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Carlos Valderrama lanzó dura crítica a una figura del Junior tras su expulsión en la Copa Libertadores: “Tiene que cogerla suave”

La tarjeta roja a Jermein Peña en el choque contra Sporting de Perú agudizó la presión sobre el defensor y provocó una ola de críticas, reabriendo el debate sobre la disciplina interna y la gestión de crisis en el club barranquillero

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Carlos "El Pibe" Valderrama
Carlos "El Pibe" Valderrama aconsejó a Jermein Peña para calmarse en medio de los partidos de alta tensión-crédito Diego Pineda/Colprensa

Las reacciones tras la expulsión de Jermein Peña a los 20 minutos en la derrota 2-0 de Junior de Barranquilla frente a Sporting de Perú por la Copa Libertadores no solo pusieron en evidencia la presión sobre el defensor, sino que ubican la discusión sobre disciplina e imagen dentro de la interna del club.

La controversia aumentó cuando el arquero Mauro Silveira responsabilizó públicamente a Peña por el resultado, generando un debate sobre la profesionalidad en el manejo de las crisis internas.

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El Pibe habló acerca de la expulsión de Jermein Zidane Peña-crédito @pibevalderramap/Instagram
El Pibe habló acerca de la expulsión de Jermein Zidane Peña-crédito @pibevalderramap/Instagram

Así lo expuso el exjugador Carlos “Pibe” Valderrama durante su análisis en el programa Despierta Win, de Win Sports, señalando que este tipo de reproches “es barro porque es público. Si tengo un problema con el compañero es en el camerino, es mano a mano, queda entre los dos o los 22 pero en el camerino”.

La reacción de Valderrama no se limitó a cuestionar a Silveira. Según Win Sports, el exfutbolista también pidió autocrítica a Peña, reconociendo su reincidencia en hechos disciplinarios:

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“El tiene que cogerla suave porque es reincidente, la embarraste una, dos y tres y todo el mundo se ‘cabrea’. Pero se habla adentro, él que se dedique a jugar fútbol, que no deje pasar la oportunidad porque esto pasa rápido, lo digo de bacano. Le están perdonando una, dos pero la tercera no te dan más chance”, explicó.

La reincidencia de Peña y el papel del club en su manejo disciplinario

El defensor publicó una historia en su cuenta personal de Instagram, reconociendo su error en la derrota ante Sporting Cristal-crédito @ToqueSports/X- @jermeinzidane98/Instagram
El defensor publicó una historia en su cuenta personal de Instagram, reconociendo su error en la derrota ante Sporting Cristal-crédito @ToqueSports/X- @jermeinzidane98/Instagram

La expulsión de Peña no es un hecho aislado. Según “El Pibe” Valderrama en Win Sports, el defensor acumula antecedentes recientes por conductas sancionables, elemento que preocupa en la estructura de Junior, donde se considera al central como un activo fundamental del club y uno de los mejores de la Liga Betplay. Para el ídolo colombiano, la sanción debe sentirla el jugador “donde le duele a uno”:

“​Lo van a poner otra vez pero lo tienen que castigar donde le duele a uno, nos tocan el billete y ahí hay dolores”, explicó.

Otros conceptos de la expulsión del defensor del cuadro “Tiburón”

Jermein Peña agredió a Miguel Araujo con un brutal codazo. - Crédito: ESPN
La expulsión de Jermein Peña fue reprochada tanto por su t écnico como compañeros-crédito ESPN

En adición al análisis de la expulsión de Jermein Peña, el entrenador y exjugador Roberto Peñaloza profundizó este diagnóstico desde otra perspectiva, advirtiendo en entrevista con El Heraldo que el caso de Peña requiere un trabajo profesional y personalizado.

“Jermein tiene que aceptar que se está equivocando por su ímpetu, debe buscar ayuda, se está pasando de revoluciones. Sé que se equivocó. Tuve un caso como entrenador que era Gabriel Fuentes, lo expulsaron más en la B que en Junior, le hacíamos trabajos de concentración y de respiración y eso hay que tenerlo en cuenta en estos casos. No sé si en el Unión o el mismo Junior le atacan ese comportamiento marcado”.

Peñaloza sugirió una intervención institucional que incluya consecuencias pero también refuerzos positivos:

“Tiene que tener consecuencias pero también refuerzos positivos. Para mí es el mejor de Junior, él tiene que autoevaluarse, por sus deseos de hacerlo bien le pasa factura. El club tiene que ayudarlo porque es un activo. él tiene que buscar ayuda. Yo prefiero aguantar que empujar. A él hay que aguantarlo un poquito. Hay que mirar desde un punto de vista profesional cómo orientarlo”.

Crítica interna: el señalamiento público de Silveira y el debate sobre responsabilidad

La roja al central, Jermain Peña, ante Sporting Cristal dejó caliente el vestuario de Junior de Barranquilla - crédito SportCenter

La crisis interna de Junior escaló cuando el arquero Silveira lanzó reproches en público contra Peña, adjudicándole la responsabilidad directa por la derrota.

Esta exposición ante la opinión pública motivó la crítica de figuras de peso en el fútbol colombiano. La postura de Valderrama tuvo eco al desestimar el señalamiento colectivo y defender la gestión interna de los conflictos:

“Lo de Silveira no se hace, si ganamos lo hacemos todos y si no perdemos todos”, sentenció Peñaloza a El Heraldo.

Los analistas consultados, entre los que se destacan Valderrama y Peñaloza, coinciden en que la reacción del club debe dirigirse a proteger el valor deportivo de Peña, promover un acompañamiento profesional y evitar la exposición mediática a través de reproches públicos.

“El equipo no pierde por Peña, influye pero en otros partidos con 11 tampoco mostró buen nivel. De haber ganado, no le dábamos tanto bombo al tema de Peña”, concluyó Peñaloza.

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