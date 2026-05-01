Santa Fe habría definido el futuro del técnico Pablo Repetto, en medio de los rumores de su salida

Pablo Repetto estaría en la cuerda floja con Santa Fe, que no levanta cabeza en la Liga BetPlay y se alista para la Copa Libertadores - crédito Colprensa

Independiente Santa Fe es uno de los clubes colombianos en la Copa Libertadores con una mala campaña, junto al Junior de Barranquilla, al no conseguir un triunfo en tres jornadas de la fase de grupos, solo sumar un punto y ver de cerca la eliminación anticipada del certamen.

Ante eso, hay versiones que apuntan a la salida del técnico Pablo Repetto, que también lleva una campaña irregular en la Liga BetPlay, pese a tener posibilidad de clasificar a los playoffs, y los hinchas han criticado mucho el rendimiento de la plantilla, que mantuvo a casi todas las figuras del título de 2025.

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En medio de esa situación, el club habría tomado una decisión en medio de los rumores sobre el futuro del uruguayo, pues hacen mucho ruido en los días previos a la última jornada de la liga contra Internacional de Bogotá, en el estadio El Campín, el domingo 3 de mayo.

¿Qué pasará con Pablo Repetto?

Pese a que el cuadro rojo salió campeón de la Superliga ante Junior, mostrando un gran nivel y prometía ser un equipo protagonista en el primer semestre de 2026, la realidad es que la plantilla sufrió toda clase de problemas para conseguir los resultados y el principal señalado es el técnico.

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Pese a eso, Santa Fe habría desmentido que Pablo Repetto será despedido, pues le darían la chance de llegar a los playoffs, en la última jornada de la Liga BetPlay, y pelear por los octavos de final en la Copa Libertadores o, al menos, quedar con cupo a la Copa Sudamericana.

Pablo Repetto sufre con Santa Fe por la irregularidad en la Liga BetPlay y el mal momento en la Copa Libertadores - crédito Colprensa

La información fue entregada por el periodista Carlos Antonio Vélez, al asegurar que conversó con el presidente Eduardo Méndez y le pidió que desmintiera lo dicho por Sebastián Heredia en Saque Largo: “​Información no oficial: Están pensando que puede que no dirija el domingo; la situación del grupo no es la mejor”.

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“Es mentira que Repetto no vaya a dirigir el domingo a Santa Fe. Que lo pueda seguir dirigiendo de ahí en adelante, no lo sé. La noticia es que no va a dirigir el domingo y es mentira, se lo pregunté al presidente de Santa Fe y me dijo: ‘Desmiéntalo’“, mencionó Vélez.

Pablo Repetto tiene mucha presión en Santa Fe, pese al respaldo del presidente Eduardo Méndez - crédito Colprensa

Sin embargo, la eliminación en la Liga BetPlay sería un golpe muy duro para la campaña de los cardenales en 2026, pues armaron la nómina para pelear el trofeo y no llegar a los playoffs, probablemente, reconsidere la idea de los directivos con su entrenador.

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“Es frustración”

Otra noticia relacionada con el técnico Pablo Repetto es la supuesta pelea con el delantero Hugo Rodallega, luego de que el jugador se enojara por el cambio en el partido frente a Platense en Buenos Aires, pues se retiró de la cancha con mucha molestia.

Ante eso, Rodallega aclaró que no tiene ningún problema con el entrenador de Santa Fe, sino que sentía enojo consigo mismo por la mala presentación en la Copa Libertadores, no aportar lo suficiente en el compromiso en Argentina y sufrir una nueva derrota.

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Hugo Rodallega aún no marca gol con Santa Fe en tres partidos disputados en la Copa Libertadores - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Es frustración, salgo frustrado porque quiero jugar, quiero aportar, quiero sentirme importante, es algo a lo que estoy acostumbrado. Tengo una responsabilidad grandísima, sé lo que la gente puede llegar a esperar de mí”, afirmó el delantero a los medios en el estadio Ciudad de Vicente López.

Rodallega añadió que lo molestó mucho la falta de oportunidades para revertir el 2-1 frente a Platense: “Al ver que no conseguí tener al menos un cara a cara con el arco o patear al arco, eso me frustra. Se anda diciendo por ahí que yo salí enojado con el cuerpo técnico, no, no es así, es frustración personal”.

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