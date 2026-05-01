Colombia

Emiro Navarro vuelve a ‘La casa de los famosos Colombia’: esto se sabe del regreso del barranquillero al ‘reality’ en la recta final

El ‘influencer’ se une a Karina García, Altafulla y Melissa Gate como parte de los invitados especiales que ha llevado el jefe en la tercera temporada del programa

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Emiro Navarro
Emiro regresa a 'La casa de los famosos Colombia' en la recta final de la tercera temporada - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

La casa de los famosos Colombia vive un nuevo giro en su tercera temporada con el regreso de Emiro Navarro, finalista de la segunda edición. El exparticipante barranquillero entrará de nuevo a la casa la noche del viernes 1 de mayo, en una fase decisiva del reality que se encuentra ya en su recta final.

Su vuelta, que ha generado gran expectativa en redes sociales y entre los seguidores del programa, promete alterar el curso de la competencia, tal como sucedió hace unas semanas con las incorporaciones de Melissa, Altafulla y Karina. La llegada de Emiro Navarro no solo representa el retorno de una figura carismática y recordada por el público, sino también una oportunidad para que el top 8 de la temporada actual enfrente nuevos desafíos.

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El barranquillero, conocido por su autenticidad y carisma, ingresará con información del exterior y una visión fresca sobre la dinámica interna, lo que podría llevar a replantear alianzas y estrategias consolidadas entre los participantes. Tal como ocurrió en el caso de Melissa, Altafulla y Karina, cuya participación reciente generó un cambio notorio en la convivencia y el desarrollo del juego, se espera que la presencia de Emiro provoque movimientos similares dentro de la casa.

Emiro Navarro regresa a 'La casa de los famosos' en la noche del 1 de mayo - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram
Emiro Navarro regresa a 'La casa de los famosos' en la noche del 1 de mayo - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

El reingreso de Emiro se produce en un momento clave, cuando cada movimiento y decisión cobra mayor peso para los finalistas. Su experiencia previa y su capacidad para interactuar con los concursantes actuales lo convierten en una ficha importante que podría influir tanto en el ánimo como en las estrategias del grupo. El hecho de que llegue con información y energía renovada suma un componente de incertidumbre y expectativa a la competencia, algo que los seguidores del programa ya comentan intensamente en redes sociales.

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El canal RCN ha destacado el impacto positivo que Emiro podría tener en la recta final del reality, resaltando su luz y autenticidad como elementos capaces de revitalizar la convivencia. Además, la presencia de exparticipantes con fuerte repercusión en temporadas anteriores se consolida como una fórmula para mantener la atención y el interés del público, aportando sorpresas y giros inesperados en las etapas decisivas del programa.

Mientras tanto, los seguidores de La casa de los famosos Colombia esperan con entusiasmo la entrada de Emiro y anticipan momentos de alta diversión, entretenimiento y posibles estrategias nuevas que podrían cambiar el rumbo del reality, igual que lo hicieron Melissa, Altafulla y Karina en su momento.

En compañía de Valentino, Beba y Aura, Karina García destacó lo bien que se ve la casa y bromeó con los presentadores sobre los “hombres tan coquetos” - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram
Emiro se une a Karina, Altafulla y Melissa como los invitados especiales de esta temporada - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

“Pensé que no lo llevarían nunca, que buena decisión 💜“, ”Van a ver cómo sube de números esa casa", “Que se tenga Alejandro que le llega lo suyo 😂🔥“, ”La cara de Valentino será un poema 😂“, ”A qué hora para prender el 24/7?😂Quiero ver la cara de Valentino jajaja", “Niña que felicidad que te veremos mañana 😍🥳💜“, (Sic) son las reacciones del público en los comentarios.

Emiro Navarro desata rumores sobre Eidevin y Karola con un comentario en redes sociales

El regreso de Emiro Navarro a la conversación pública no solo ha generado expectativa por su ingreso a La casa de los famosos Colombia, sino también por sus recientes declaraciones sobre la relación entre Eidevin y Karola, dos figuras reconocidas del reality.

Emiro compartió un video en su cuenta de Instagram junto a Eidevin, en el que, de manera espontánea, dejó una frase que avivó las especulaciones entre los seguidores: “No sé si es cuñado”. El comentario, acompañado de una actitud relajada y bromista, provocó revuelo en redes sociales y abrió interrogantes sobre el futuro sentimental de Eidevin y Karola.

Hasta hace poco, la expareja había manifestado su intención de conversar fuera de la competencia para definir el rumbo de su relación. Sin embargo, tras su salida del programa, solo se les ha visto juntos en una ocasión.

El actor de Valledupar fue expulsado del programa luego de una agresión física con Alejandro Estrada - crédito cortesía Canal RCN
Emiro Navarro pone en duda el futuro de Eidevin y Karola tras su salida de 'La Casa de los Famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

Actualmente, Karola se encuentra en Estados Unidos, donde realiza una gira musical junto a Jay Torres, también exparticipante de La casa de los famosos, lo que ha alimentado versiones sobre la distancia entre ambos y el posible cierre de su vínculo amoroso. Entre los seguidores, la percepción general es que la historia entre Eidevin y Karola podría permanecer como un romance surgido en el reality, sin mayor proyección fuera de las cámaras.

Por su parte, Eidevin ha estado muy cercano a Yuli Ruiz, con quien compartió recientemente un viaje a Cartagena. Esta cercanía ha incrementado los rumores sobre una posible nueva relación, desplazando aún más la atención sobre su vínculo anterior con Karola.

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