MinDefensa ve “oportunidad de oro” ante crisis con EE. UU. y destaca cooperación con 45 países aliados

La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un momento de tensión, con efectos en los canales de cooperación política, militar y de inteligencia.

Este escenario se da en medio del enfrentamiento público entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, lo que ha generado alertas sobre el impacto que estas diferencias podrían tener en la lucha contra el crimen organizado, según informó la Revista Semana.

En este contexto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre el estado actual de la cooperación internacional y señaló que la coyuntura abre nuevas posibilidades para diversificar alianzas.

El funcionario, quien ha tenido contacto directo con los esquemas históricos de colaboración bilateral, planteó que el momento actual permite reforzar relaciones con otros países aliados en la lucha contra economías ilícitas.

“Hoy tenemos una oportunidad de oro para invertir, aún más, en fortalecer la cooperación internacional entre los diferentes gobiernos y el de Colombia en la lucha contra un enemigo común como lo es el narcotráfico. Que ganen las naciones y que pierdan los criminales”, aseguró el ministro Sánchez durante su intervención.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, Colombia mantiene cooperación permanente con más de 45 países, con los cuales existe intercambio constante de información, asistencia técnica y coordinación operativa. Esta red internacional, explicó, ha permitido afectar estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas transnacionales.

El ministro indicó que la interacción con estos países ha contribuido a debilitar redes logísticas de grupos armados organizados, mediante acciones conjuntas y seguimiento a rutas, finanzas y producción de drogas. Estas tareas, señaló, se desarrollan de manera continua y no dependen de una sola relación bilateral.

Durante su balance, Sánchez expuso cifras relacionadas con operaciones recientes contra el narcotráfico. “Más de 18.000 laboratorios hemos destruido, eso equivale a que durante el día destruimos un laboratorio cada 40 minutos. Se detuvo la tendencia de crecimiento de cultivos de droga, a la par que incrementamos la incautación y la destrucción de las fábricas de cocaína. Erradicamos 47.000 hectáreas y otras 30.000 fueron sustituidas por economías legales. Colombia bloqueó el tráfico de fentanilo, proveniente de otros países, impidiendo que llegara a los países consumidores”, afirmó.

Estas cifras fueron presentadas en contraste con declaraciones recientes del presidente Trump sobre la política antidrogas de Colombia. El ministro sostuvo que los datos reflejan acciones sostenidas en el tiempo y resultados medibles dentro de las capacidades operativas del Estado colombiano.

Sánchez también señaló que la lucha contra el narcotráfico tiene impactos directos en la Fuerza Pública, tanto en el desarrollo de operaciones como en los riesgos asociados. En ese sentido, indicó que los resultados no solo se miden en incautaciones y erradicaciones, sino también en el costo humano que enfrentan las autoridades.

“Tuvimos un combate cada 20 horas. En esta lucha también hemos perdido hombres y mujeres valiosos. Más de 1.642 heridos y 346 asesinados de nuestra Fuerza Pública son héroes de la lucha global contra el crimen del narcotráfico”, explicó el ministro de Defensa al referirse a las cifras de afectación entre militares y policías.

El funcionario también abordó el tema del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano que fue catalogada como terrorista por Estados Unidos. Según Sánchez, Colombia ha tenido un papel relevante en la identificación y persecución de esta estructura.

“Colombia fue el país que logró identificar la amenaza del Tren de Aragua y ha propinado los más grandes golpes a sus cabecillas, dentro de ellos alias Barbero y alias Flipper. Más de 180 integrantes de esta estructura criminal han sido neutralizados y la extradición se ha mantenido”, indicó.

En sus declaraciones, el ministro reiteró que la política de seguridad se apoya en la cooperación internacional y en la articulación con diferentes gobiernos, más allá de las coyunturas diplomáticas. Según explicó, esta estrategia se encuentra alineada con las directrices del presidente Gustavo Petro y con los compromisos asumidos por Colombia en escenarios multilaterales, como lo reseñó la Revista Semana.