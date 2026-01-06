Colombia

MinDefensa ve “oportunidad de oro” ante crisis con EE. UU. y destaca cooperación con 45 países aliados

En medio de la tensión entre Colombia y Estados Unidos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que el país mantiene cooperación activa contra el narcotráfico con más de 45 gobiernos y presentó cifras oficiales sobre operativos y resultados recientes

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. El ministro
FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Defensa colombiano, Pedro Arnulfo Sánchez| REUTERS/Luisa González

La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un momento de tensión, con efectos en los canales de cooperación política, militar y de inteligencia.

Este escenario se da en medio del enfrentamiento público entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, lo que ha generado alertas sobre el impacto que estas diferencias podrían tener en la lucha contra el crimen organizado, según informó la Revista Semana.

En este contexto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre el estado actual de la cooperación internacional y señaló que la coyuntura abre nuevas posibilidades para diversificar alianzas.

- crédito Ministerio de
- crédito Ministerio de Defensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El funcionario, quien ha tenido contacto directo con los esquemas históricos de colaboración bilateral, planteó que el momento actual permite reforzar relaciones con otros países aliados en la lucha contra economías ilícitas.

Hoy tenemos una oportunidad de oro para invertir, aún más, en fortalecer la cooperación internacional entre los diferentes gobiernos y el de Colombia en la lucha contra un enemigo común como lo es el narcotráfico. Que ganen las naciones y que pierdan los criminales”, aseguró el ministro Sánchez durante su intervención.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, Colombia mantiene cooperación permanente con más de 45 países, con los cuales existe intercambio constante de información, asistencia técnica y coordinación operativa. Esta red internacional, explicó, ha permitido afectar estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas transnacionales.

- crédito Ovidio González/Presidencia
- crédito Ovidio González/Presidencia

El ministro indicó que la interacción con estos países ha contribuido a debilitar redes logísticas de grupos armados organizados, mediante acciones conjuntas y seguimiento a rutas, finanzas y producción de drogas. Estas tareas, señaló, se desarrollan de manera continua y no dependen de una sola relación bilateral.

Durante su balance, Sánchez expuso cifras relacionadas con operaciones recientes contra el narcotráfico. “Más de 18.000 laboratorios hemos destruido, eso equivale a que durante el día destruimos un laboratorio cada 40 minutos. Se detuvo la tendencia de crecimiento de cultivos de droga, a la par que incrementamos la incautación y la destrucción de las fábricas de cocaína. Erradicamos 47.000 hectáreas y otras 30.000 fueron sustituidas por economías legales. Colombia bloqueó el tráfico de fentanilo, proveniente de otros países, impidiendo que llegara a los países consumidores”, afirmó.

Estas cifras fueron presentadas en contraste con declaraciones recientes del presidente Trump sobre la política antidrogas de Colombia. El ministro sostuvo que los datos reflejan acciones sostenidas en el tiempo y resultados medibles dentro de las capacidades operativas del Estado colombiano.

El ministro de Defensa de
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 19 de noviembre, 2025. REUTERS/Luisa González

Sánchez también señaló que la lucha contra el narcotráfico tiene impactos directos en la Fuerza Pública, tanto en el desarrollo de operaciones como en los riesgos asociados. En ese sentido, indicó que los resultados no solo se miden en incautaciones y erradicaciones, sino también en el costo humano que enfrentan las autoridades.

Tuvimos un combate cada 20 horas. En esta lucha también hemos perdido hombres y mujeres valiosos. Más de 1.642 heridos y 346 asesinados de nuestra Fuerza Pública son héroes de la lucha global contra el crimen del narcotráfico”, explicó el ministro de Defensa al referirse a las cifras de afectación entre militares y policías.

El funcionario también abordó el tema del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano que fue catalogada como terrorista por Estados Unidos. Según Sánchez, Colombia ha tenido un papel relevante en la identificación y persecución de esta estructura.

Colombia fue el país que logró identificar la amenaza del Tren de Aragua y ha propinado los más grandes golpes a sus cabecillas, dentro de ellos alias Barbero y alias Flipper. Más de 180 integrantes de esta estructura criminal han sido neutralizados y la extradición se ha mantenido”, indicó.

En sus declaraciones, el ministro reiteró que la política de seguridad se apoya en la cooperación internacional y en la articulación con diferentes gobiernos, más allá de las coyunturas diplomáticas. Según explicó, esta estrategia se encuentra alineada con las directrices del presidente Gustavo Petro y con los compromisos asumidos por Colombia en escenarios multilaterales, como lo reseñó la Revista Semana.

Temas Relacionados

Ministerio de DefensaGeneral (r) Pedro SánchezAtaque de EE.UU. a CaracasCaptura de Nicolás MaduroColombia-noticias

Más Noticias

Hallan dos cuerpos en Río de Oro tras hostigamiento policial: “Pongan los ojos en Río de Oro”, pidió alcalde

Dos hombres fueron encontrados muertos en el corregimiento Los Ángeles, en Río de Oro, Cesar, luego de un hostigamiento armado contra la estación de Policía. Autoridades locales activaron medidas y solicitaron refuerzos ante la situación de orden público

Hallan dos cuerpos en Río

En 2025 Antioquia registró 40 asesinatos de la fuerza pública, la cifra más alta en 12 años

Antioquia cerró 2025 con 40 integrantes de la fuerza pública asesinados, 11 masacres y 1.664 homicidios. Autoridades señalaron dinámicas de violencia asociadas a grupos armados, riñas e intolerancia social en varias subregiones del departamento

En 2025 Antioquia registró 40

Corte Suprema archiva denuncia por “traición a la patria” contra congresistas tras viaje a Estados Unidos en 2025

La Corte Suprema inadmitió una denuncia penal contra varios congresistas por un viaje a Estados Unidos y pronunciamientos sobre reformas del Gobierno. El tribunal señaló que las acusaciones carecían de sustento jurídico

Corte Suprema archiva denuncia por

Ataque con ráfagas de fusil en Caquetá deja dos policías muertos y dos heridos en Cartagena del Chairá, Caquetá

El incidente fue atribuido a disidencias de las Farc, en particular al frente Rodrigo Cadete, que opera en una zona con presencia de economías ilícitas y actividad criminal

Ataque con ráfagas de fusil

Cuánto debe ahorrar una familia para comprar vivienda de interés social en 2026 tras ajuste del salario mínimo

El aumento del salario mínimo en 2026 modificó los topes legales de las viviendas de interés social en Colombia. Con los nuevos valores, las familias deben calcular el ahorro requerido para la cuota inicial, gastos adicionales y posibles subsidios

Cuánto debe ahorrar una familia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

Extranjero se atrevió a probar

Extranjero se atrevió a probar su primer ajiaco en popular plaza de mercado de Bogotá: ¿le gustó?

‘Yo me llamo’: imitadora de Gloria Trevi reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con el doble de Luis Alfonso

¿No sabes que ver? Aquí está el top 10 de las mejores series de Netflix en Colombia

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

La lucha de Yaneth Waldman contra los estafadores en redes sociales: “No pierdan su dinero”

Deportes

Murió a sus 75 años

Murió a sus 75 años Bonifacio Ávila Berrío, “El Bony”, leyenda del boxeo colombiano e ícono de Cartagena

Jugadores colombianos registraron importante caída en su valor de mercado en 2025, según Transfermarkt

Santa Fe ya le consiguió compañero a Hugo Rodallega y sigue reforzándose de cara a la Copa Libertadores: así anunció a su nuevo delantero

Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano el 5 de enero

Carlos Bacca criticó a la Dimayor por reducción de cupos en la plantilla de jugadores: “Muchas familias quedarán desamparadas”