Lorent Saleh, que estuvo preso en la dictadura de Nicolás Maduro, atacó a Juan Manuel Santos: “Usted ordenó mi secuestro en Bogotá, ¡cállese!”

El activista Lorent Saleh arremetió contra el expresidente Juan Manuel Santos, por sus percepciones sobre la actualidad de venezuela - crédito REUTERS - EFE

Lorent Saleh, reconocido activista venezolano de derechos humanos y exlíder estudiantil, respondió el lunes 5 de enero de 2026 a las más recientes afirmaciones del expresidente colombiano Juan Manuel Santos, que se refirió sobre la situación que se registra en el país vecino tras la captura del dictador Nicolás Maduro Moros y las vías para una transición democrática en la región, que eviten una confrontación armada entre colectivos chavistas y opositores.

Saleh, que fue entregado al régimen de Maduro en 2014 tras ser detenido en Bogotá, acusó a Santos de ser uno de los cómplices con el movimiento que gobierna a Venezuela desde 1999 y de haber facilitado su captura y posterior encarcelamiento en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín), en donde permaneció cuatro años sometido a toda clase de vejámenes. Este fue un caso que, en su momento, tuvo amplia repercusión mediática en ambos países.

“Señor, ¡basta! Usted, durante su presidencia en Colombia, fue uno de los principales socios de la estructura narcocriminal del chavismo en Venezuela. Usted ordenó mi secuestro en Bogotá y me entregó al Sebin, donde fui torturado durante 4 años. ¡Cállese!”, expresó Saleh, que ha adelantado una serie de denuncias ante instancias internacionales, en las que sostuvo que la acción del gobierno colombiano en 2014 violó sus derechos fundamentales.

Con esta publicación en X, el activista venezolano Lorent Saleh lanzó duros señalamientos a Juan Manuel Santos, al que no le perdona su entrega al régimen de Nicolás Maduro - crédito @LORENT_SALEH/X

El pronunciamiento de Saleh se produjo en respuesta a una declaración del exmandatario, premio Nobel de Paz en 2016, en las que reflexionó sobre el impacto regional de los recientes acontecimientos en Venezuela, entre ellos la captura de Maduro. “La confirmación de los hechos ocurridos en Venezuela marca un momento de enorme trascendencia para la región”, expresó el ex jefe de Estado, en relación con la operación de extracción del ejército de EE. UU. en Caracas.

Los comentarios de Juan Manuel Santos que no cayeron bien en la oposición venezolana

En su pronunciamiento, Santos quiso profundizar sobre lo que ha sido para él, una serie de dificultades. “Durante años, el pueblo venezolano ha padecido una profunda crisis humanitaria, política y económica como consecuencia de un régimen que cerró los caminos democráticos y vulneró sistemáticamente los derechos fundamentales”, afirmó el expresidente, en un mensaje en X, que también causó indignación en Pedro Mario Burelli, exdirectivo de Pdvsa.

En su postura, Santos fue claro en expresar la importancia de una serie de aspectos innegociables. “Colombia y América Latina deben ser claras en un principio esencial: la estabilidad regional solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional, la soberanía de los Estados y las soluciones multilaterales. Ninguna transición será duradera si no cuenta con legitimidad democrática, garantías institucionales y el respaldo de la comunidad internacional”, remarcó.

En X, el expresidente Juan Manuel Santos hizo públicas sus percepciones frente a lo que está ocurriendo en Venezuela e hizo un llamado al diálogo - crédito @JuanManSantos/X

Además, agregó que el futuro de Venezuela debe construirse con elecciones libres, que garanticen una participación ciudadana sin trabas y el acompañamiento internacional, evitando acciones que puedan abrir precedentes peligrosos o escalar tensiones en la región. “Colombia seguirá comprometida con la paz, la democracia y la defensa de los principios que han permitido resolver los conflictos más complejos por la vía política y no por la fuerza”, concluyó.

¿Por qué el caso de Lorent Saleh es emblemático para la oposición en Venezuela?

La historia de Saleh ha estado marcada por la persecución y el exilio. Inició su activismo político a los 17 años y fundó la organización Operación Libertad para denunciar violaciones de derechos humanos en Venezuela; y en 2014, mientras se encontraba en Colombia, fue detenido y entregado por las autoridades a los agentes venezolanos.

Durante su reclusión en la sede del Sebin, conocida como La Tumba, estuvo sometido a condiciones extremas de aislamiento, modalidad que organizaciones internacionales han calificado como “tortura blanca”. Por su parte, en 2017, mientras seguía en prisión, el Parlamento Europeo le otorgó el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, en reconocimiento a su lucha y la de otros opositores al chavismo, que también fueron víctimas de ultrajes.

Lorent Saleh estuvo en una de las prisiones más tenebrosas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela - crédito Infobae

Saleh fue liberado en 2018 y enviado directamente al exilio en España, Y desde entonces, ha continuado su labor de denuncia y defensa de los derechos humanos, participando en foros internacionales y siguiendo de cerca la situación venezolana. En enero de 2024, la justicia colombiana -tras un desgastante proceso judicial- falló en su favor, al condenar al Estado por la expulsión irregular de 2014 y ordenar una indemnización por daños morales y materiales.

Actualmente, Saleh se mantiene como una de las voces más críticas contra las alianzas internacionales que, a su juicio, permitieron el fortalecimiento del régimen chavista. Tras los recientes avances judiciales contra Nicolás Maduro, este personaje no dudó en celebrar la acción de la justicia internacional y aprovechó la repercusión mediática para reiterar necesidad de que los responsables de violaciones a los derechos humanos enfrenten consecuencias legales.