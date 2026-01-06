Críticas a Petro por propuesta de levantar una estatua de jaguar como símbolo de la soberanía nacional: “Deje de pensar en vanidades”

La propuesta surgió luego de mensajes del mandatario dirigidos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio - crédito Juan Diego Cano/Presidencia y @petrogustavo/X

La propuesta del presidente Gustavo Petro de construir una estatua de un jaguar como símbolo de la lucha de Colombia frente a eventuales intentos de afectar su soberanía provocó una oleada de reacciones en redes sociales y en el escenario político nacional.

El planteamiento surgió después de un mensaje en el que el mandatario advirtió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, sobre lo que consideró la inconveniencia de “amenazarlo”, señalando que ese tipo de acciones podría “despertar al jaguar popular” del pueblo colombiano.

La idea fue difundida directamente por el presidente a través de su cuenta oficial en X el lunes 5 de enero, alrededor de las 9:52 p. m. En la publicación, el mandatario compartió una imagen que simulaba un prototipo del jaguar y acompañó el mensaje con la pregunta: “¿Qué opinan? ¿Lo hacemos?”. La propuesta se enmarcó en su narrativa sobre la defensa de la soberanía nacional y la respuesta popular ante presiones externas.

Tras la publicación, numerosos usuarios en X reaccionaron de manera crítica. Varias de las respuestas se centraron en recordar que el propio Gobierno había declarado un estado de emergencia económica, argumentando falta de recursos para atender distintas necesidades del país. En ese contexto, algunos ciudadanos cuestionaron la pertinencia de destinar esfuerzos o recursos a un monumento simbólico.

Pronunciamientos de dirigentes políticos

Pero, las reacciones no se limitaron a la ciudadanía. El candidato presidencial David Luna respondió directamente al mensaje del presidente con una extensa publicación en la misma red social. En su intervención, Luna cuestionó el enfoque del mandatario y enumeró una serie de problemáticas que, según indicó, siguen pendientes de atención por parte del Gobierno nacional.

En su mensaje, Luna escribió: “Sí, es el presidente, en medio de una crisis diplomática y, según él, en emergencia económica, pensando en monumentos a su vanidad.” A continuación, planteó una serie de preguntas dirigidas al jefe de Estado, relacionadas con seguridad, control territorial, política de paz, empleo, salud, educación, vivienda, infraestructura y medio ambiente.

Entre los puntos mencionados, Luna señaló cifras sobre presencia de grupos armados, desplazamiento forzado, homicidios registrados en 2025, crecimiento de la extorsión digital, déficit energético, deudas del sistema de salud, situación del Fomag, dificultades en programas de vivienda, avances en cupos de educación superior, informalidad laboral, conectividad rural, deforestación, ejecución de inversión vial y número de beneficiarios del Icetex.

El mensaje concluyó con la frase: “Presidente, despierte. Todo día que le quede en la Presidencia puede ser bien trabajado. Deje de pensar en jaguares, monumentos y vanidades, que la cosa no está para pendejadas“.

A las críticas se sumó también el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, que reaccionó al planteamiento del mandatario con un mensaje enfocado en las necesidades regionales. En su publicación escribió: “Y Santander sin vías, el área metropolitana de Bucaramanga sin modernización de cámaras de seguridad, porque el gobierno nacional dice que no hay plata para nada….”

Mientras continuaban las reacciones, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al tema. Sobre las 4:08 p. m. del mismo día, el mandatario publicó nuevamente una imagen del jaguar en su cuenta de X, sin un texto explicativo adicional, lo que mantuvo activa la discusión en la red social.

La discusión se mantiene activa en la plataforma, con interacciones que mezclan cuestionamientos políticos, críticas al momento elegido para la propuesta y referencias simbólicas al jaguar como figura representativa. Entre los comentarios publicados por usuarios se leyeron frases como: “Eso es precisamente usted: un jaguar de adorno!”, “Está desatado el desocupe.” y “La competencia de el tigre?”, esta última en referencia al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Otros mensajes también incluyeron comparaciones culturales, como: “Me gustaba más cuando era Aureliano de 100 años de soledad y no Antonio el de Encanto”.

Hasta el momento, desde el Gobierno nacional no se han dado detalles oficiales sobre el alcance concreto de la propuesta, posibles costos, fuentes de financiación o si se trata únicamente de una idea simbólica sin desarrollo administrativo.