Shakira habría sido acosada en pleno concierto y las redes sociales reaccionaron al hecho: “Pasa los límites”

Durante un reciente evento de fin de año en La Florida, Estados Unidos, el comportamiento de un espectador hacia Shakira durante su presentación generó fuertes reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios han rechazado de manera contundente este tipo de conductas.

El incidente ocurrió en el contexto de su gira internacional Las mujeres ya no lloran World Tour, que ha concentrado la atención de seguidores de diferentes países, no solo por el éxito de su último álbum, también por episodios polémicos que han marcado algunos de sus conciertos, según información publicada originalmente por el medio fuente.

'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' recaudó más de USD 327 millones y sumó más de 2,5 millones de entradas durante 2025 - crédito @shakira/Instagram

La artista colombiana reunió a cientos de asistentes en el evento denominado Shakira Up Close & Personal, ofreciendo un repertorio de sus canciones que gozan de gran reconocimiento y propiciando una atmósfera de cercanía con el público.

En medio de esta interacción, un hombre ubicado en la primera fila se acercó de manera inesperada a la cantante, la abrazó por detrás y besó su cuello mientras compartía el micrófono con ella.

La reacción de incomodidad por parte de la barranquillera fue visible, ya que se apartó rápidamente para continuar la actuación. Además, el gesto su cara fue de visible incomodidad, pero el show debía continuar.

Aunque la intérprete no se dirigió verbalmente al espectador ni realizó declaraciones públicas al respecto, la situación generó tensión entre los presentes y motivó la grabación y difusión de videos en redes sociales.

Las interacciones de Shakira con sus seguidores durante los conciertos provocaron opiniones divididas en plataformas digitales y redes sociales - crédito @shakira/Instagram

El debate en plataformas digitales se centró en el respeto que debe existir hacia los artistas durante sus presentaciones, recordando que la interacción con los fans no justifica traspasar los límites de la confianza establecidos por la figura pública.

Hasta el momento, ni Shakira ni su equipo han ofrecido comentarios o comunicados adicionales sobre lo sucedido.

Sin embargo, la repercusión en redes ha sido considerable, con múltiples usuarios solicitando que la cantante evite bajar del escenario para interactuar directamente con el público, ante el riesgo de episodios similares en el futuro.

El hecho ha puesto en discusión las medidas de seguridad y el comportamiento adecuado del público en grandes espectáculos: “Creo que se notó la incomodidad de Shaki”; “por más que seas fan, debes tener en cuenta que son seres humanos y esto pasa los límites de todo”, entre otros.

Esta no es la primera vez en que Shakira se ve envuelta en una polémica durante su gira, pues han sido varios los episodios que han marcado sus presentaciones a lo largo del continente americano.

Cancelaciones y reprogramaciones

Cancelación del concierto en Lima, Perú, debido a la hospitalización de Shakira por un cuadro abdominal.

Cancelación en Medellín, Colombia, por daños estructurales en el techo del escenario que representaban un riesgo de seguridad.

Cancelaciones en Santiago de Chile, Chile, por inconvenientes técnicos relacionados con la estabilidad del escenario.

Reprogramación del concierto en Santo Domingo, República Dominicana, por problemas operativos ajenos a la artista.

Incidentes durante presentaciones

Shakibecca al parecer no logró su cometido de acercarse a la colombiana durante el final del show - crédito @muzikalirecords/TikTok

En Orlando, Estados Unidos, Shakira tuvo un problema con el vestuario cuando la falda se abrió por la parte trasera durante la interpretación de “Waka Waka”.

En Montreal, Canadá, Shakira sufrió una caída en el escenario durante “Whenever, Wherever” y continuó el show tras levantarse.

Otro de los problemas fue cuando uno de sus bailarines excedió la fuerza y jaló más de la cuenta el cabello de la barranquillera.

También se conoció el bloqueo que habría hecho a su imitadora Shakibecca durante su segunda gira en Colombia.

Otros incidentes

En Lima, Perú, una clínica fue multada por divulgar información médica de Shakira sin autorización.

