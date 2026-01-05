Gustavo Petro afirma que EE. UU. protagonizó el “primer bombardeo a una capital suramericana”

Petro cuestionó la ofensiva ordenada por el presidente Trump y advirtió sobre sus efectos en la soberanía regional y el equilibrio geopolítico. - crédito Presidencia de la República/Jonathan Ernst/Reuters

Con un nuevo mensaje en sus redes sociales, en la noche de este domingo 4 de enero de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a generar una fuerte reacción internacional tras denunciar que Estados Unidos se convirtió en “el primer país del mundo en bombardear una capital suramericana en toda la historia humana”, en referencia a la operación militar que derivó en la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en Caracas.

El mandatario comparó el ataque con hechos históricos de gran impacto simbólico, como el bombardeo nazi sobre Guernica, en España, y advirtió que se trata de un episodio que marcará por generaciones la memoria colectiva de América del Sur. En su mensaje, Petro sostuvo que “los amigos no bombardean” y alertó sobre las consecuencias políticas, sociales y geopolíticas que deja la intervención militar estadounidense en la región.

En uno de los apartes más contundentes de su declaración, Petro aseguró que el bombardeo sobre Caracas deja una herida histórica difícil de cerrar. “Que terrible medalla esa porque por generaciones no olvidarán los suramericanos”, escribió, al tiempo que rechazó cualquier lógica de venganza como respuesta a los hechos.

El jefe de Estado enfatizó que la violencia motivada por resentimientos no conduce a transformaciones profundas, y utilizó el concepto de “vendetta” para ilustrar los riesgos de reproducir ciclos de odio. Según Petro, “con la venganza no se hacen revoluciones”, pues este tipo de respuestas terminan destruyendo el tejido social y profundizando los conflictos internos.

En su reflexión, el presidente hizo una analogía con las dinámicas de violencia en barrios populares, señalando que los jóvenes terminan enfrentándose entre sí por impulsos de revancha, lo que, a su juicio, demuestra que la venganza “mata el corazón” y no genera cambios estructurales.

El bombardeo en la capital venezolana fue comparado por Petro con episodios históricos que dejaron huella duradera en la memoria colectiva. - crédito AFP

Críticas a la dependencia de alianzas externas

Más allá del impacto inmediato del operativo militar en Venezuela, Petro centró buena parte de su mensaje en la necesidad de replantear las relaciones internacionales de América Latina. En ese contexto, cuestionó la dependencia histórica de alianzas externas y llamó a priorizar la integración regional como eje de soberanía.

“América Latina debe unirse o será tratada como sierva y esclava y no como el centro vital del mundo”, afirmó el mandatario, insistiendo en que la región debe fortalecer sus propios vínculos políticos, económicos y comerciales antes de mirar hacia potencias extranjeras.

Petro también sostuvo que las alianzas con potencias como China y Rusia no han resultado suficientes, y señaló que la prioridad debe ser una integración latinoamericana sólida. En ese sentido, mencionó al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al plantear que la alianza fundamental debe ser entre los propios países del continente.

El mandatario utilizó sus redes sociales para rechazar la lógica de la venganza y llamar a la unidad de América Latina tras la intervención en Caracas. - crédito @petrogustavo/X

Llamado a reformar los mecanismos de integración regional

En su pronunciamiento, el presidente cuestionó el funcionamiento actual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), al considerar que el consenso absoluto limita la toma de decisiones estratégicas. Según Petro, este mecanismo permite que algunos gobiernos opten por alinearse con intereses extranjeros, en detrimento de una postura regional unificada.

“No falta el o la presidente que prefiera seguir de esclavo de gobiernos extranjeros”, escribió el mandatario, al tiempo que llamó a reunir a los presidentes de la región para redefinir las prioridades políticas de América Latina frente al nuevo escenario geopolítico.

Petro ya había calificado la operación como un “secuestro”

Este nuevo pronunciamiento se suma a una serie de mensajes previos en los que Gustavo Petro calificó la captura de Nicolás Maduro como un “secuestro” ejecutado por tropas estadounidenses, que irrumpieron en la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas y detuvieron al jefe del régimen venezolano junto a su esposa, Cilia Flores.

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro rechazó la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro; lo que causó controversia - crédito @petrogustavo/X

Aunque el mandatario no ha rechazado de manera tajante a Maduro ni su accionar, pese a las reiteradas denuncias por violaciones a los derechos humanos, sí ha insistido en que “la intervención militar vulnera la soberanía de Venezuela” y altera el equilibrio político del continente.

Petro también utilizó duros calificativos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien responsabilizó de impulsar una ofensiva que, según Washington, busca poner fin a una era política en Venezuela, pero que, para el mandatario colombiano, abre un precedente histórico de alto riesgo para América Latina.