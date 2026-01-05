Mujer fue torturada, apuñalada y abusada por su expareja en un conjunto residencial de Bogotá

El criminal ingresó al conjunto y sometió a un brutal ataque a su ex - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Un intento de feminicidio sacudió a Bogotá en los primeros días de 2026, pues en la jornada del 5 de enero se confirmaron detalles del caso de una mujer que fue sometida durante una hora por parte de su expareja sentimental a una violenta agresión. Los hechos ocurrieron en un apartamento de un conjunto residencial ubicado en el barrio La Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con la denuncia que circula a través de las diferentes plataformas digitales, el hecho dejó a la víctima gravemente herida y con lesiones que incluyeron cuatro fracturas en el hueso de la nariz, heridas con arma blanca y signos de laceración en boca y mejilla, que fueron resultado del brutal ataque por parte del hombre con el que en algún momento compartió su vida.

La denuncia, publicada por Noticias RCN, indica que la agresión fue cometida a pesar de que la mujer contaba con una medida de protección vigente desde diciembre, según el testimonio de sus familiares.

El sujeto ingresó al conjunto residencial y atacó en repetidas ocasiones a su pareja -crédito Pixabay y Google Maps

Asimismo, se expuso el método del atacante para acceder a la vivienda, lo que desató el rechazo de la comunidad. Según relató Nicolás López, hijo de la víctima, el agresor se hizo pasar por personal de vigilancia y logró que le permitieran la entrada al edificio tras pagar $50.000 colombianos a un vigilante.

Ante la gravedad de esta situación que dejó expuestos los riesgos en los controles de seguridad del conjunto, los residentes hicieron un llamado para garantizar su protección, puesto que la mujer tuvo que pasar por violentos tratos físicos, psicológicos y sexuales. Además, destacaron que pudo haber muerto.

“El sujeto le dio un golpe y ahí empezó con toda la agresión y en medio de la agresión le cuenta a ella que él le pagó $50.000 a un vigilante para que lo dejaran entrar”, detalló el hijo de la víctima, describiendo una vulnerabilidad en la seguridad del edificio, lo que facilitó el acto de violencia.

La víctima vivió un infierno a manos de su agresor

La reconstrucción de los hechos a través del testimonio familiar y de testigos reveló que la agresión fue premeditada y brutal, pues el señalado criminal, de 46 años, engañó a la mujer para que abriera la puerta y, una vez dentro, la golpeó repetidamente, la llevó a la habitación, la obligó a desnudarse y la sometió a violencia sexual.

La mujer estuvo a punto de ser asesinada, pero los vecinos actuaron - crédito Colprensa

Nicolás López relató que su madre fue ahorcada por el delincuente, que además la golpeó con un cable y la agredió sexualmente en la habitación del apartamento.

Durante el ataque, que duró cerca de una hora, la mujer permaneció atada, desnuda. Sin embargo, los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, que presenciaron el estado en que se encontraba la víctima. Según relató una residente, al bajar por las escaleras vio a la mujer “por una ventana, amarrada, desnuda y con golpes muy visibles en el rostro, pidiendo ayuda”.

La intervención de los vecinos permitió la llegada de autoridades, que encontraron al presunto agresor aun dentro del conjunto residencial y procedieron a su captura inmediata. Entre tanto, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones que le dejó su victimario con un cuchillo, así como hematomas y múltiples fracturas.

El país entero pide respeto por las mujeres en las diferentes regiones - crédito Luisa González/Colprensa

Los antecedentes de violencia entre la víctima y su expareja quedaron al descubierto tras el ataque. Según la familia, la relación había durado seis meses y no era la primera vez que ella había sufrido violencia física de parte del mismo hombre. Tras finalizar la relación, decidió cambiar de casa, medida que no impidió que el atacante la localizara y la atacara.

El proceso judicial sigue adelante mientras que la familia exige justicia y solicita que el caso no quede impune, dadas las condiciones extremas de la agresión.