Colombia

Mujer fue torturada, apuñalada y abusada por su expareja en un conjunto residencial de Bogotá

La víctima denunció que el criminal le pagó al vigilante para que lo dejara ingresar y allí la atacó durante una hora

Guardar
El criminal ingresó al conjunto
El criminal ingresó al conjunto y sometió a un brutal ataque a su ex - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Un intento de feminicidio sacudió a Bogotá en los primeros días de 2026, pues en la jornada del 5 de enero se confirmaron detalles del caso de una mujer que fue sometida durante una hora por parte de su expareja sentimental a una violenta agresión. Los hechos ocurrieron en un apartamento de un conjunto residencial ubicado en el barrio La Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con la denuncia que circula a través de las diferentes plataformas digitales, el hecho dejó a la víctima gravemente herida y con lesiones que incluyeron cuatro fracturas en el hueso de la nariz, heridas con arma blanca y signos de laceración en boca y mejilla, que fueron resultado del brutal ataque por parte del hombre con el que en algún momento compartió su vida.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La denuncia, publicada por Noticias RCN, indica que la agresión fue cometida a pesar de que la mujer contaba con una medida de protección vigente desde diciembre, según el testimonio de sus familiares.

El sujeto ingresó al conjunto
El sujeto ingresó al conjunto residencial y atacó en repetidas ocasiones a su pareja -crédito Pixabay y Google Maps

Asimismo, se expuso el método del atacante para acceder a la vivienda, lo que desató el rechazo de la comunidad. Según relató Nicolás López, hijo de la víctima, el agresor se hizo pasar por personal de vigilancia y logró que le permitieran la entrada al edificio tras pagar $50.000 colombianos a un vigilante.

Ante la gravedad de esta situación que dejó expuestos los riesgos en los controles de seguridad del conjunto, los residentes hicieron un llamado para garantizar su protección, puesto que la mujer tuvo que pasar por violentos tratos físicos, psicológicos y sexuales. Además, destacaron que pudo haber muerto.

“El sujeto le dio un golpe y ahí empezó con toda la agresión y en medio de la agresión le cuenta a ella que él le pagó $50.000 a un vigilante para que lo dejaran entrar”, detalló el hijo de la víctima, describiendo una vulnerabilidad en la seguridad del edificio, lo que facilitó el acto de violencia.

La víctima vivió un infierno a manos de su agresor

La reconstrucción de los hechos a través del testimonio familiar y de testigos reveló que la agresión fue premeditada y brutal, pues el señalado criminal, de 46 años, engañó a la mujer para que abriera la puerta y, una vez dentro, la golpeó repetidamente, la llevó a la habitación, la obligó a desnudarse y la sometió a violencia sexual.

La mujer estuvo a punto
La mujer estuvo a punto de ser asesinada, pero los vecinos actuaron - crédito Colprensa

Nicolás López relató que su madre fue ahorcada por el delincuente, que además la golpeó con un cable y la agredió sexualmente en la habitación del apartamento.

Durante el ataque, que duró cerca de una hora, la mujer permaneció atada, desnuda. Sin embargo, los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, que presenciaron el estado en que se encontraba la víctima. Según relató una residente, al bajar por las escaleras vio a la mujer “por una ventana, amarrada, desnuda y con golpes muy visibles en el rostro, pidiendo ayuda”.

La intervención de los vecinos permitió la llegada de autoridades, que encontraron al presunto agresor aun dentro del conjunto residencial y procedieron a su captura inmediata. Entre tanto, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones que le dejó su victimario con un cuchillo, así como hematomas y múltiples fracturas.

El país entero pide respeto
El país entero pide respeto por las mujeres en las diferentes regiones - crédito Luisa González/Colprensa

Los antecedentes de violencia entre la víctima y su expareja quedaron al descubierto tras el ataque. Según la familia, la relación había durado seis meses y no era la primera vez que ella había sufrido violencia física de parte del mismo hombre. Tras finalizar la relación, decidió cambiar de casa, medida que no impidió que el atacante la localizara y la atacara.

El proceso judicial sigue adelante mientras que la familia exige justicia y solicita que el caso no quede impune, dadas las condiciones extremas de la agresión.

Temas Relacionados

Violencia de géneroIntento de feminicidioViolencia contra la mujerFeminicidioAbuso sexualBarrio La EstanciaCiudad BolívarMujer golpeadaColombia-Noticias

Más Noticias

Nueva medida del Gobierno Petro sería la clave para que el peso colombiano siga su revaluación frente al dólar en 2026

Analistas de Bancolombia anticipan que en 2026 el tipo de cambio se ubicará en promedio en $3.878, un nivel que responde a la “continua debilidad del dólar global en el primer semestre”

Nueva medida del Gobierno Petro

Álvaro Uribe reiteró su apoyo a las acciones de EE. UU. para que Venezuela no sea igual que Cuba, que “ha matado 5 generaciones”

Durante un conversatorio virtual, el expresidente afirmó que, desde su visión y la de su partido, existía un respaldo claro a la actuación del Gobierno de Donald Trump, al considerar que las decisiones respondían al análisis de la situación y a las acciones que debían realizarse

Álvaro Uribe reiteró su apoyo

¿No sabes que ver? Aquí está el top 10 de las mejores series de Netflix en Colombia

Con historias desde ciencia ficción y suspenso, hasta romance y comedia, la plataforma de streaming busca posicionarse como la mejor de todas

¿No sabes que ver? Aquí

Niña logró escapar de los abusos de su padre por la ventana de su casa en Bogotá y lo denunció

La rápida reacción de los vecinos evitó la fuga del señalado, mientras que llegaban las autoridades

Niña logró escapar de los

Revelan los viajes de Diosdado Cabello, figura clave del régimen venezolano, a la frontera con Colombia para asegurar el tráfico de drogas con el ELN

En el texto judicial, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala directamente al actual ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela en el que lo acusa de gestionar el tránsito de drogas por el territorio fronterizo

Revelan los viajes de Diosdado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto se supo la última

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

¿No sabes que ver? Aquí

¿No sabes que ver? Aquí está el top 10 de las mejores series de Netflix en Colombia

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

La lucha de Yaneth Waldman contra los estafadores en redes sociales: “No pierdan su dinero”

Piqué ignoró a sus fans y ellas respondieron con la música de su ex: “Esta va por ti, Shakira”

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores con sus propósitos de Año Nuevo: “Empecemos en paz”

Deportes

Santa Fe ya le consiguió

Santa Fe ya le consiguió compañero a Hugo Rodallega y sigue reforzándose de cara a la Copa Libertadores: así anunció a su nuevo delantero

Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano el 5 de enero

Carlos Bacca criticó a la Dimayor por reducción de cupos en la plantilla de jugadores: “Muchas familias quedarán desamparadas”

Millonarios jugará partido amistoso contra Boca Juniors: será en La Bombonera y con público

Johan Mojica apareció en video del Mallorca usando la misma sudadera que tenía Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos