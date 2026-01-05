Mario Hernández reveló lo que pasará con la sede de su empresa en Venezuela tras la captura de Maduro

- crédito Captura de Pantalla Instagram/@realDonaldTrump/Truth

La captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York (Estados Unidos), donde enfrenta diversos cargos, ha desencadenado reacciones en múltiples sectores.

Mientras que la administración norteamericana, a cargo de Donald Trump, asume temporalmente la administración en el país sudamericano, figuras reconocidas evalúan escenarios futuros, en especial tras el anuncio de una transición de poder.

Entre quienes se pronunciaron se destaca el empresario colombiano Mario Hernández, quien expresó su respaldo a la nación y se refirió a la situación de su empresa dedicada a la venta de la marroquinería de lujo, que cuenta con una sede en el vecino país.

Mario Hernández habló de cómo ha logrado sus tiendas en Venezuela han seguido abiertas durante más de 25 años

En su cuenta de X, Hernández recalcó que, pese a la situación que se presenta en Venezuela, la sede de su compañía seguirá operando con total normalidad.

“¡Nunca nos fuimos de Venezuela! ¡Ahí estamos y ahí seguimos generando empleo!”, escribió el empresario en sus redes sociales.

Mario Hernández cuenta con 19 tiendas en el vecino país, ubicadas en las ciudades de Caracas, Maracaibo, Valencia, Lechería, Palo Negro e Isla de Margarita.

Con una trayectoria de 46 años y más de tres décadas en el país, Mario Hernández ofrece una extensa selección de productos y colecciones en cuero dirigidas tanto a dama como a caballero, entre los que destacan calzado, carteras, morrales y accesorios.

El empresario, conocido crítico del régimen depuesto, también manifestó su opinión sobre la detención de Maduro al escribir: “A cada marrano le llega su Nochebuena”.

Adicional a ello, Hernández alentó a la ciudadanía venezolana a respaldar de forma decidida el proceso democrático que lidera la líder opositora y premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado.

En su cuenta de X, Mario Hernández destacó la significación de la jornada, calificándola de “día alegre para los millones de venezolanos que se encuentran en el exilio”.

Tiendas de Mario Hernández en Venezuela generó rifirrafe en redes sociales

De otro lado, el empresario Mario Hernández se pronunció frente al incremento del salario mínimo que regirá en Colombia para el año 2026, que fue del 23,7%, es decir, que el monto salarial quedo de 2.000.000, incluyendo el auxilio de transporte.

En medio de la controversia, el empresario Mario Hernández, una figura central del sector de la marroquinería en Colombia y candidato reciente al Senado por el Centro Democrático, manifestó en sus redes sociales una crítica contundente.

Advirtió que “cuando el salario mínimo sube 23% sin productividad detrás, perdemos competitividad y sube la inflación. Además, mucho está indexado al salario mínimo, así que todo se encarece”.

Mario Hernández advirtió que el aumento del salario mínimo sin respaldo en productividad puede afectar la competitividad y elevar la inflación

No obstante, las declaraciones de Hernández generó un cruce de desacuerdos entre la representante a la Cámara del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal y la periodista María Andrea Nieto.

Por un lado, la congresista del oficialismo cuestionó la coherencia del empresario por operar tiendas en Venezuela, mientras es vehemente en su rechazo al denominado “castrochavismo” y al Gobierno Petro. “19 tiendas de @marioherzam en Venezuela. Qué fácil es parlotear mientras se llena los bolsillos”, escribió Carrascal en X.

Entre tanto, la comunicadora colombiana intervino y dirigió duras palabras a Carrascal cuestionando su autoridad para criticar la gestión empresarial.

“¿Y usted qué autoridad es Carrascal? ¿Usted qué sabe de generar empleo, de ser productiva? ¿Usted paga nóminas, ICA, rete ICA? ¿Si paga algo de impuesto de renta? Usted vive del estado en su burbuja socialista de caviar, mientras se acomoda las pestañas postizas y repite las estupideces castrochavistas de los que le dan de comer. Feminista de pacotilla”, cuestionó.

Finalmente, Carrascal replicó a la periodista en la misma plataforma digital.

“María Andrea, resulta que soy política de oficio, con un cargo de elección popular, no empresaria, me eligieron para legislar y representar unas agendas, no para hacer negocios particulares; sin embargo, sí pago nómina, renta también. Mejor, cuéntanos qué pasó con la platica del Sena que se embolató cuando lo ‘dirigiste’. Por cierto, gracias por el piropo, mis pestañas son naturales”, comentó.

