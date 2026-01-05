Colombia

La lucha de Yaneth Waldman contra los estafadores en redes sociales: “No pierdan su dinero”

La actriz advirtió al público sobre los riesgos que hay en la red y pidió no confiar en anuncios sospechosos

Yaneth Waldman, actriz y presentadora
Yaneth Waldman, actriz y presentadora colombiana, ha tenido dolores de cabeza por causa de los criminales digitales - crédito @yanethwaldman / Instagram

Yaneth Waldman le contó a sus seguidores detalles de una situación que definió como “peligrosa y triste”, teniendo en cuenta que tuvo que enfrentarse a una suplantación de identidad en internet que parece no tener fin, pues su nombre continúa siendo utilizado por los delincuentes digitales.

De acuerdo con las revelaciones de la presentadora y actriz, organizaciones fraudulentas han utilizado su imagen sin permiso durante años para promocionar productos y montar estafas, afectando así tanto su reputación como a los consumidores.

La actriz reveló en el programa La Red que el problema comenzó cuando personas desconocidas empezaron a usar sus fotografías para publicitar productos en redes sociales sin su autorización. Al ver su imagen, decenas de internautas empezaron a creer que era verídico y cayeron en la estafa.

La famosa denunció que su
La famosa denunció que su imagen es utilizada por sitios fraudulentos - crédito @yanethwaldman/Instagram

En medio de la entrevista, la recordada actriz explicó el primer caso concreto que enfrentó: “Me escribió una señora y me dijo que no le habían enviado las pastillas con las que yo me había adelgazado. Yo le respondí: ‘mi amor, yo no me he adelgazado con ninguna pastilla’”, relató.

Así, aprovechó para explicar que la pérdida de peso a la que atribuían falsas propiedades a ciertos productos se debió en realidad a una cirugía bariátrica practicada tiempo atrás. Esta situación generó confusión y permitió que su imagen sirviera para engañar a usuarios confiados.

Tras recibir la primera comunicación por parte de la persona que cayó en la estafa, la famosa buscó asesoría legal, pero recibió una advertencia contundente: “Hablé con los abogados y es muy difícil hacer algo, es perder la plata”.

Durante la conversación con La Red, la presentadora y actriz agregó que los estafadores utilizan mecanismos sofisticados para evadir posibles rastreos por parte de las autoridades: “No solo roban la plata, sino que inmediatamente clonan la tarjeta. Tienen el IP escondido”.

Los delincuentes se roban las
Los delincuentes se roban las fotos de sus redes sociales para estafar a sus seguidores - crédito Colprensa

Cabe mencionar que esa no fue la única oportunidad en la que su identidad fue suplantada, puesto que tuvo que vivir una situación similar recientemente bajo una modalidad diferente. En esta ocasión, su imagen fue asociada a la venta de artículos íntimos, utilizando una foto extraída de un pódcast en el que participó.

Yaneth Waldman calificó este momento como un nuevo episodio de suplantación que puede afectar a decenas de personas que confían en el supuesto producto al ver su imagen: “Yo no vendo eso. Me mandaron una foto y yo quedé en shock”, declaró, mostrando su molestia y sorpresa.

Este nuevo engaño generó consecuencias en las redes sociales de la actriz, que reveló lo siguiente: “A raíz de eso tengo muchos chicos, mucho más jóvenes, que me escriben cosas rarísimas”, en alusión a los mensajes incómodos que recibió tras la circulación del contenido manipulado, por lo que espera que la denuncia pública sirva para alertar a las personas sobre las estafas y no solo evitar que pierdan su dinero, sino que la sigan hostigando.

Yaneth Waldman espera que esta
Yaneth Waldman espera que esta situación pueda resolverse - crédito @yanethwaldman / Instagram

A pesar de la gravedad de los hechos, contó con sorpresa que no hay mucho qué hacer en su caso: “Mis abogados me dijeron que no pierda el tiempo ni la plata. Lo que puedo hacer es alertar a la gente porque es algo peligroso y triste”, con este mensaje demostró los riesgos crecientes asociados a los avances en inteligencia artificial y la facilidad con que hoy se puede clonar una imagen o incluso una voz, pues esta no es la primera vez que se ha presentado una situación similar.

Debido a este complejo panorama, los expertos en ciberseguridad piden a los internautas confirmar que el sitio en el que están realizando su compra es verídico para evitarse dolores de cabeza más adelante.

