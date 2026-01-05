Hombre señalado de abusar sexualmente de su madre de 71 años fue capturado en Pereira

La ciudad de Pereira reporta la detención de un hombre de 51 años tras un presunto caso de acceso carnal abusivo contra su madre - crédito Alejandro Ernesto/EFE

La ciudad de Pereira quedó impactada tras la confirmación de la captura de un hombre de 51 años, señalado de cometer una agresión sexual contra su propia madre, una mujer de 71 años.

Este hecho ocurrido en el barrio Danubio de la comuna Villa Santana, motivó la reacción inmediata de la comunidad y de la Policía Metropolitana de Pereira, que intervino tras recibir una alerta de emergencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Pereira, la intervención se produjo cuando una mujer pidió auxilio a través de la línea 123, lo que llevó a los uniformados a acudir al lugar.

“Los policías acudieron de manera oportuna a un llamado ciudadano a través de la línea 123, donde se alertaba sobre una riña al interior de una vivienda. Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer que, mediante voces de auxilio, manifestó que dentro del inmueble se encontraba oculto un hombre que, presuntamente, había abusado sexualmente de su madre, una adulta mayor”, informó la institución.

La Policía Metropolitana de Pereira capturó al sospechoso dentro de la vivienda mientras aún permanecía en flagrancia - crédito Policía Pereira

La gravedad de la denuncia obligó a los agentes a ingresar de inmediato a la vivienda. Allí, sorprendieron al presunto agresor, de 51 años, y procedieron a su captura en flagrancia.

“Se trata de un hombre de 51 años, quien fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, ante la cual deberá responder por este grave hecho”, precisó la Policía Metropolitana. El sujeto fue trasladado para que enfrente el proceso judicial correspondiente.

La tipificación del delito será un aspecto central en el proceso legal que se avecina. Aunque inicialmente se habló de abuso sexual, este medio pudo establecer que el imputado será procesado por acceso carnal abusivo, una figura penal diferenciada en el Código Penal colombiano.

La distinción radica en que, mientras el abuso sexual abarca tocamientos ilegítimos o el aprovechamiento de la vulnerabilidad por edad o discapacidad, el acceso carnal abusivo implica la consumación del acto sexual mediante violencia, fuerza o intimidación.

La alerta ciudadana del barrio Danuvio y la llamada a la línea 123 resultaron clave para la intervención y captura del presunto agresor - crédito Ministerio de Transporte

La audiencia de imputación de cargos se programó para el martes 6 de enero, donde el acusado deberá responder ante la justicia. Las penas estipuladas para el delito de acceso carnal abusivo, según la legislación vigente, oscilan entre los 12 y 20 años de prisión, reflejando la severidad con que las leyes colombianas sancionan este tipo de conductas.

Otro aberrante caso

La consternación en el barrio Santa Helena de Barranquilla se intensificó tras la intervención de las autoridades locales, quienes protegieron a una mujer de 79 años luego de un hallazgo que, según relatos familiares, reveló una situación de abuso presuntamente sostenida durante años.

La adulta mayor fue localizada desnuda en su habitación, junto a su hijo adoptivo de 56 años, por una de sus nietas, quien al ingresar a la vivienda quedó paralizada por la escena.

El descubrimiento a inicios de diciembre de 2025 marcó el final de un prolongado silencio en torno a los hechos y motivó la apertura de una investigación por un delito que, de acuerdo con “los primeros indicios, se habría prolongado durante largo tiempo”.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Metropolitana se dirigieron al domicilio ubicado en la carrera 8 con calle 27A, garantizando la seguridad de la víctima antes de trasladarla a un centro asistencial del barrio Simón Bolívar para su valoración médica por personal especializado.

Una mujer de 79 años fue hallada desnuda en su habitación junto a su hijo adoptivo - crédito Freepik

En paralelo, el presunto agresor fue capturado y permanece en un centro de detención transitoria desde la noche del domingo. El entorno familiar aportó versiones preliminares que apuntan a un ambiente de coacción: “el hombre habría sometido a la anciana mediante amenazas constantes, advirtiéndole que atentaría contra toda la familia si se atrevía a denunciar”.

Según la Policía, la detención fue posible gracias al “llamado de la comunidad”; sin embargo, hasta el momento “no existe una denuncia formal que permita avanzar en la judicialización del caso”, lo que mantiene en alerta a las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Las autoridades insisten en la necesidad de que la familia formalice la denuncia para poder avanzar en el proceso judicial, mientras continúan los trámites para legalizar la detención y presentar al señalado ante un juez de control de garantías.