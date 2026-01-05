Fiscalía imputará cargos en ausencia por homicidio contra Zulma Guzmán tras la muerte de dos menores con frambuesas contaminadas con talio

Zulma Guzmán Castro, sospechosa del crimen de dos menores por envenenamiento por talio, enfrentará cargos de la Fiscalía - crédito captura de video

Zulma Guzmán enfrenta graves acusaciones por su presunta implicación en la muerte de dos menores en Bogotá tras ser envenenadas con talio al consumir frambuesas contaminadas, por lo que enfrentará una audiencia crucial en la que se le imputarán cargos serios relacionados con estos hechos, ocurridos en abril de 2025.

La empresaria, actualmente recluida en un centro médico de Londres tras su captura en Reino Unido —luego de ser rescatada en el río Támesis, al parecer, en una situación de riesgo— será comunicado de los cargos en su contra a través de un edicto emplazatorio.

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que la empresaria enfrentará cargos de homicidio en concurso con tentativa de homicidio agravado, basados en lo establecido por la Ley 599 de 2000, la cual estipula una pena que podría oscilar entre 40 y 50 años de prisión.

