Zulma Guzmán, investigada por muerte de menores con talio, pidió no ser extraditada a Colombia: ordenaron prisión preventiva

Zulma Guzmán fue ubicada en Reino Unido. Estuvo hospitalizada desde que fue rescatada por las autoridades británicas - crédito redes sociales

Las autoridades colombianas y británicas avanzan en todos los requerimientos para investigar a Zulma Guzmán, la empresaria señalada de haber estado detrás del envenenamiento de dos menores de edad en Bogotá en abril de 2025. La ciudadana fue ubicada en Londres (Inglaterra) en diciembre; se encontraba en el río Támesis, al oeste de la ciudad, por lo que tuvo que ser rescatada y trasladada a un centro de salud.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Guzmán, que asegura ser inocente, ya fue informada sobre su aprehensión y sobre la notificación roja de Interpol que fue expedida en su contra para su búsqueda fuera del país. “El procedimiento fue realizado por la National Crime Agency, luego de que la mujer fuera dada de alta por parte del personal médico del hospital donde se encontraba en el Reino Unido; y comunicado de inmediato a la Oficina Central de Interpol - Colombia”, precisó el ente acusador.

La mujer fue presentada ante el Tribunal de Westminster para notificarle el inicio del trámite de extradición en su contra. Durante la diligencia, según informó Noticias RCN, Guzmán solicitó no ser extraditada. El medio británico The Telegraph confirmó también que la sospechosa está tratando de quedarse en territorio extranjero y que por eso “se niega a consentir la extradición” que pesa en su contra.

La mujer estaría detrás de la muerte de dos menores y de la intoxicación de otra menor y de un joven de 21 años con talio - crédito captura de pantalla Verdades Incómodas / Youtube

Por su parte, la Fiscalía aclaró que ya llevó a cabo todos los trámites requeridos para lograr que la ciudadana sea enviada a Colombia, para que enfrente el proceso penal en el territorio.

“Las autoridades colombianas han cumplido la totalidad de los trámites legales y diplomáticos exigidos para avanzar en la extradición. El Reino Unido confirmó que se ha recibido formalmente el requerimiento y que será gestionado de acuerdo con su ordenamiento jurídico”, detalló la Fiscalía.

El informativo británico indicó que la jueza de distrito Sarah Turnock ordenó la prisión preventiva de la mujer. Y, según el medio The Sun, del Reino Unido, la ciudadana colombiana será trasladada a la prisión HMP Bronzefield; su abogado, James Stansfeld, no presentó una solicitud de libertad bajo fianza. Por ahora, se espera que Guzmán Castro comparezca de manera virtual en una nueva audiencia que se realizará el 12 de enero de 2026. Además, se adelantará otra audiencia de gestión de casos el 9 de febrero.

Los hallazgos de la Fiscalía

La mujer habría sido la responsable de la gestión del envío de las frambuesas con talio - crédito captura de video/YouTube

De acuerdo con el ente acusador, la mujer en cuestión sería responsable de la muerte de dos menores de edad: Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, 13 años. Las niñas consumieron frambuesas contaminadas con talio que fueron enviadas a la casa de una de ellas. Otra menor y un joven de 21 años también resultaron afectados, pero sobrevivieron al envenenamiento.

“Las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal. Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Las autoridades hicieron un rastreo de los movimientos de la mujer y se percataron de que viajó a varios países después de lo ocurrido, como Brasil, España y Argentina. Finalmente, fue hallada en Londres, en una aparente situación de riesgo. Fue internada en el Hospital de Salud Mental St Charles en Notting Hill y estuvo cobijada por la Ley de Salud Mental desde su rescate. Tras ser dada de alta, fue informada sobre su situación legal.

Zulma Guzmán Castro negó los señalamientos en su contra - crédito Luisa González/Reuters y Freepik

En conversación con Focus Noticias, la sospechosa negó las acusaciones en su contra. “Lo primero que tengo que decir es que siento muchísimo el dolor que pueden estar sintiendo las familias por la pérdida de sus niñas. Yo soy madre y eso debe ser dolor infinito y entiendo que por esa razón quieran encontrar el culpable y usar todos los medios posibles para ello, sin embargo, pues ese culpable no soy yo y eso es lo que estoy buscando probar ahora ante la justicia y con el abogado y con las pruebas que tengo”, aseveró.