Cancillería rechaza declaraciones de Donald Trump sobre Gustavo Petro y posibles operaciones contra él

Petro fue cuestionado por declaraciones de Trump sobre política antidrogas, mientras la Cancillería respondió rechazando cualquier injerencia y defendiendo la soberanía del país. - crédito Cancillería/Presidencia/Reuters

La Cancillería de la República de Colombia emitió un comunicado oficial ante las recientes declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó al presidente colombiano Gustavo Petro de “permitir la producción de cocaína” y sugirió la posibilidad de una operación directa en su contra.

El pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores advierte que los comentarios de Trump “desconocen los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos” y resultan “incompatibles con el respeto debido a la institucionalidad democrática de Colombia”.

Gobierno colombiano defiende la soberanía y legitimidad de Petro

En el comunicado, la Cancillería recordó que el presidente Gustavo Petro ha sido legítimamente elegido por la voluntad soberana del pueblo colombiano y ejerce la jefatura del Estado de acuerdo con la Constitución. Según el documento, “cualquier manifestación que pretenda descalificarlo, directa o indirectamente, constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país”, calificando estas declaraciones como contrarias a las normas del derecho internacional.

La Cancillería enfatizó que los dichos de Trump contravienen los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente los de igualdad soberana de los Estados, no intervención y respeto mutuo, considerados pilares esenciales del sistema internacional. Además, subrayó que las relaciones entre Estados deben basarse en el respeto institucional, la cooperación y el diálogo diplomático, y que cualquier amenaza o insinuación de uso de la fuerza es inaceptable en la convivencia internacional.

El comunicado refuerza que Colombia es un Estado democrático, soberano y plenamente respetuoso del derecho internacional, con una política exterior autónoma y responsable, y que “estos principios no están sujetos a condicionamientos externos ni admiten interpretaciones que menoscaben la independencia política del Estado colombiano”.

La Cancillería rechazó las declaraciones externas y reafirmó los principios de soberanía, respeto institucional y derecho internacional. - crédito Cancillería

Principios irrenunciables de la Cancillería

La Cancillería reiteró que la soberanía nacional, la legitimidad de sus instituciones y el respeto debido al Presidente de la República son principios irrenunciables, y que cualquier intento de descalificación personal, política o institucional “constituye una violación directa a los principios del derecho internacional”.

El gobierno advirtió que las diferencias entre Estados deben abordarse siempre por los canales diplomáticos, con apego a las normas internacionales, responsabilidad política y respeto mutuo, y reafirmó la disposición permanente del país a mantener relaciones internacionales basadas en el diálogo, la cooperación y la resolución pacífica de conflictos.

Además, el comunicado subraya que Colombia continuará actuando con firmeza, coherencia institucional y pleno apego al derecho internacional en defensa de sus intereses nacionales, así como de su posición como Estado soberano dentro del sistema internacional.

Reacción personal de la canciller Yolanda Villavicencio

La canciller de Colombia, Yolanda Villavicencio, también se pronunció a través de sus redes sociales, calificando las declaraciones de Trump como “ofensivas, inadmisibles y profundamente irrespetuosas”. La ministra destacó que los comentarios de Trump, en los que lo calificó como “un enfermero” con “fábricas de cocaína”, representan una injerencia inaceptable en los asuntos internos de Colombia.

Villavicencio enfatizó que el presidente Petro encarna la dignidad y autoridad del Estado colombiano, y que cualquier intento de descalificación constituye un atentado contra la soberanía y la legitimidad de sus instituciones. Además, recordó que Colombia exige respeto y no admite discursos que pretendan estigmatizar o deslegitimar su orden democrático.

La canciller reiteró que las diferencias entre Estados deben resolverse por vías diplomáticas, con responsabilidad y apego estricto al derecho internacional, y reafirmó la disposición de Colombia al diálogo serio y constructivo con la comunidad internacional. Sin embargo, dejó en claro que la dignidad del Presidente y la soberanía nacional no admiten concesiones ni silencios cómplices.

Yolanda Villavicencio calificó las afirmaciones como inadmisibles y subrayó que las diferencias internacionales deben resolverse por vías diplomáticas. - crédito @ryvillavicencio/X

Declaraciones de Trump y contexto regional

El rechazo del Gobierno colombiano ocurre tras las declaraciones del exmandatario estadounidense este domingo, 4 de enero, donde acusó a Petro de ser “un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos”. Trump afirmó que el gobierno colombiano podría tener un final anticipado si no modifica su política antidrogas, y cuestionó la continuidad del presidente colombiano.

Al ser consultado sobre la posibilidad de una intervención directa, Trump respondió: “Eh, suena bien para mí. Sí”, generando revuelo inmediato en la esfera diplomática y redes sociales, y encendiendo alarmas sobre el impacto de sus declaraciones en la región.

Minutos después de que el jefe de Estado colombiano atacó con un extenso mensaje al presidente norteamericano, este no tuvo problema en lanzar duros calificativos sobre sus capacidades y hacer una clara advertencia sobre lo que podría ser el futuro del país - crédito The White House

Colombia reafirma su posición de firmeza institucional

En su comunicado, la Cancillería asegura que el país continuará actuando con coherencia, firmeza institucional y pleno apego al derecho internacional, en defensa de sus intereses y su posición como Estado soberano dentro del sistema internacional.

El Gobierno enfatiza que la soberanía, la legitimidad de sus instituciones y el respeto al Jefe de Estado son principios irrenunciables, y considera inaceptables las amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Finalmente, la Cancillería concluye que Colombia mantendrá su política exterior autónoma y responsable, reforzando su compromiso con el respeto mutuo, el diálogo diplomático y la cooperación internacional, y rechazando de manera categórica cualquier intento de intimidación o presión externa sobre sus instituciones democráticas.