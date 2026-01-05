Colombia

Trump le respondió a Petro y lanzó dura sentencia sobre Colombia: “Está gobernada por un enfermo, pero no lo va a seguir haciendo por mucho tiempo”

El presidente norteamericano, desde el Air Force One, entregó una contundente declaración en la que advirtió al presidente colombiano sobre lo que podría ser una serie de medidas contra su administración; un día después de que se produjera la captura de Nicolás Maduro

Guardar
Donald Trump lanzó duras acusaciones
Donald Trump lanzó duras acusaciones contra el presidente colombiano Gustavo Petro, al que calificó de enfermo - crédito AP Foto/Presidencia

En la que podría calificarse como la declaración más diciente contra el presidente colombiano Gustavo Petro, el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer el domingo 4 de enero de 2026 un mensaje que causó revuelo en las redes sociales: y en el que, además de calificar como un “enfermo” al jefe de Estado, advirtió lo que podría ser un final anticipado del actual Gobierno, en caso de que no se registre un cambio en la política antidrogas.

Desde el Air Force One, en donde se alistaba para su viaje desde Florida a Washington, Trump habló sobre el futuro de la administración de la política regional. Y no dudó en señalar lo que considera una situación insostenible: todo esto en medio de los interrogantes sobre la reciente incursión en Venezuela, con la captura del dictador Nicolás Maduro, y la postura de su administración, de recuperar a los vecinos de la región que, según él, están “enfermos” por el socialismo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, afirmó Donald Trump al medio presente durante el vuelo presidencial, en el que dejó clara su posición frente a cómo desde Colombia Petro insiste en defender su postura y, entre otras, calificar la detención de Maduro como un secuestro.

Minutos después de que el jefe de Estado colombiano atacó con un extenso mensaje al presidente norteamericano, este no tuvo problema en lanzar duros calificativos sobre sus capacidades y hacer una clara advertencia sobre lo que podría ser el futuro del país - crédito The White House

Donald Trump dijo que contemplaría una operación militar en Colombia: “Suena bien”

Y es que, consultado sobre el alcance de sus palabras, Trump reiteró su amenaza explícita respecto a la continuidad del primer mandatario colombiano. “No va a estar haciéndolo por mucho tiempo. Él tiene molinos de cocaína y fábricas de cocaína. No va a estar haciéndolo por mucho tiempo”, aseguró Trump, que sugirió con ello que la administración estadounidense contempla medidas de mayor envergadura para atajar lo que considera la principal amenaza del país.

En medio del intercambio con la prensa, en la que también confirmó que hubo muertos cubanos en los bombardeos a Caracas, y aprovecho para enviarle un mensaje a México y Cuba, una de las voces presentes preguntó a Trump si existe la posibilidad de una intervención estadounidense en Colombia. Ante la consulta, Trump respondió de manera directa: “Eh, suena bien para mí. Sí”, expresó el mandatario, en uno de los apartes que más impacto causó de su intervención.

El mandatario norteamericano no descartaría
El mandatario norteamericano no descartaría intervenir militarmente en Colombia para salvaguardar a su país de la cocaína que, según él, llega desde puertos nacionales - crédito Gobierno EE. UU.

Vale destacar que en la rueda de prensa efectuada el sábado 3 de enero en Mar-a-lago, Trump ya había dado un avance sobre lo que pensaba de Petro. “Él (Petro) tiene fábricas e industrias donde produce esta droga, él está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos”, afirmó el jefe de Estado de los EE. UU. durante la conferencia en la que habló, en extenso, del ataque al régimen venezolano, y en la que fue preguntado por sus percepciones del líder de izquierda.

En respuesta, Petro recién respondió minutos antes de las fuertes afirmaciones de Trump, aunque tampoco dejó de lado los términos de grueso calibre. “Sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el Estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”, puntualizó en su extenso mensaje en X, en el que se opuso a la intervención en Venezuela.

Con este nuevo mensaje en
Con este nuevo mensaje en X, el presidente Gustavo Petro lanzó una dura respuesta al presidente Donald Trump, luego de que dijera que "debía cuidarse el trasero" - crédito @petrogustavo/X

Y, a nivel personal, fue incluso más allá. “Usted se tomó la soberbia de castigar mi opinión, mis palabras en contra del genocidio palestino. Su castigo es tratarme falsamente de narcotraficante y de tener fábricas de cocaína, yo no tengo carro, ni haciendas en el exterior, mi casa aún la pago al banco con mi salario. Es injusto y yo lucho contra las injusticias”, expresó Petro, que se defendió de los calificativos que en la víspera había lanzado su contradictor.

Durante las declaraciones, el presidente norteamericano también trasladó su interés en la violencia regional, cuando uno de los comunicadores recordó los señalamientos del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el régimen que gobierna la isla. “¿Sabes por qué? Porque matan a mucha gente. Sí”, expresó el presidente norteamericano, que reafirmó su intención de combatir a los gobiernos de la región que percibe como hostiles a los intereses estadounidenses.

Temas Relacionados

Donald TrumpGustavo PetroGobierno PetroCayó Nicolás MaduroNicolás MaduroColombia-Noticias

Más Noticias

Salario mínimo de 2026: los colombianos tendrán que lidiar ahora con otro cobro de los bancos, que iría hasta 2027

Las advertencias de entidades internacionales apuntan a un panorama de endurecimiento monetario y ajustes fiscales a partir de la nueva medida del Gobierno de Gustavo Petro

Salario mínimo de 2026: los

Christopher Carpentier aclaró si regresará a ‘MasterChef Celebrity’ y desmintió rumores sobre su vida

El chef chileno despejó dudas sobre su futuro en televisión y hasta su vida amorosa

Christopher Carpentier aclaró si regresará

Chontico Día y Noche resultados ganadores de los dos sorteos de hoy 4 de enero de 2026

Infobae le comparte las combinaciones ganadoras de una de las loterías más populares del país

Chontico Día y Noche resultados

Petro enfrenta una ola de críticas al llamar la captura de Nicolás Petro como “secuestro”: “Lo excusa, lo defiende y lo legitima”

El mandatario colombiano no solo defendió al régimen venezolano, sino que cuestionó la intervención de Estados Unidos en Venezuela, acusándolos de violar la soberanía de la nación caribeña, lo que provocó el rechazo político al interior del país

Petro enfrenta una ola de

Abandonan un cuerpo atado y baleado en plena vía de Barranquilla: fue lanzado desde un vehículo

Vecinos y líderes comunitarios exigen mayor presencia policial ante la preocupación por nuevos episodios violentos

Abandonan un cuerpo atado y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto se supo la última

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

Christopher Carpentier aclaró si regresará

Christopher Carpentier aclaró si regresará a ‘MasterChef Celebrity’ y desmintió rumores sobre su vida

“Drácula: Mar de sangre” encabeza el ranking de las 10 películas más vistas de Netflix en Colombia

Acoso a los hombres: ganador de ‘Yo me llamo’, actores y humoristas contaron su experiencia

Top 10 Prime Video Colombia: Dave Bautista y Trap House conquistan el ranking de las películas que están de moda

Jhovanoty volvió a imitar a Petro y le dejó advertencia a Trump si piensa realizar una operación militar en Bogotá: “La va a tener muy difícil”

Deportes

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla pierde en el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Así presiona Alfredo Morelos a Santos FC de Brasil para asegurar su continuidad en Atlético Nacional

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

Millonarios confirmó su quinto refuerzo para el 2026: el chileno Rodrigo Ureña regresa al FPC

Colombia no participará en el Sudamericano Sub-17 de Voleibol por falta de plata: no hay contrato con el ministerio del Deporte