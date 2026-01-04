Un hombre falleció tras caer desde el piso 11 de un conjunto residencial: esto es lo que se sabe

Las autoridades investigan qué ocurrió con el ciudadano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un hombre de 36 años falleció durante la jornada del sábado 3 de enero de 2026 tras caer desde el piso 11 de la torre residencial San Angelo, que se encuentra ubicada en la calle 38 con carrera 32 del barrio Mejoras Públicas de Bucaramanga.

De acuerdo con información difundida por el medio local Vanguardia, la víctima fue identificada como Carlos Bathuel Ramírez Pineda y se aclaró que el hecho ocurrió alrededor de las 2:30 p. m., lo que provocó alarma entre familiares y residentes del lugar.

Algunos vecinos encontraron a Ramírez Pineda tendido sobre la vía pública por lo que se comunicaron con las autoridades y sus familiares. En el momento en el que la Policía llegó, varios de sus seres queridos ya se encontraban en el sitio lamentando la situación.

Las primeras versiones sobre lo ocurrido confirmaron que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación acordonó la zona. Ante la mirada de sorpresa de familiares y habitantes del sector, el equipo realizó la inspección judicial y el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado a una de las sedes de Medicina Legal.

El reporte oficial indica que una de las primeras acciones de la investigación fue la revisión de cámaras de seguridad del edificio y del área cercana para confirmar qué había sucedido con Carlos Bathuel Ramírez Pineda minutos antes de la caída.

Por ahora, la Fiscalía mantiene abierta la investigación y continúa reuniendo pruebas, además de escuchar a la comunidad para reconstruir la secuencia de los hechos.

Así, las autoridades buscan esclarecer las circunstancias y motivos del suceso mediante el análisis de videos y la recolección de testimonios de vecinos y allegados, que podrían dar una versión sobre la salud mental del individuo afectado para determinar si se trató de una caída accidental o una acción premeditada por el hombre que murió.

Peritos judiciales avanzan en el análisis de las pruebas e imágenes recabadas, tarea en la que las declaraciones de los habitantes pueden resultar clave para entender la causa de la caída.

Otro caso similar en la región

Un joven identificado como Fabián Leonardo Rangel Quintero, de 28 años, murió tras caer desde la parte alta de un edificio residencial en el barrio El Molino, situado en la Segunda Etapa, en Ocaña (Norte de Santander) en la jornada del 1 de enero de 2026.

Las causas que rodearon la caída aún no han sido esclarecidas y permanecen bajo análisis de las autoridades judiciales, que están recolectando las pruebas correspondientes para determinar si se trató de un accidente, una caída involuntaria o intervino algún otro factor externo.

Vecinos de la zona, visiblemente afectados, observaron el desarrollo del operativo y destacaron la rapidez con la que llegaron los organismos de emergencia al lugar.

El hecho tuvo lugar en horas de la mañana, cuando residentes del sector alertaron a la Policía Nacional sobre la presencia de un cuerpo en el área de un inmueble de cuatro pisos. Técnicos forenses realizaron el levantamiento del cadáver y aseguraron la recolección de evidencia.

Al sitio acudió personal médico que solo pudo certificar el deceso de Rangel Quintero. Además, la Policía Nacional tuvo que asegurar la zona mientras que continuaban las inspecciones forenses.

Ante este tipo de situaciones que se han presentado en estas zonas del país, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a tener precaución en los pisos altos o buscar ayuda, en dado caso de que sea necesario para su salud mental, teniendo en cuenta que la hipótesis del suicidio en los dos sucesos es bastante fuerte.