Colombia

Un hombre falleció tras caer desde el piso 11 de un conjunto residencial: esto es lo que se sabe

Los investigadores se encuentran reuniendo testimonios de allegados para esclarecer el caso

Guardar
Las autoridades investigan qué ocurrió
Las autoridades investigan qué ocurrió con el ciudadano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un hombre de 36 años falleció durante la jornada del sábado 3 de enero de 2026 tras caer desde el piso 11 de la torre residencial San Angelo, que se encuentra ubicada en la calle 38 con carrera 32 del barrio Mejoras Públicas de Bucaramanga.

De acuerdo con información difundida por el medio local Vanguardia, la víctima fue identificada como Carlos Bathuel Ramírez Pineda y se aclaró que el hecho ocurrió alrededor de las 2:30 p. m., lo que provocó alarma entre familiares y residentes del lugar.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Algunos vecinos encontraron a Ramírez Pineda tendido sobre la vía pública por lo que se comunicaron con las autoridades y sus familiares. En el momento en el que la Policía llegó, varios de sus seres queridos ya se encontraban en el sitio lamentando la situación.

Las autoridades realizaron el levantamiento
Las autoridades realizaron el levantamiento ante la mirada de asombro de los vecinos - crédito Colprensa

Las primeras versiones sobre lo ocurrido confirmaron que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación acordonó la zona. Ante la mirada de sorpresa de familiares y habitantes del sector, el equipo realizó la inspección judicial y el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado a una de las sedes de Medicina Legal.

El reporte oficial indica que una de las primeras acciones de la investigación fue la revisión de cámaras de seguridad del edificio y del área cercana para confirmar qué había sucedido con Carlos Bathuel Ramírez Pineda minutos antes de la caída.

Por ahora, la Fiscalía mantiene abierta la investigación y continúa reuniendo pruebas, además de escuchar a la comunidad para reconstruir la secuencia de los hechos.

Así, las autoridades buscan esclarecer las circunstancias y motivos del suceso mediante el análisis de videos y la recolección de testimonios de vecinos y allegados, que podrían dar una versión sobre la salud mental del individuo afectado para determinar si se trató de una caída accidental o una acción premeditada por el hombre que murió.

Peritos judiciales avanzan en el análisis de las pruebas e imágenes recabadas, tarea en la que las declaraciones de los habitantes pueden resultar clave para entender la causa de la caída.

Las autoridades piden tener precaución
Las autoridades piden tener precaución en las zonas residenciales y comerciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otro caso similar en la región

Un joven identificado como Fabián Leonardo Rangel Quintero, de 28 años, murió tras caer desde la parte alta de un edificio residencial en el barrio El Molino, situado en la Segunda Etapa, en Ocaña (Norte de Santander) en la jornada del 1 de enero de 2026.

Las causas que rodearon la caída aún no han sido esclarecidas y permanecen bajo análisis de las autoridades judiciales, que están recolectando las pruebas correspondientes para determinar si se trató de un accidente, una caída involuntaria o intervino algún otro factor externo.

Vecinos de la zona, visiblemente afectados, observaron el desarrollo del operativo y destacaron la rapidez con la que llegaron los organismos de emergencia al lugar.

Se esperan nuevos detalles de
Se esperan nuevos detalles de estos dos casos - crédito Colprensa

El hecho tuvo lugar en horas de la mañana, cuando residentes del sector alertaron a la Policía Nacional sobre la presencia de un cuerpo en el área de un inmueble de cuatro pisos. Técnicos forenses realizaron el levantamiento del cadáver y aseguraron la recolección de evidencia.

Al sitio acudió personal médico que solo pudo certificar el deceso de Rangel Quintero. Además, la Policía Nacional tuvo que asegurar la zona mientras que continuaban las inspecciones forenses.

Ante este tipo de situaciones que se han presentado en estas zonas del país, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a tener precaución en los pisos altos o buscar ayuda, en dado caso de que sea necesario para su salud mental, teniendo en cuenta que la hipótesis del suicidio en los dos sucesos es bastante fuerte.

Temas Relacionados

Carlos Bathuel Ramírez PinedaBucaramangaTorre San AngeloFiscalíaCayó de un piso 11Colombia-Noticias

Más Noticias

Bogotá habilitó 520 cirugías gratuitas de esterilización para animales en enero de 2026

La jornada busca beneficiar a mascotas de familias vulnerables en la ciudad. Conozca aquí los requisitos

Bogotá habilitó 520 cirugías gratuitas

Gustavo Petro calificó como un “secuestro” de Estados Unidos la captura del dictador Nicolás Maduro: así fue su polémica defensa

El presidente de la República, con un extenso mensaje en su perfil de X, apuntó contra el mandatario norteamericano Donald Trump por la incursión en Caracas en la que fue detenido el jefe del régimen, que tendrá que responder por delitos relacionados con el narcoterrorismo en una corte de Nueva York

Gustavo Petro calificó como un

Registrador denunció fraude en las firmas de los precandidatos presidenciales: “Hemos encontrado que gran parte de ellas fueron fotocopias”

Más de 28 millones de firmas fueron presentadas ante la Registraduría Nacional para respaldar las candidaturas; sin embargo, el Héctor Penagos alertó que una parte significativa de esas firmas podrían no ser válidas debido a la falsificación de documentos

Registrador denunció fraude en las

Unidades del Ejército Nacional desactivaron un artefacto explosivo hallado en la vía Panamericana

El hallazgo del artefacto en inmediaciones del peaje de El Bordo obligó al cierre temporal de la vía Panamericana, uno de los corredores más transitados del suroccidente colombiano

Unidades del Ejército Nacional desactivaron

La “mamá” humana de Lupita, la guacamaya gregaria de ciclistas en el Eje Cafetero, contó cómo llegó ella a su vida: “No es IA y es libre”

Lucy Gómez aprovechó para resolver varias dudas que dejaron algunos usuarios que reaccionaron al video que se conoció el 31 de diciembre de 2025, sobre la tenencia del animal silvestre y si la grabación fue generada con inteligencia artificial

La “mamá” humana de Lupita,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto se supo la última

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída del Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Prime Video Colombia:

Top 10 Prime Video Colombia: Dave Bautista y Trap House conquistan el ranking de las películas que están de moda

Jhovanoty volvió a imitar a Petro y le dejó advertencia a Trump si piensa realizar una operación militar en Bogotá: “La va a tener muy difícil”

Las mejores series de Prime Video Colombia para ver hoy mismo

Estas son las películas que están de moda en Netflix Colombia este día

Marbelle aprovechó la advertencia de Donald Trump a Petro para burlarse de su “trasero”: “Solo ruinas”

Deportes

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla pierde en el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Así presiona Alfredo Morelos a Santos FC de Brasil para asegurar su continuidad en Atlético Nacional

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

Millonarios confirmó su quinto refuerzo para el 2026: el chileno Rodrigo Ureña regresa al FPC

Colombia no participará en el Sudamericano Sub-17 de Voleibol por falta de plata: no hay contrato con el ministerio del Deporte