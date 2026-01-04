Tras usar frase de Pablo Escobar, recuerdan cuando Elon Musk fue demandado por el hermano del exlíder del Cartel de Medellín

Roberto Escobar Gaviria demandó a Elon Musk por 100 millones de dólares tras acusarlo de copiar el diseño de un lanzallamas - crédito Reuters/Archivo Colprensa

La captura contra Nicolás Maduro, efectuada por tropas militares de los Estados Unidos en Caracas (Venezuela), generó un polémico altercado entre el presidente de Colombia Gustavo Petro y el empresario Elon Musk, dueño de la red social X.

Inicialmente, el mandatario sudamericano expresó su “profunda preocupación” ante la escalada violenta y subrayó la necesidad de proteger a la población civil en la frontera colombo-venezolana, así como la adopción de medidas conjuntas entre autoridades locales y organismos competentes, orientadas a responder ante posibles emergencias humanitarias o migratorias.

No obstante, su comentario generó la reacción del principal accionista de empresas como Tesla, SpaceX y Neuralink, en la que rememoró una de las polémicas frases atribuidas al fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria: “Plata o plomo”.

Elon Musk cuestionó al presidente Petro por su postura sobre la situación en Venezuela - crédito @elonmusk/X

Tras ello, el jefe de Estado colombiano aseveró que sus interrogantes no fueron resueltos por el magnate estadounidense –aunque no lo formuló– y sostuvo que no está de acuerdo en que se busque una salida al conflicto de forma armada, sino por medio del diálogo.

“Ni plata ni plomo amigo, amor y Libertad es lo que hace que podamos tener una mejor humanidad”, respondió Petro.

El enfrentamiento entre el presidente colombiano y el empresario norteamericano generó diferentes opiniones en las redes sociales. Una de ellas tuvo relación con la conexión entre el multimillonario con un producto vinculado al excapo de la mafia colombiana.

Roberto Escobar, hermano del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar - crédito David Estrada/Reuters

Demanda de familia de Escobar contra Elon Musk

El caso se remonta a octubre de 2019 cuando Roberto Escobar Gaviria, hermano de Pablo Escobar, había anunciado una demanda contra Elon Musk, por la supuesta copia del diseño de un lanzallamas.

En declaraciones dadas en su momento al diario internacional The Telegraph, Escobar sostiene que la empresa de Musk, The Boring Company, comercializó un producto idéntico a uno desarrollado por la compañía Escobar Inc.; una compañía que se consolidó durante más de cuatro años con la venta de una gama de productos vinculados a la figura del capo del Cartel de Medellín.

En ese entonces, el hermano de Escobar, que era conocido con el alias de El Osito, exigió una compensación de 100 millones de dólares (330.000 millones de pesos colombianos de la época).

Dicho giro empresarial de Escobar Inc. tiene como precedente inmediato un fallo favorable por tres millones de dólares en una disputa sobre el dominio pabloescobar.com, donde se utiliza para vender artículos bajo la marca “Pablo Escobar”.

El lanzallamas de Escobar Inc., vendido por 249 dólares, se había enfrentado al modelo de The Boring Company que habría vendido más de 20.000 unidades - crédito X

El producto en cuestión era un lanzallamas (conocido como No-a-Flamethrower), que se promocionaba en la cuenta de la entonces red social Twitter de Escobar Inc.

De acuerdo con Daniel Reitberg, director operativo de la compañía, Musk habría conocido el modelo original durante una visita a Medellín en 2017 e incluso acudiría personalmente a un comercio local. El director de operaciones manifestó en un correo recogido por el portal internacional The Next Web que las acciones legales serán contundentes y que Musk experimentará las consecuencias de no haber llegado a un acuerdo con la empresa de Roberto Escobar.

Sin embargo, el propio Elon Musk en junio de 2019 se había manifestado y en el que le había comentado brevemente sobre el producto en cuestión. “No es un lanzallamas, señor Escobar”, había escrito el multimillonario en las redes sociales.

Elon Musk le había señalado a Roberto Escobar que el objeto en cuestión no se trataba de un lanzallamas - crédito Evelyn Hockstein/Reuters

El lanzallamas de Escobar Inc. se había comercializado a través de la página web de la empresa a un precio de $249 dólares, mientras que el dispositivo de The Boring Company, que salió al mercado en 2018, ya no está disponible en la página oficial aunque, según la empresa de Musk, se vendieron más de 20.000unidades.

Pese a los anuncios de Escobar, a la fecha no hay rastro de que el proceso haya prosperado en tribunales internacionales.

En su momento, Roberto Escobar, en comunicación con The Telegraph, detalló que su empresa planea una estrategia más amplia de expansión comercial, que abarca proyectos tecnológicos y el patrocinio de artistas musicales.

Una de las apuestas incluye el lanzamiento inminente, según aseguró, de un producto dirigido a competir con Apple. Así lo expresó: “Necesito alrededor de cuatro años para hacerlo más grande que Apple. Las cosas se mueven rápido en tecnología. Dentro del próximo mes vamos a lanzar nuestro primer producto, no puedo decir qué es, pero será mucho mejor que cualquier cosa que Apple haya hecho”.