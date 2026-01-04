Colombia

Petro acusó a las empresas de estafar a los colombianos al subir el precio de la vivienda con el aumento del salario mínimo

Las posturas enfrentadas entre constructores y Gobierno sacan a la luz desafíos profundos para aquellos que buscan comprar su primera casa en Colombia

Guardar
Las VIS y VIP son
Las VIS y VIP son opciones para que millones de colombianos tengan acceso a una vivienda - crédito Colprensa

El aumento del salario mínimo 2026 en Colombia en un 23% intensificó la confrontación entre el Gobierno de Gustavo Petro y los principales gremios de la vivienda y la construcción, como Fedelonjas y Camacol. Ambos sectores advirtieron sobre posibles riesgos para el acceso a la vivienda de interés social ante la medida. El presidente Petro calificó de “estafa” la vinculación directa entre el ajuste salarial y el encarecimiento de la vivienda, al prometer regulaciones para evitar “abusos”.

El anuncio del ajuste fue recibido con reservas por los gremios. Fedelonjas calificó la decisión de “carecer de un respaldo técnico sólido” y alertó sobre “efectos adversos sobre el mercado laboral formal, la inflación y el acceso a vivienda en Colombia”. Camacol, por su parte, expresó “profunda preocupación frente al incremento decretado de manera unilateral”, al argumentar que “rompe el principio de concertación social y genera riesgos significativos para el empleo formal, la estabilidad de precios y la asequibilidad de la vivienda”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Dicho incremento tiene un impacto inmediato en los precios máximos de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), cuyos valores están indexados al salario mínimo mensual legal vigente (smmlv). En la actualidad, el tope de la VIP es de 90 smmlv, equivalente a $157.581.450; la VIS general llega a 135 smmlv, es decir, $236.372.175; y en las principales ciudades el valor de la VIS alcanza 150 smmlv, que corresponden a $262.635.750.

Fedelonjas alertó que el ajuste
Fedelonjas alertó que el ajuste de 23% termina afectando a quienes buscan proteger los hogares de menores ingresos - crédito Fedelonjas

De acuerdo con los gremios, cerca del 50% de las viviendas con licencia aprobada en el país hasta octubre de 2025 corresponden a vivienda social. Las familias que deban escriturar inmuebles VIS o VIP a partir de 2026 tendrán que asumir el nuevo precio final, incluso si el proceso de compra inició antes del anuncio, lo que representa un nuevo obstáculo para los hogares con menores ingresos.

El presidente de Fedelonjas, Mario Ramírez, destacó que “un ajuste de esta magnitud, sin una base técnica sólida y sin concertación, termina afectando a quienes busca proteger: los hogares de menores ingresos”. Añadió que, en el caso de la vivienda, esto significa “menos acceso, mayores costos mensuales y más presión financiera sobre las familias”.

Costos de construcción

Camacol, por medio de su presidente, Guillermo Herrera, detalló que “el incremento del salario mínimo eleva de forma directa los costos de construcción, tanto por el mayor valor de la mano de obra —que representa cerca del 25% de los costos directos— como por sus efectos indirectos sobre insumos, transporte y servicios asociados”.

De igual manera, el gremio estima que “este choque de costos podría generar un incremento cercano al 4% en los costos totales de construcción” y advirtió que “el impacto agregado en el precio de la vivienda podría acercarse al 10%”.

Camacol alertó que el incremento
Camacol alertó que el incremento del salario mínimo eleva de forma directa los costos de construcción - crédito Camacol

La solicitud de Gustavo Petro

De parte del Gobierno, la reacción es firme. El presidente Gustavo Petro hizo una dura solicitud por medio de X,

“Solicito a las empresas constructoras dejar de decirle a sus clientes que los precios de la vivienda se estudian para indexarlos al mismo porcentaje del salario vital, esa es una estafa delictiva”. Además, exigió que la Superintendencia de Vigilancia que investigue y sancione esas prácticas.

También cuestionó la lógica de trasladar de manera automática el aumento del salario a los precios de la vivienda. Afirmó que “el costo laboral en las construcciones es solo una parte del costo total de la construcción” y señaló que “muchos de los materiales importados de la vivienda nueva han caído de precio”, debilitando el argumento de un ajuste directo.

Reacciones a la publicación

Lo dicho por el mandatario generó todo tipo de reacciones. Por ejemplo, la exdirectora de la URF Mónica Higuera, pidió claridad en el asunto.

Gustavo Petro, presidente de Colombia,
Gustavo Petro, presidente de Colombia, llamó estafadores a las empresas de construcción - crédito @PetroGustavo/X

“Presidente: esto es algo en lo que deben trabajar para brindarle mayor claridad a las y los colombianos que desean hacer realidad el sueño de comprar su vivienda”, escribió la exfuncionaria.

Por su parte, el concejal Humberto Amín le pidió a Petro que “despierte”.

Respondió la publicación al decir que “usted es el único que cree que subiendo un 23% el salario mínimo las cosas no van a subir. Las viviendas VIS aumentarán su precio de forma drástica y créame Presidente Gustavo Petro, que a quiénes más afecta es a los estratos 1, 2 y 3. Despierte”.

Por qué no es una estafa

Mientras que la abogada Gloria Osorio, especialista en contratación estatal, señaló que eso no es una “estafa”, ya que el Decreto 949 de 2022, hoy vigente, define el valor de la Vivienda de Interés Social en salarios mínimos, no en pesos fijos, entre 90 y 175 smmlv (y hasta 280 smmlv en San Andrés).

Gloria Osorio, abogada, aclaró que
Gloria Osorio, abogada, aclaró que el aumento del precio de la vivienda está establecido por ley - crédito @gstellaosorio/X

“Eso significa que al subir el salario mínimo, el valor en pesos de la vivienda sube automáticamente por mandato normativo, no por decisión de los constructores”, apuntó. Destacó que los constructores no mintieron: aplicaron exactamente la regla que fijó el propio Gobierno.

“Si hay un problema de indexación, no es penal ni comercial: es regulatorio y de diseño de política pública”, apuntó. Aclaró Osorio que criminalizar a quienes cumplen la norma no corrige el error técnico. Según ella, solo traslada responsabilidades.

Desindexación del precio de la vivienda

Hace varios días, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció en diálogo con W Radio que “vamos a expedir un decreto de desindexación del valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y de la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), que hoy están atadas al incremento del salario mínimo, para evitar un fenómeno especulativo en un área que es muy importante para las familias de Colombia”.

Sanguino explicó que el objetivo de esta medida es desvincular los precios de la vivienda social del aumento salarial y cortar así el principal canal de transmisión de alzas de precios.

Temas Relacionados

Gustavo PetroEmpresasColombianosPrecio de ViviendaSalario MínimoAumento del Salario MínimoViviendaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Bogotá habilitó 520 cirugías gratuitas de esterilización para animales en enero de 2026

La jornada busca beneficiar a mascotas de familias vulnerables en la ciudad. Conozca aquí los requisitos

Bogotá habilitó 520 cirugías gratuitas

Un hombre falleció tras caer desde el piso 11 de un conjunto residencial: esto es lo que se sabe

Los investigadores se encuentran reuniendo testimonios de allegados para esclarecer el caso

Un hombre falleció tras caer

Gustavo Petro calificó como un “secuestro” de Estados Unidos la captura del dictador Nicolás Maduro: así fue su polémica defensa

El presidente de la República, con un extenso mensaje en su perfil de X, apuntó contra el mandatario norteamericano Donald Trump por la incursión en Caracas en la que fue detenido el jefe del régimen, que tendrá que responder por delitos relacionados con el narcoterrorismo en una corte de Nueva York

Gustavo Petro calificó como un

Registrador denunció fraude en las firmas de los precandidatos presidenciales: “Hemos encontrado que gran parte de ellas fueron fotocopias”

Más de 28 millones de firmas fueron presentadas ante la Registraduría Nacional para respaldar las candidaturas; sin embargo, el Héctor Penagos alertó que una parte significativa de esas firmas podrían no ser válidas debido a la falsificación de documentos

Registrador denunció fraude en las

Unidades del Ejército Nacional desactivaron un artefacto explosivo hallado en la vía Panamericana

El hallazgo del artefacto en inmediaciones del peaje de El Bordo obligó al cierre temporal de la vía Panamericana, uno de los corredores más transitados del suroccidente colombiano

Unidades del Ejército Nacional desactivaron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto se supo la última

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Prime Video Colombia:

Top 10 Prime Video Colombia: Dave Bautista y Trap House conquistan el ranking de las películas que están de moda

Jhovanoty volvió a imitar a Petro y le dejó advertencia a Trump si piensa realizar una operación militar en Bogotá: “La va a tener muy difícil”

Las mejores series de Prime Video Colombia para ver hoy mismo

Estas son las películas que están de moda en Netflix Colombia este día

Marbelle aprovechó la advertencia de Donald Trump a Petro para burlarse de su “trasero”: “Solo ruinas”

Deportes

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla pierde en el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Así presiona Alfredo Morelos a Santos FC de Brasil para asegurar su continuidad en Atlético Nacional

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

Millonarios confirmó su quinto refuerzo para el 2026: el chileno Rodrigo Ureña regresa al FPC

Colombia no participará en el Sudamericano Sub-17 de Voleibol por falta de plata: no hay contrato con el ministerio del Deporte