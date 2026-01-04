Jhovanoty volvió a imitar a Petro y le dejó advertencia a Trump si piensa realizar una operación militar en Bogotá: “La va a tener muy difícil”

El comediante ha sabido copiar a la perfección los ademanes del jefe de Estado, incluido el uso del lápiz que no le puede faltar en cada una de sus alocuciones presidenciales, discursos en plazas públicas o en los consejos de ministros - créditos @peretantico/IG | Catalina Olaya/Colprensa | @realdonaldtrump/IG

Luego de lo que fue la Operación Resolución Absoluta llevada a cabo por militares estadounidenses en Venezuela la madrugada del 3 de enero de 2026 y cuyo resultado dio la captura del líder del régimen Nicolás Maduro, en Colombia siguen publicándose a través de redes sociales mensajes con posiciones a favor y en contra.

Sin embargo, y para bajar un poco los ánimos entre ambos bandos, el humorista colombiano Jhovanoty compartió en sus redes sociales uno de los momentos más virales que dejó en una de sus presentaciones en 2025, y gracias a uno de sus mejores imitaciones: el presidente Gustavo Petro y la tensa relación con Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump.

En el video que el comediante (cuyo nombre de pila es Jhovany Ramírez) compartió el mismo sábado, pero en horas de la tarde, Jhovanoty inició su intervención imitando al jefe de Estado colombiano, teniendo como referencia las posibilidades de que Estados Unidos realice acciones militares en Colombia y parecidas a las que se desarrollaron en el país vecino.

Jhovanoty le bajó revoluciones al tenso panorama político luego de la captura de Nicolás Maduro, en una operación militar que recibió luz verde por parte de Donald Trump desde hace varios días atrás - crédito @peretantico/IG

Más aún, luego de la conferencia de prensa en la que Trump le dijo a Petro que “se cuidara el trasero”.

“Señor Donald Tronks... Lo invito, señor Donald Tronks, a que se remita a las cifras... Y usted, señor Donald Tronks, a mí no me amenace”, inicia el video por parte del humorista.

Seguido a esto, el imitador del jefe de Estado dijo: “Porque yo tengo todo para responder. Ya tenemos listos nuestros soldados de Colombia para defender a la patria, y usted puede traer a sus Iron Man (...) y puede traer si quiere al Capitán América”.

Jhovanoty recordó cuando Petro asistió a la Asamblea General de la ONU en Nueva York en septiembre de 2025 - crédito @peretantico/IG

Sin embargo, lo que se avecinaba en su presentación provocó que el recinto se inundara de carcajadas por parte de los espectadores, debido a la advertencia que le hizo a Trump (Tronks).

“Pero sepa, señor Donald Tronks, que nuestro ejército está listo para cuando lo vea usted recorriendo nuestras calles colombianas, ellos lo van a poder recibir, señor Donald Tronks, así tú te traigas al mismísimo Thanos”, recalcó el comediante.

Sobre el episodio de la revocatoria de la visa americana al presidente de Colombia, Jhovanoty respondió: “Y así usted me quite la visa, igual no me interesa, yo tengo MasterCard”.

La dificultad que tendría Donald Trump para invadir Bogotá, según Jhovanoty

En otro de los videos que compartió entre el sábado 3 y el domingo 4 de enero de 2026, Jhovanoty dejó un mensaje acompañando la grabación en la que se refirió luego de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela: “¡Hey por favor, dejen los chistes que esto es un tema serio!”

“Si usted, señor Donald Trump, piensa mandar sus tanques de guerra aquí a Bogotá, lo va a tener muy difícil porque aquí hay pico y placa”, remató el humorista, como parte de la dinámica de preguntas y respuestas que hacen en medio de la interacción con el público en cada uno de sus shows.

Para Jhovanoty la movilidad en Bogotá sería uno de los principales escollos de los tanques norteamericanos en caso de querer invadir Bogotá - crédito @peretantico/IG

Dicho video lo compartió Jhovanoty en septiembre de 2025: días después de que Petro fue famoso alrededor de los principales medios de comunicación en el planeta, debido a la movilización de apoyo a la causa palestina en Times Square, y en medio de lo que fue su asistencia a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), llevada a cabo en Nueva York.

En ese entonces, Petro agarró un megáfono y pronunció un discurso en el que de forma explícita le pidió a los militares norteamericanos no acatar los lineamientos de su jefe supremo.

“Invito a todos los señores militares de los Estados Unidos a que desobedezcan al señor Trump. Si yo veo militares estadounidenses en mi territorio, aquí en Colombia, los pongo a que saluden gente en las carreteras, así como lo hacen los de aquí”, resolvió el imitador de Petro, y desatando con ello las risas.

“Así que no se atreva, señor Donald Tronks. Los invito a que desobedezcan las órdenes de su señor Donald Tronks. Venga, que yo los empleo en este gobierno del cambio. ¿Quién quita que en unos años veamos las novenas de aguinaldos llenos de marines (soldados norteamericanos) en la orquesta del ejército?“ cerró Jhovanoty.

"¡Abajo Taylor Swift, arriba Marbel! Lo invito, señor Donald Tronks, para que cambie el águila de su escudo por un cóndor de los Andes. Y si va a dejar un águila, que sea una bien fría y michelada", dijo Jhovanoty en modo Petro, para referirse a una popular cerveza que se comercializa en Colombia - crédito @peretantico/IG