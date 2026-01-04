Fico Gutiérrez reaccionó por posible éxodo de ‘Iván Márquez’ de Venezuela: “¿Alguien que todavía tenga duda de los vínculos de Maduro con Farc?”

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, se refirió a cómo la captura del dictador Nicolás Maduro obligó a cabecillas de grupos armados ilegales salir de territorio venezolano - crédito Colprensa - EFE

La abrupta transformación del escenario en la frontera colombo-venezolana, motivada por el quiebre en el poder político tras la captura del dictador Nicolás Maduro, obligará a que figuras clave del entramado criminal busquen escapar de un territorio donde antes hallaban refugio. Entre ellos Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez, que funge como cabecilla de la Segunda Marquetalia y del que es bien sabido que tiene su campamento al otro lado de la frontera.

Para este personaje, traidor del Acuerdo de Paz con el estado colombiano, y que comanda esta estructura armada junto con Géner García Molina, alias John 40, el regreso forzado implica perder los lujos y la protección en Venezuela a cambio de una mayor vulnerabilidad frente al aparato militar colombiano. En especial, cuando ya había sido blanco de un cruento atentado por sus enemigos que lo llevó a perder su brazo derecho y la visión en uno de sus ojos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El disidente que hizo parte de la mesa de diálogos entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc, tiempo después de la firma del Acuerdo de Paz volvió a alzarse en armas - crédito archivo Diego Pineda/Colprensa - FBI

Por su parte, el Frente de Guerra Oriental del Ejécito de Liberación Nacional (ELN), uno de los más violentos, moviliza a sus líderes, incluido alias Pablito, por quien existen recompensas de hasta $5.000 millones y “Cendales”, en medio de disputas cruentas con disidencias de Farc por el dominio de zonas estratégicas en Arauca, Vichada, Casanare y Boyacá, en donde se desarrollan enfrentamientos que buscan, a todas luces, el control territorial.

Desde el Comando Central (Coce), los movimientos de alias Antonio García, otro de los más buscados y con recompensa de $4.378 millones, marcan la reconfiguración interna: pues su posible salida de Venezuela golpea simbólica y efectivamente a una organización acostumbrada a operar en la seguridad del exilio. Teniendo en cuenta este panorama, una de las reacciones que se conocieron frente a estos hechos fue la del alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez.

El ELN había consolidado su presencia en Venezuela con operaciones en ocho estados y centros de entrenamiento y logística - crédito Stringer/AFP

Fico Gutiérrez asoció a Nicolás Maduro con grupos ilegales como la Segunda Marquetalia y el ELN

En efecto, el mandatario distrital expuso con una publicación en las redes sociales lo que serían los vínculos entre la dictadura venezolana y las estructuras armadas ilegales que por años operaron bajo su protección. Y, en este sentido, lanzó una serie de interrogantes frente a lo que serían las consecuencias para estas organizaciones delictivas, que ya no contarían con el respaldo del régimen que gobierna desde hace 27 años al país vecino, pues gobierna desde 1999.

“¿Alguien que todavía no tenga claro que Maduro no solamente era un peligro para Venezuela, sino que también lo era para Colombia?”, dijo Gutiérrez, que lanzó un duro desafío a los que dudan de la influencia de Caracas sobre la conflictividad armada en el país. E insistió en la profundidad de las conexiones trasnacionales de estos grupos, frente al rechazo que ha causado entre los sectores de izquierda, incluidos el presidente Gustavo Petro, esta detención.

“¿Alguien que todavía tenga duda de los vínculos de Maduro con Farc?”, se preguntó Gutiérrez, refiriéndose a las redes de apoyo e impunidad que la dictadura venezolana habría ofrecido a facciones armadas como la Segunda Marquetalia, liderada por “Iván Márquez”. Y en consecuencia, el burgomaestre, no solo centró sus críticas en el entorno venezolano, sino que mencionó cómo la política actual dentro del país ha favorecido a las estructuras ilegales.

Con este mensaje en X, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, señaló los nexos entre las disidencias de las Farc y el régimen de Nicolás Maduro - crédito @FicoGutierrez/X

Para Fico, resulta en cierto modo triste que en Colombia “hoy también los protege Petro”. Con ello hizo una mención frente a lo que sería la supuesta protección que tendrían tales estructuras bajo la administración actual, y cómo la caída de Maduro representa una oportunidad de cambio en la seguridad regional, en el que habría empezado a cercarse la dictadura y a los posibles sucesores de Maduro tras su captura, como Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, entre otros.

“Para Colombia es un alivio que ya Maduro no lidere a Venezuela”, dijo Gutiérrez en su mensaje; no obstante, reiteró que la amenaza persiste mientras existan alianzas políticas con estructuras como Farc, ELN o el Clan del Golfo con el régimen. “El gran alivio para Colombia será el día en que el sector político aliado de Farc, ELN, Clan del Golfo y demás estructuras criminales, ya no esté en el Gobierno Nacional”, enfatizó el alcalde de Medellín en sus percepciones.

Los más altos mandos de grupos ilegales enfrentan ahora un entorno hostil: Venezuela dejó de ser su santuario operativo y logístico, a raíz del despliegue de fuerzas estadounidenses y la captura de Maduro. Cabecillas como ‘Silvana Guerrero’ y ‘Ricardo’ atravesaron la frontera intentando retener el control de sus redes mientras, de manera simultánea, otros líderes como alias Parmenio’ y Caballo de Guerra’también se han desplazado hacia la zona colombiana.