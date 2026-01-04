Enrique Peñalosa lanzó dura respuesta a Gustavo Petro por cuestionar los peajes en Colombia: “Populismo demagógico barato”

Las afirmaciones del presidente acerca de las concesiones viales fueron calificadas por Peñalosa como populistas, quien además advirtió sobre el posible impacto negativo de esta determinación en obras de infraestructura y recursos estatales - crédito Colprensa / Presidencia

En los primeros días de enero, mandatario colombiano Gustavo Petro informó que se retirarán siete peajes ubicados en la región Caribe, luego de que finalizara antes de lo previsto el acuerdo de concesión sobre la Ruta Caribe, una vía principal que une Cartagena y Barranquilla y recorre los territorios de Atlántico y Bolívar.

En un mensaje más reciente, el presidente Petro expresó críticas hacia los peajes en el país. Ante estos señalamientos, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa respondió la mañana del 4 de enero a través de su cuenta de X, calificando las declaraciones del mandatario como “populismo demagógico barato”.

Gustavo Petro compartió un video en el que mostró un peaje deshabilitado, sin detallar su localización. El presidente criticó el modelo de concesiones viales, cuestionando que las carreteras se gestionen como negocios financieros privados.

“Ya no hay peaje en esta carretera. Mal negocio volver la carretera un negocio de banqueros”, expresó Gustavo Petro por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Enrique Peñalosa respondió al mensaje de Gustavo Petro, señalando que eliminar los peajes representa una medida populista que no beneficia a la mayoría de la población.

Peñalosa enfatizó que solo una pequeña proporción de hogares en Colombia posee automóvil y que los principales beneficiados con esta decisión serían los dueños de empresas con vehículos pesados, no la ciudadanía en general.

“Populismo demagógico barato de @petrogustavo. Si los de los carros (solo el 14% de los hogares colombianos, los de mayores ingresos, tiene carro) y los dueños de las empresas propietarias de los camiones mezcladores de concreto, que pasan en su video, no pagan peaje”, aseveró el exmandatario de la capital del país en su respuesta al primer mandatario colombiano.

Peñalosa advirtió que, al eliminar los peajes, el país enfrenta dos posibles escenarios: la paralización de nuevos proyectos viales o la reasignación de fondos públicos de sectores esenciales como seguridad, salud y educación para financiar la construcción de carreteras. Además, criticó la gestión del actual gobierno en materia de infraestructura vial, especialmente en lo relacionado con vías terciarias para las zonas rurales.

“Sucede una de dos cosas o ambas: O no se hacen carreteras (ha sido casi nula la construcción de carreteras en este gobierno, especialmente de carreteras terciarias para los campesinos). O se le quitan recursos a la seguridad, a la salud, a la educación, para hacer carreteras”, señaló.

En la parte final de su mensaje, Enrique Peñalosa sugirió que los negocios más visibles en los últimos años no han estado vinculados a entidades bancarias, sino a individuos relacionados con el Gobierno, según su opinión. Para él, esto constituye un “espectáculo sucio”.

En sus palabras: “Los negocios que más hemos visto estos años no son de banqueros, sino de personas relacionadas con el gobierno...espectáculo sucio”.

Días antes de la publicación que motivó la respuesta de Enrique Peñalosa, Gustavo Petro había anunciado en X la eliminación de siete peajes en la región Caribe y anticipó que la misma medida se aplicaría en la zona cafetera.

El mandatario expresó: “Liberamos de siete peajes el Caribe. Así lo haremos con la zona cafetera”. Los peajes eliminados corresponden a Pasacaballos, Turbaco, Gambote, Arroyo de Piedra, Sabanagrande, Galapa y Bayunca.

Desde el Gobierno se subrayó que la eliminación de estos puntos de cobro busca reducir los costos de movilidad, aliviar la carga financiera de los usuarios frecuentes y estimular la economía regional.

El anuncio se materializa mediante la terminación anticipada del contrato de concesión del corredor Cartagena–Barranquilla, operado por la firma Autopistas del Caribe S.A.S.

De acuerdo con El Heraldo, la reversión de la concesión está programada para iniciar el 2 de enero de 2026 y concluir en junio de ese mismo año. Desde entonces, el Instituto Nacional de Vías (Invías) asumirá la gestión, el mantenimiento y la operación de la carretera bajo un modelo de administración estatal.

La eliminación de los siete peajes constituye el aspecto principal de la medida. Estas casetas, que originalmente debían sostener la financiación del proyecto por más de treinta años, se transformaron en un punto clave de descontento social en la región.