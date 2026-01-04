Colombia

Elizabeth Loaiza señaló que tienen retenida a una de sus mascotas: “No descansaré hasta encontrarte”

La modelo paisa hizo la denuncia a través de sus redes sociales y pidió ayuda de sus seguidores para encontrarla, por lo que dejó donde se pueden comunicar con ella para información

La modelo aseguró que su mascota fue robada y que tendría pistas quién sería el culpable - crédito @elizabethloaiza/IG

Un clima de angustia domina la búsqueda emprendida por la modelo vallecaucana Elizabeth Loaiza para dar con el paradero de su mascota Lala.

De acuerdo con la versión de la también empresaria revelada a través de sus redes sociales, ha solicitado el apoyo de sus seguidores y de los medios para localizar a la gata, desaparecida desde hace varios días y que adoptó después de negociar con su familia.

Elizabeth Loaiza compartió con sus
Elizabeth Loaiza compartió con sus seguidores donde se pueden comunicar para información sobre su mascota - crédito @elizabethloaiza/IG

En un emotivo mensaje, Elizabeth Loaiza señaló que: “Seguimos en la búsqueda de Lala, por favor, si alguien la ha visto, yo creo que ya se me agotó la paciencia de esperarla, porque yo sé que alguien debe tenerla... No descansaré hasta encontrarte, te extrañamos demasiado”.

La modelo insistió en que no se trata de un caso de extravío común, como suele ocurrir con los felinos. Según sus palabras, “esa gata no se ha perdido. Alguien se la robó”, reforzando su sospecha de que Lala permanece bajo el cuidado o posesión de otra persona y no meramente extraviada en la ciudad de Villavicencio.

En la búsqueda de la mascota, Elizabeth Loaiza detalló que la gata está esterilizada y presenta una cola peluda, características que la distinguen de otros felinos.

La modelo aseguró que la
La modelo aseguró que la gatita estaba en la casa de su mamá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La modelo agregó, además, la promesa de recompensa para quien aporte datos que permitan recuperar a su mascota, y proporcionó un número de contacto a través de las redes. Pero esto no fue lo único; también aseguró que tiene conocimiento de quién pudo raptarla.

Loaiza relató también que días antes de la desaparición de Lala, recibió una propuesta de adopción de otra gata.

Recordó: “Días antes de que se perdiera Lala, alguien me escribió que tenía una gatica en adopción. Que si por favor la podíamos adoptar. Yo hablé con Juan Pablo y Juan Pablo me dijo: ‘No, no más animales’. Le dije a Sofi. Me dijo: ‘Por favor, mamááá, adóptala, yo me la llevo a Bogotá’“, recordó en su relato.

Agregó que su esposo Juan Pablo fue el que la recibió y su hija Sofi no la alcanzó a conocer: “Sofi no estaba y la gatica se estaba quedando en la casa de mi mamá”.

La modelo pidió que le
La modelo pidió que le devuelvan a su mascota - crédito @elizabethloaiza/IG

Por el momento, la familia permanece a la espera de noticias, mostrando su preocupación y anhelo de que cualquier información sea comunicada para lograr el reencuentro con Lala.

Los seguidores dejaron algunos comentarios en los que piden que tome medidas y busque en cámaras de seguridad si reconoce a alguien rondando la casa de su mamá para tomar las medidas pertinentes. Otros la felicitan por haber esterilizado a la gatita para evitar que sacaran provecho.

Esto dijo sobre su posible participación en ‘La casa de los famosos’

Elizabeth Loaiza, modelo y empresaria caleña, manifestó su interés en participar en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’.

Durante una interacción con sus seguidores en Instagram, confirmó que ha sostenido conversaciones con el equipo del programa, aunque no existe un acuerdo definitivo para su ingreso.

La modelo explicó en qué
La modelo explicó en qué condiciones ingresaría a 'La casa de los famosos 2026' - crédito @elizabethloaiza/Instagram

Loaiza explicó que su situación personal podría influir en la decisión, ya que junto a su esposo Juan Pablo Benavides está considerando ampliar la familia. Comentó que si firma contrato con el programa, aplazaría el embarazo, pero si no hay una propuesta concreta, seguirá con sus planes personales.

En sus palabras, Loaiza dijo sobre su participación que“ando buscando bebé y allá no podría entrar estando en embarazo, así que si firmo contrato desde ahora aplazo el embarazo, pero si no hay nada seguro sigo con mi vida”, manifestó Elizabeth Loaiza a través de su cuenta de Instagram.

La modelo ya había sido candidata para la segunda temporada, pero el cupo fue asignado a Yaya Muñoz. En redes sociales, Loaiza compartió su opinión sobre otras participantes y aseguró que, si recibe la invitación, aceptaría de inmediato, pues considera que el reality necesita más autenticidad.

EN VIVO - Colombia vs.

Tomás Uribe y Martín Santos

Médicos cuestionaron los posibles efectos

Karen Sevillano regresó a Bogotá

Abelardo de la Espriella envió
Esto fue lo que se

Karen Sevillano regresó a Bogotá

EN VIVO - Colombia vs.

