Colombia

Comprar carne o leche saldría más caro con el aumento del salario mínimo de 2026: “El IPC se va a ir comiendo esa proporción”

Óscar Cubillos, jefe de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán, habló con Infobae Colombia y aseguró que el reajuste salarial decretado por el presidente Gustavo Petro genera preocupaciones en el sector ganadero y de distribución por el efecto en insumos y valores finales

Guardar
A enero de 2026, el
precio promedio de la libra de carne de res en Colombia ronda los $5.600 a $5.700, aunque este valor puede variar según el corte y la región - crédito Luisa González/Reuters

Las familias colombianas enfrentarán en 2026 un aumento marcado en el precio de la carne de res y en el precio de la leche, consecuencia directa de del nuevo salario vital. Dicha remuneración, que reemplaza al tradicional salario mínimo, quedó fijado en $2.000.000 (con auxilio de transporte), según anunció el presidente Gustavo Petro en su alocución de fin de año. El mandatario calificó el incremento como “un avance histórico”, por lo que resaltó su carácter familiar y el impacto sobre el poder adquisitivo.

“El salario vital con auxilio de transporte, año 2026, que será el mínimo en Colombia, pero vital, es de $2.000.000, con auxilio de transporte. Eso significa en porcentajes un promedio del 23,78%”, indicó el jefe de Estado.

Sin el auxilio de transporte, el salario vital familiar ascenderá a $1.746.882, lo que representa un incremento del 22,7% respecto al año anterior. Petro precisó que, en términos reales y descontando la elevación de precios de la canasta familiar, el aumento efectivo será de 18,7%. El concepto de salario vital, explicó, tiene un enfoque en el ingreso familiar y no es individual, ya que los trabajadores, con normalidad, conviven con sus familias. La figura, aunque contemplada por la Constitución, no se había utilizado en 34 años en Colombia.

La decisión del Gobierno nacional le apuesta a un salario mínimo familiar vital, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores colombianos y dinamizar la economía popular - crédito Presidencia

Precio de la carne en Colombia

Por supuesto, la actualización salarial genera preocupación en el sector alimentario por el efecto en bienes básicos. Al respecto, Infobae Colombia consultó al jefe de Planeación y Estudios Económicos de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), Óscar Cubillos, advirtió que el “entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, el precio de la carne de res había subido 9,2%”.

Sostuvo que el mayor ingreso en los hogares que dependen del salario vital se traduce en un impulso inmediato al consumo de carne, reproducido en un ciclo inflacionario sobre el producto.

Y es que, en años previos, muchas familias disminuyeron su consumo de carne de res a raíz de los precios elevados, con episodios de inflaciones altas en 2021, 2022 y 2023. Sin embargo, en 2025 se observó una recuperación parcial, ya que el índice de sacrificio de animales se aproximó al 8%. Cubillos señaló que el “incremento del consumo en la carne de res puede mantener un dinamismo importante, pero, efectivamente, el precio en la carne se lo va a llevar ese mayor consumo”.

Precio de la leche en Colombia

Respecto a la leche y los derivados lácteos, indicó que el incremento sí va a estar más al orden del 4%. La cifra se explica porque la recuperación de la demanda es más lenta luego de la crisis lechera de los últimos años. La reactivación del consumo en el sector lácteo sucede ahora que los precios bajaron ante un prolongado periodo de valores altos entre 2021 y 2023.

La inflación general oscila entre el 4% y el 5%, pero el alza en la carne de res supera esta media y anticipa una presión inflacionaria persistente en los alimentos. El experto sostuvo que “proporcionalmente, con regla de tres, si este año nos fuimos con el 23%, como mínimo, vamos a tener ahí un 13% o 14% de inflación”.

En 2026, el precio promedio
precio promedio de un litro de leche en Colombia se sitúa entre $3.000 y $3.200. El valor presenta variaciones de acuerdo con la región, la marca y el canal de venta - crédito Colprensa

Recordó que las tasas previstas marcan un récord en la última década, por encima de las metas oficiales del Banco de la República (3%).

Impacto en los eslabones de la cadena productiva

El aumento del salario vital también tiene un impacto en todos los eslabones de la cadena productiva de carne y leche. Cubillos expuso el efecto en cascada y señaló que cada etapa —producción, transporte, subastas, sacrificio, distribución y comercialización— absorbe costos laborales mayores por la nueva referencia salarial. Además, tasas y aportes como las tasas de degüello departamentales, la cuota de fomento ganadero y los recursos para el Fondo Nacional del Ganado están indexados al salario vital, lo que encarece el precio final.

De igual forma, la competitividad interna se ve amenazada por el avance del mercado clandestino y la informalidad. Según el jefe directivo, el mercado informal, al evadir las obligaciones legales y fiscales, ofrece productos más accesibles para los consumidores, lo que agrava la evasión y pone en desventaja al sector ganadero formal.

Además, el encarecimiento de insumos y servicios vinculados al salario vital, como combustible, peajes y energía, repercute en los precios de los productos alimenticios. Advirtió que estos incrementos también afectan el empleo, la tecnificación de procesos y la organización de las plantillas, en especial, en el sector agropecuario y rural, donde la informalidad laboral es más común.

Para los que reciben el salario vital, el efecto inmediato puede ser la percepción de mayor capacidad de compra. No obstante, Cubillos advirtió que “ahorita se ve como un 25% más de salario, pero el IPC se va a ir comiendo mensualmente esa proporción”.

De acuerdo con el Dane,
De acuerdo con el Dane, la inflación anual en noviembre fue de 5,30%, lejos de la meta del Banco de la República, que es de 3% - crédito Dane

A medio plazo, la presión inflacionaria y el ritmo sostenido de incremento en precios terminarán neutralizando los beneficios iniciales, lo que afecta, incluso, a los hogares cuyos ingresos no estén alineados con el salario vital.

Diferencias distributivas

Las diferencias distributivas surgen porque los que no reciben ajustes proporcionales al salario vital, como empleados con ingresos superiores, deberán “hacer cambios o ajustes en su consumo” frente al aumento de precios y servicios indexados al nuevo indicador. Entonces, la redistribución no lineal de los ingresos abre nuevas brechas en la capacidad de consumo de los diversos grupos.

En cuanto a los debates sobre posibles soluciones, el jefe de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán se mostró tajante. Dijo que “entrar a hacer control de precios es lo peor, ya lo viví, vivimos en Venezuela y fíjese lo que pasó”. Insistió en que los controles de precios terminarían agravando el acceso a los alimentos básicos, lo que genera distorsiones en la oferta y en la calidad de los productos.

De igual manera, el aumento salarial repercute en el comercio exterior. Cubillos explicó que solo un encarecimiento considerable del precio internacional de la carne podría compensar el incremento del 23% en la mano de obra y la caída de la tasa de cambio a valores cercanos a $3.780, lejos de los picos registrados en años previos. “Va a ser muy difícil, con estos costos laborales, seguir exportando a menos de que el precio internacional de la carne suba tanto que recoja esos costos laborales y recoja esas bajas en la tasa de cambio”, advirtió

Además, la presión sobre la producción nacional incentiva la importación de bienes sustitutos como pollo, huevo, productos porcinos y maíz, lo que podría desequilibrar el mercado local y deteriorar el crecimiento del sector cárnico tradicional.

Al respecto, el experto advirtió sobre el riesgo de que la entrada de estos productos afecte la sostenibilidad del mercado colombiano.

