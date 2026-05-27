Petro habló del suicidio del migrante colombiano Brayan Rayo en un centro de detención de ICE, en EE. UU.: “Quería llamar a su mamá y no se le permitió”

La familia del colombiano pide ayuda para repatriar el cuerpo - créditos @gustavopetrourrego/IG | Missouri State Highway Patrol

El presidente Gustavo Petro se sumó a las voces de rechazo luego de varios informes periodísticos sobre las condiciones de reclusión de cientos de extranjeros detenidos en medio de las redadas que adelante ICE (Immigration and Customs Enforcement o Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en español) en territorio estadounidense, como parte de las directrices impartidas por el presidente Donald Trump.

Por medio de un mensaje que compartió desde su perfil de X la mañana del miércoles 27 de mayo de 2026, el jefe de Estado se refirió un caso en concreto: el suicidio del colombiana Brayan Rayo Garzón.

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“Se suicidio un joven colombiano en un campo de concentración de *ICE del gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio”, señaló el mandatario al inicio de su mensaje.

El presidente Petro se refirió a la muerte del migrante colombiano el miércoles 27 de mayo desde su cuenta en X - crédito @petrogustavo/X

Sobre el proceso de repatriación del cuerpo y la gravedad de lo ocurrido, Petro expresó que “la cancillería colombiana debe entregar nota de protesta y el gobierno de EE. UU. debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos”, y al final el presidente colombiano destacó: “Un homenaje de toda la juventud colombiana a Brayan Rayo Garzón. QEPD”.

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Los detalles sobre la muerte del migrante se conocieron a final de mayo de 2026, y en varios informes periodísticos se revelaron los pormenores acerca de su deceso.

Rayo Garzón falleció el miércoles 8 de abril de 2026 en la cárcel del condado de Phelps, en Rolla, Missouri, mientras se encontraba bajo custodia de ICE.

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El caso fue confirmado por la agencia, que informó que Rayo Garzón fue hallado inconsciente en su celda.

El colombiano se encontraba detenido tras haber sido arrestado por el Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis en marzo de 2026, acusado de fraude con tarjeta de crédito.

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Las redadas migratorias se incrementaron con el regreso de Donald Trump a la Presidencia de los EE. UU. - crédito archivo REUTERS/Tim Evans

Según los registros judiciales, en 2024 Rayo Garzón ya había sido detenido por robo en una tienda, lo que llevó a que un juez migratorio ordenara su deportación a Colombia en junio de ese año.

El migrante permanecía bajo custodia de ICE a la espera de su proceso de deportación cuando ocurrió el deceso, y según el comunicado oficial, al descubrir el cuerpo inconsciente en la celda, se activaron los protocolos de emergencia, pero el colombiano fue declarado muerto poco después.

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La portavoz del ICE, Alethea Smock, señaló al diario The Kansas City Star en abril no había más información disponible sobre las circunstancias exactas o la causa del fallecimiento.

De acuerdo con los procedimientos internos de ICE, la muerte fue notificada a las autoridades competentes, incluida la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE.

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Algunos migrantes colombianos han regresado a su país en viajes humanitarios luego de ser detenidos por agentes migratorios de ICE - créditos REUTERS/Leah Millis | AP Foto/Eric Gay

Alerta por muertes de migrantes en centros migratorios de ICE

El caso del colombiano ha encendido las alarmas sobre el creciente número de suicidios en centros de detención migratoria en Estados Unidos.

Rayo Garzón falleció, de acuerdo con lo que señaló un informe de Telemundo, sumido en la angustia y el aislamiento, por el miedo a que no recibiera la atención psicológica que requería mientras luchaba contra el covid-19 y la soledad.

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Durante sus últimos días, Brayan caminaba constantemente por la celda, refugiándose en la oración e intentando calmar la ansiedad que lo embargaba, tal y como quedó expuesto en la cámara de seguridad ubicada dentro de su celda.

Su desesperación llegó al límite cuando el personal penitenciario le prohibió realizar su llamada nocturna habitual, argumentando medidas para evitar la propagación del virus.

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Incapaz de soportar el encierro y la falta de contacto con su madre, el joven escribió una nota donde suplicaba a un guardia: “Sé que tú tienes familia y sabes que ellos se preocupan por nosotros y llevo 4 días sin poder comunicarme con mi madre y siento en mi corazón que ella está muy preocupada por mí. Te lo ruego, por favor”.

El guardia recogió el papel y se retiró. Una hora después, Brayan fue hallado inconsciente en su celda.

La autopsia confirmó que se había suicidado, en un acto de desesperación tras días de angustia y desamparo.

En declaraciones a Telemundo, Adriana Garzón, la mamá del colombiano, señaló que “él no tenía motivos para quitarse la vida, pero la estadía en ese sitio le estaba desesperando”.

Adriana Garzón, madre del migrante colombiano detenido en EE. UU., afirmó que su hijo no tenía motivos para quitarse la vida - crédito captura de pantalla Telemundo

Un caso que revela una crisis sanitaria y de derechos humanos

El deceso de Brayan no es un hecho aislado, sino el primer eslabón de una preocupante ola de suicidios entre los inmigrantes detenidos por ICE.

Especialistas en salud pública y derechos humanos han advertido sobre el impacto de la política de deportación y el desamparo que enfrentan miles de personas recluidas.

Así lo demostró una investigación de Associated Press que, desde enero de 2025, documentó que al menos diez hombres se han quitado la vida bajo custodia de ICE, una cifra que supera récords anteriores y avanza a un ritmo más rápido que el crecimiento de la población carcelaria.

Solo desde octubre de 2024 se han registrado siete suicidios, el número más alto para un año fiscal en la historia de la agencia.