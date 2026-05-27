Colombia

Sofía Petro publicó inusual video para sumarse a una tendencia sobre por quién no votaría en las elecciones: “Prefiero caer en pringamoza”

La hija del presidente Gustavo Petro se unió a una tendencia viral, que generó múltiples reacciones en las redes sociales

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El significado detrás de la camiseta que lució Sofía Petro al votar junto a Verónica Alcocer - crédito @sofiapetroa/ X
La hija del presidente Gustavo Petro ratificó que participará en la jornada electoral del 31 de mayo - crédito @sofiapetroa/ X

A menos de una semana para las elecciones presidenciales en Colombia, diferentes personalidades del país no solo han manifestado su intención de participar en la jornada democrática, sino que mencionaron su postura frente a los aspirantes para suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño desde el 7 de agosto de 2026.

Una de ellas fue Sofía Petro Alcocer, hija del actual jefe de Estado y de la primera dama Verónica Alcocer, quien ha mantenido constante actividad en sus redes sociales para pronunciarse sobre los hechos de actualidad en el país sudamericano.

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La mas reciente publicación de la joven activista fue en la red social de TikTok, donde difundió un video en el que hace lip sync (sincronización labial) con un audio de tendencia que dice que “jamás votaría” por un candidato en particular, en medio del ambiente político previo a las elecciones presidenciales que se desarrollarán el 31 de mayo.

En el clip, grabado en formato selfie, se escucha la frase: “Mira, estamos a una semana de las elecciones presidenciales y yo prefiero caer en pringamoza, revolcarme en pringamoza que votar por...”, mientras se la ve con un saco rosa y el cabello recogido.

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Sin embargo, la hija del presidente Petro no mencionó el nombre del aspirante en cuestión, pero sí dejó entrever su curiosidad frente al audio en particular. “Mi audio favorito de la semana”, escribió Petro Alcocer en el pie de la publicación.

El video generó comentarios y reacciones divididas entre usuarios. Mientras que algunos destacaron la actitud de Sofía Petro para llevar amena la campaña electoral, otros indagaron sobre el posible aspirante al cual ella nunca votaría, al tanto que varios coincidieron en que fuera un mensaje dirigido al abogado Abelardo de la Espriella.

“yo te completo el vídeo. QUE VOTAR POR ABELARDAAA”; “SOFIA PERO HAZLO COMPLETOOOOO”; “Si gana ese man de voy del país”; “El único tigre de Colombia es Falcao”; “Caigo en pringamosa me paro y voto por Abelardo”; “si gana Abelardo o Paloma me voy del país”; “Eso dije yo hace 4 años con fico y como me peso votar por Petro”, fueron algunas de las opiniones de los internautas en la publicación de Sofía Petro.

Incluso, el autor del audio viral (@neider.cabarcass) reaccionó positivamente al contenido difundido: “Jajajjajaja mi audio”. A lo que la joven colombiana le respondió: “una maravilla, gracias por tanta prosa”.

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