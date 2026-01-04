Ariel Ávila se refirió a la situación de Venezuela y si afecta a Colombia: “Vienen 72 horas dramáticas”

Ariel Ávila explicó si Colombia podría tener repercusiones inmediatas tras el operativo militar en Venezuela - crédito @ArielAnaliza/X

Ariel ávila, politólogo y senador del Partido Alianza Verde, analizó la reciente captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, hecho que se produjo tras una operación militar estadounidense denominada Resolución absoluta, realizada en la madrugada del sábado 3 de enero en Venezuela.

La noticia, que generó escenas de pánico entre la ciudadanía, abrió un intenso debate sobre las consecuencias políticas inmediatas y el impacto regional del acontecimiento.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Ávila, advirtió que “faltan 72 horas muy complicadas”, en referencia al periodo crítico que se avecina tras la captura de Maduro y Flores.

La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela durante la operación Resolución absoluta desata una crisis política regional - crédito Juan Gonzalez/Reuters

El senador identificó tres interrogantes principales que marcan el desarrollo de la crisis: la legitimidad y consecuencias de la intervención estadounidense, el futuro inmediato del poder en Venezuela y las repercusiones directas en Colombia.

Legitimidad y consecuencias de la intervención estadounidense

Sobre la intervención, Ávila afirmó que voces tanto de apoyo como de preocupación han surgido en la región. “Algunas voces han dicho que esto es un grave precedente, toda vez que Estados Unidos no intervenía en Latinoamérica desde la época Noriega, hace más de treinta años, y que abrir esta puerta es muy complicado”, afirmó el senador,

Recordó los efectos negativos de las intervenciones estadounidenses en el continente durante las décadas de 1960 y 1970. Para ávila, la acción militar “viola la libre determinación de los pueblos y los temas democráticos”, haciendo eco de las advertencias del especialista estadounidense Adam Isacson, de la Fundación Wola, que cuestionó la legalidad interna de la decisión del presidente de Estados Unidos al actuar sin la aprobación del Congreso.

Ariel Ávila, senador de Alianza Verde, alerta sobre las complicaciones que surgirán en las próximas 72 horas tras la intervención estadounidense - crédito Colprensa

El futuro inmediato en Venezuela, sostuvo ávila, es incierto. Destacó que otros altos funcionarios del régimen, como el ministro de Defensa Vladimir Padrino, el ministro del Interior Diosdado Cabello y la ahora presidenta en funciones Delcy Rodríguez, permanecen en el país, y que las próximas horas serán determinantes según la reacción tanto del Gobierno interino como de la población venezolana

Futuro inmediato del poder en Venezuela

El senador consideró que la rueda de prensa del presidente estadounidense Donald Trump ofrece pistas clave sobre los próximos pasos, pero planteó dudas sobre si la operación responde a una estrategia de transición negociada o si busca un colapso total del régimen.

“(...) Los portaaviones, los helicópteros solo para Maduro y Cilia Flores, y ¿Por qué no el resto del régimen? Hubo una negociación de fondo, no hubo una negociación de fondo, se está apostando a una transición o no. Todavía hay preguntas y cosas complejas que hay que explicar. Pero vienen 72 horas dramáticas sobre lo que va a pasar”, indicó Ávila.

¿Habrá repercusiones directas en Colombia?

En cuanto al impacto en Colombia, ávila advirtió que el daño en materia de seguridad “ya está hecho”, argumentando que la entrega de armas del régimen venezolano a colectivos y milicias podría derivar en su uso por organizaciones criminales colombianas.

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela despierta debate sobre su legitimidad y las consecuencias para la democracia latinoamericana - crédito Juan Gonzalez/Reuters

“Eso va a llevar a una situación de seguridad que seguramente estallará en dos, tres años”, señaló el senador, aunque descartó, por ahora, el riesgo inmediato de una guerra civil en el país vecino.

“Creo que si hay una transición no va a ser tan aturdidora como muchos se imaginan, pero eso lo dirá el futuro (...) Pero a no ser que pase eso, creo que en Colombia no va a haber mayores repercusiones”, apuntó.

Ávila concluyó que, pese a que la salida de Maduro representa la caída de un dictador señalado por “robarse las elecciones” y violar derechos humanos, la forma en que se produjo este desenlace deja un precedente preocupante para la soberanía latinoamericana y anticipa un periodo de inestabilidad política que podría prolongarse durante las próximas 72 horas.