“Siguiendo instrucciones del Presidente”: el ministro Pedro Sánchez activa PMU y refuerza frontera tras ataque en Caracas

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó la activación del PMU en Cúcuta, el plan de frontera y el refuerzo de embajadas, tras reportes de un ataque aéreo en Caracas. Las medidas buscan atención humanitaria y prevención de amenazas en la frontera colombo-venezolana

Pedro Sánchez, ministro de Defensa
Pedro Sánchez, ministro de Defensa - crédito Ministerio de Defensa de Colombia

El ministro de Defensa de Colombia, el general retirado Pedro Sánchez, informó una serie de instrucciones adoptadas por el Gobierno nacional luego de los reportes sobre un ataque aéreo registrado en Caracas, capital de Venezuela, durante la madrugada de este sábado.

Las medidas, explicó, fueron ordenadas directamente por el presidente Gustavo Petro y están orientadas a la atención humanitaria, la seguridad fronteriza y la protección diplomática.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Sánchez señaló que, “Siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, @petrogustavo, se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran”. La activación del PMU se concentró en el principal punto de recepción de población migrante proveniente de Venezuela.

Trino del ministro de Defensa,
Trino del ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, sobre el ataque aéreo de Estados Unidos a Caracas (Venezuela)

El ministro explicó que estas disposiciones se adoptaron ante el nuevo escenario regional, con el objetivo de garantizar una respuesta coordinada de las autoridades colombianas en la frontera nororiental. La atención humanitaria a población migrante fue señalada como uno de los ejes principales de la operación ordenada desde el Ejecutivo.

Dentro de las instrucciones impartidas, Sánchez indicó que todas las capacidades de la Fuerza Pública fueron alertadas y activadas para anticipar posibles riesgos en la zona limítrofe. En su declaración afirmó: “De igual manera, se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera”.

El titular de la cartera de Defensa también precisó el enfoque de seguridad adoptado por el Gobierno colombiano frente al contexto internacional. En su mensaje sostuvo: “Es claro que las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones”, en referencia a la postura oficial sobre los riesgos derivados de la coyuntura regional.

Como parte de las medidas preventivas, se reforzó la seguridad de las sedes diplomáticas. Sánchez informó que se dispuso un incremento en los esquemas de protección de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, con el fin de garantizar su integridad y prevenir cualquier incidente asociado a la situación internacional.

Night view of Caracas taken
Night view of Caracas taken after a series of explosions heard on January 3, 2026. Loud explosions, accompanied by sounds resembling aircraft flyovers, were heard in Caracas around 2:00 am (0600 GMT) on January 3, an AFP journalist reported. The explosions come as US President Donald Trump, who has deployed a navy task force to the Caribbean, raised the possibility of ground strikes against Venezuela. (Photo by Federico PARRA / AFP)

El ministro también recordó el marco constitucional que rige la política exterior del país. En su publicación reiteró que “acorde a la Constitución, las declaraciones y el manejo de las relaciones internacionales corresponden exclusivamente al señor Presidente de la República de Colombia, en su calidad de Jefe de Estado”, delimitando así las competencias institucionales frente a los hechos ocurridos.

Las instrucciones impartidas desde el Ministerio de Defensa se produjeron luego de que el Gobierno de Venezuela denunciara un ataque aéreo atribuido a Estados Unidos en su territorio. Según información de la agencia EFE, el dictador venezolano, Nicolás Maduro, declaró el estado de conmoción exterior en todo el país tras reportes de detonaciones en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

De acuerdo con el Ejecutivo venezolano, el jefe de Estado “ha firmado y ordenando la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior”, con el objetivo de “proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”, según se indicó en un comunicado oficial.

Durante la madrugada, explosiones y detonaciones fueron escuchadas en distintos sectores de Caracas, junto con el sobrevuelo de aviones. En redes sociales circularon imágenes que mostraban estallidos en zonas como Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, y la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota.

Picture of fire at Fuerte
Picture of fire at Fuerte Tiuna, Venezuela's largest military complex, after a series of explosions in Caracas on January 3, 2026. Loud explosions, accompanied by sounds resembling aircraft flyovers, were heard in Caracas around 2:00 am (0600 GMT) on January 3, an AFP journalist reported. The explosions come as US President Donald Trump, who has deployed a navy task force to the Caribbean, raised the possibility of ground strikes against Venezuela. (Photo by Luis JAIMES / AFP)

Testimonios recogidos por EFE señalaron que en áreas cercanas a Fuerte Tiuna se registró la interrupción inmediata del servicio eléctrico, seguida por el sonido de helicópteros y ráfagas de disparos. Un residente de la zona indicó que “una gran parte de los civiles habitantes de residencias dentro del Fuerte Tiuna empezaron a salir del complejo militar” tras las detonaciones.

Los reportes también incluyeron explosiones en sectores de la capital como El Valle, Los Próceres, La Pastora, 23 de Enero y La Carlota, así como en otras zonas del país, entre ellas La Guaira, Higuerote y Maracay. Testigos indicaron que las ondas expansivas estremecieron paredes, vidrios y estructuras cercanas al puerto de La Guaira.

En el plano internacional, el presidente estadounidense Donald Trump había mencionado en noviembre la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano. Según informó el New York Times, la CIA habría ejecutado recientemente un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, información que se conoció días antes de los hechos reportados en Caracas.

