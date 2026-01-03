Colombia

Petro fija postura de Colombia tras ataque aéreo a Caracas y llama a desescalada y respeto al derecho internacional

El presidente Gustavo Petro expresó la posición oficial de Colombia tras el ataque aéreo de Estados Unidos a Caracas, reiterando el respeto por la soberanía, el rechazo a acciones militares unilaterales y la activación de medidas preventivas en la frontera colombo-venezolana

Guardar
Presidente de Colombia. Gustavo Petro,
Presidente de Colombia. Gustavo Petro, se pronuncia sobre la postura de Colombia tras el ataque aéreo de Estados Unidos a Caracas (Venezuela) (Foto AP/Esteban Vega)

El presidente de la República, Gustavo Petro, fijó la postura oficial del Gobierno colombiano frente al ataque aéreo atribuido a Estados Unidos contra Caracas, capital de Venezuela.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, el mandatario se refirió a los reportes registrados en las últimas horas y a la situación regional derivada de los hechos.

Según el pronunciamiento del jefe de Estado, el Gobierno de Colombia manifestó preocupación por las explosiones y la actividad aérea inusual reportadas en territorio venezolano, así como por el impacto que estos acontecimientos pueden tener en la estabilidad regional.

Trino del presidente Gustavo Petro
Trino del presidente Gustavo Petro sobre la postura del Gobierno nacional tras ataque aéreo de Estados Unidos a Caracas (Venezuela)

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La comunicación oficial fue emitida tras conocerse información sobre detonaciones y movimientos aéreos en la capital venezolana.

En su mensaje, el Ejecutivo colombiano reiteró su posición frente al marco jurídico internacional. “El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”, señaló el texto divulgado por el presidente Petro.

El comunicado también recordó los principios que orientan la política exterior colombiana. “Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales”, expresó el Gobierno nacional.

En esa misma línea, el pronunciamiento incluyó un rechazo explícito a determinadas acciones militares. “En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”, afirmó el comunicado presidencial, en referencia al impacto que este tipo de operaciones puede generar sobre comunidades no combatientes.

El presidente Petro indicó que la posición adoptada por Colombia está orientada a la preservación de la estabilidad regional. El Gobierno colombiano hizo un llamado a la desescalada del conflicto, exhortando a los actores involucrados a evitar acciones que profundicen la confrontación y a priorizar mecanismos diplomáticos para el manejo de las tensiones internacionales.

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

En el mensaje se señaló que “el país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos”. Esta declaración se produjo en medio de un contexto de alta atención internacional por los sucesos en Venezuela.

El comunicado también abordó las medidas adoptadas a nivel interno. De manera preventiva, el Gobierno Nacional dispuso acciones para proteger a la población civil y preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana, ante un posible impacto humanitario o migratorio derivado de los hechos ocurridos en Caracas.

En ese sentido, el Ejecutivo informó que estas medidas buscan atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con autoridades locales y entidades competentes. El mensaje no detalló cifras específicas, pero hizo referencia a la activación de mecanismos institucionales para responder ante cualquier escenario derivado de la situación regional.

La Cancillería colombiana también fue mencionada dentro de las disposiciones anunciadas por el presidente Petro. Según el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe mantener abiertos los canales diplomáticos con los gobiernos involucrados, así como promover iniciativas en escenarios multilaterales y regionales.

De acuerdo con el texto, estas gestiones diplomáticas estarán orientadas a la verificación objetiva de los hechos y a la preservación de la paz y la seguridad regional. El Gobierno colombiano indicó que estas acciones se desarrollarán en espacios internacionales pertinentes, en concordancia con el derecho internacional.

Night view of Caracas taken
Night view of Caracas taken after a series of explosions heard on January 3, 2026. Loud explosions, accompanied by sounds resembling aircraft flyovers, were heard in Caracas around 2:00 am (0600 GMT) on January 3, an AFP journalist reported. The explosions come as US President Donald Trump, who has deployed a navy task force to the Caribbean, raised the possibility of ground strikes against Venezuela. (Photo by Federico PARRA / AFP)

El pronunciamiento presidencial incluyó además una reiteración sobre los principios que guían la política exterior del país. “La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada”, señaló el comunicado difundido por el mandatario.

Finalmente, el mensaje cerró con una expresión dirigida a la población regional. “Que Bolívar protega al pueblo Venezolano y al pueblo latinoamericano”, concluyó el texto publicado por el presidente Petro en su cuenta de X, en un contexto marcado por la atención internacional sobre los acontecimientos registrados en Caracas.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAtaque aéreoCaracasVenezuelaEstados UnidosColombia-noticias

Más Noticias

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y genera reacciones en Colombia tras incursión militar de EE. UU. en Caracas

El presidente Donald Trump informó la captura de Nicolás Maduro tras una operación militar en Caracas. El anuncio provocó reacciones inmediatas de dirigentes y figuras públicas colombianas en X, mientras se conocían reportes internacionales sobre bombardeos y medidas adoptadas en Venezuela.

Trump anuncia captura de Nicolás

Fondo Nacional del Ahorro: acceda así a los créditos del que superan el billón de pesos para vivienda

La entidad explicó cómo los colombianos pueden acceder a estos recursos y fortalecer su camino hacia la compra de casa propia

Fondo Nacional del Ahorro: acceda

Medicarte suspende entrega de medicamentos a usuarios de Nueva EPS y se suma a Colsubsidio en medio de crisis

Medicarte anunció que dejará de entregar medicamentos a afiliados de Nueva EPS desde enero de 2026, decisión que se suma a la salida de Colsubsidio y ocurre mientras la EPS, intervenida por el Gobierno, enfrenta dificultades financieras que afectan a millones de usuarios

Medicarte suspende entrega de medicamentos

Estos pasos podrían ayudar a intentar recuperar su dinero tras una transacción errónea en Nequi

A pesar de su facilidad de uso, pueden ocurrir errores, como digitar mal un número y transferir fondos a una cuenta equivocada

Estos pasos podrían ayudar a

“Siguiendo instrucciones del Presidente”: el ministro Pedro Sánchez activa PMU y refuerza frontera tras ataque en Caracas

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó la activación del PMU en Cúcuta, el plan de frontera y el refuerzo de embajadas, tras reportes de un ataque aéreo en Caracas. Las medidas buscan atención humanitaria y prevención de amenazas en la frontera colombo-venezolana

“Siguiendo instrucciones del Presidente”: el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Arremetida de las Fuerzas Militares

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

ENTRETENIMIENTO

Feria de Manizales 2026: conozca

Feria de Manizales 2026: conozca toda la programación y eventos de la edición 69

El Carnaval de Negros y Blancos 2026 regresa con desfiles y grandes conciertos: fechas y programación completa

Andrés Parra reveló su menú diario cuando tenía sobrepeso: “Mientras calentaba la cena me comía dos sándwiches”

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

Andrés Parra reveló cómo el personaje de Pablo Escobar fue clave para su cambio físico: “Quede con el gusto”

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: así fueron las altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

Javier Báez confiesa su sacrificio por Junior, pese a ser despedido por el equipo: “No me importó arriesgar mi carrera”

Hay cambios en el programa Atleta Excelencia del Ministerio del Deporte: estas son las categorías y pagos a beneficiarios

La autocrítica de Iván Arboleda tras salir de Millonarios después de año y medio: “No hice nada”

Luis Díaz generó un vendaval de reacciones en España por tener mejor presente que una de las estrellas del Barcelona: “Su experiencia se ha notado”