Hallazgo de restos óseos en Caldono, Cauca, corresponderían a una niña de 11 años reportada como desaparecida

Los restos de la menor de 11 años habría sido hallados a pocos metros de su casa - crédito Tacueyó Toribío Cauca/Facebook

Las comunidades indígenas del Cauca confirmaron el hallazgo de lo que serían los restos de Karen Melissa Caviche Menza, una niña indígena de 11 años que había desaparecido el 3 de diciembre de 2025 de su vivienda en la vereda Santa Helena, dentro del resguardo de San Lorenzo.

La desaparición ocurrió cuando la menor se encontraba sola en casa, ya que sus padres habían salido a trabajar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Los padres reportaron la desaparición de su hija, situación que se presentó el pasado 3 de diciembre cuando salieron a trabajar, cuando regresaron, ya no la encontraron, iniciándose la búsqueda en la vereda Villa Hermosa, donde residía y otras poblaciones que integran este resguardo, sin embargo, esto no dio ningún resultado”, indicaron líderes comunales, citados por El País Cali.

La Asociación de Cabildos Ukawesx Nasa Çxhab, Sa'th Tama Kiwe rechazó el crimen de la menor - crédito Asociación de Cabildos Ukawesx Nasa Çxhab, Sa'th Tama Kiwe /Facebook

Según líderes indígenas, la alerta de la comunidad permitió localizar unos restos óseos cerca del lugar de residencia de la niña, lo que motivó la intervención de la guardia indígena y el inicio de una inspección judicial en la zona. Las autoridades trabajan en la identificación plena de los restos y buscan establecer las causas y circunstancias de la muerte.

De acuerdo con la información proporcionada por los líderes comunales, la menor cursaba quinto de primaria y, el día de su desaparición, vestía un pantalón marrón, blusa blanca y zapatos negros.

Las primeras pistas de la investigación se centraron en la ropa encontrada y en testimonios de vecinos de la zona. Los restos fueron trasladados a la seccional de Medicina Legal en Santander de Quilichao, donde se esperan los resultados de la necropsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Desde el resguardo de San Lorenzo, se expresó su preocupación por el crimen de la menor, al expresar: “No existen motivos que justifiquen la violencia contra una niña. De haber existido crimen contra la menor, nos sentimos agredidos en el corazón mismo de nuestra pervivencia cultural”.

Asimismo, los representantes del resguardo señalaron que este hecho enluta no solo a la familia, sino a toda la comunidad Nasa, y representa un ataque directo a la armonía del territorio y a los derechos fundamentales de la niñez.

La menor había sido reportada como desaparecida desde el 3 de diciembre - crédito Poderosa Cauca Caldono/Facebook

En respuesta a la gravedad del caso, la comunidad solicitó el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Fiscalía, con el objetivo de esclarecer la muerte de la menor y avanzar en las investigaciones.

El coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Mauricio Capaz Lectamo, indicó: “Hemos pedido a las autoridades del orden judicial y fiscal de la justicia ordinaria para que aceleren todos los dictámenes forenses y acompañen a las autoridades indicadas en esta investigación. Se trataría de un infanticidio. Hasta ahora podríamos tener esta hipótesis”.

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación a la espera de los resultados forenses y del avance de las diligencias judiciales que permitan determinar el autor material e intelectual el crimen.

Adolescente murió apuñalado al intentar frenar un agresión doméstica

El 28 de diciembre, se conoció el caso de un adolescente de 17 años que fue asesinado tras intervenir en un caso de agresión doméstica durante una celebración navideña en el barrio París del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá.

Según reportes de las autoridades, Juan David Sánchez Pérez, que trabajaba como conductor de plataformas digitales, falleció al intentar detener a un hombre que golpeaba a su pareja sentimental.

El asesinato de un adolescente en Bello durante una celebración navideña expone la gravedad de la violencia intrafamiliar en el Valle de Aburrá - crédito Raúl Arboleda/AFP

El hecho ocurrió mientras dos parejas compartían bebidas alcohólicas en una vivienda ubicada en la calle 20F con carrera 73, en el sector París. Testigos y amigos relataron que Sánchez Pérez acudió a la casa de una amiga de su novia para continuar la celebración, momento en el que surgió la agresión.

Cuando el joven intentó intervenir, recibió una herida de arma cortopunzante. A pesar de ser trasladado a un centro médico, murió debido a la gravedad de las lesiones.

El presunto agresor, un hombre de 37 años plenamente identificado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, huyó del lugar y es buscado por las autoridades. De acuerdo con información del Sistema de Información Spoa y la Fiscalía, el sospechoso tiene antecedentes por violencia intrafamiliar desde mayo de 2019.