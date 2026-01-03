Colombia

Expresidentes colombianos reaccionan tras la captura del dictador Nicolás Maduro, tras intervención de Estados Unidos: “Gloria al Bravo Pueblo”

En la madrugada del 3 de enero del 2026, Estados Unidos lanzó un ataque a gran escala en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, según confirmó el presidente Donald Trump

Nicolás Maduro, líder del régimen
Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, fue capturado tras ataques por Estados Unidos- crédito Carlos Barria/Reuters

El mundo entero se encuentra atento luego de la operación a gran escala de Estados Unidos en territorio venezolano que resultó en la esperada captura del dictador Nicolás Maduro.

De acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump, la ofensiva, realizada en la madrugada del 3 de enero de 2026, resultó en la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, que fueron retirados del país.

La información oficial indica que explosiones sacudieron varios puntos estratégicos en Caracas, así como en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Las reacciones de expresidentes y exfuncionarios colombianos

Una de las primeras voces en alzarse fue la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que escribió un contundente mensaje en defensa de la libertad venezolana y defendió la actuación de Estados Unidos, en contraposición con la reacción del Gobierno Petro, que acusó la intervención de Estados Unidos como una “agresión”.

Estados Unidos actuó en legítima defensa. No se puede pretender que nada pase cuando por años se ha albergado a terroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos; se ha servido como corredor aéreo, terrestre y marítimo para trasladar narcóticos a los Estados Unidos; se ha violado la democracia y se ha propiciado un éxodo de 9 millones de ciudadanos”, escribió Uribe Vélez en su cuenta de X.

Álvaro Uribe Vélez se pronunció
Álvaro Uribe Vélez se pronunció tras la detención de Nicolás Maduro - crédito @AlvaroUribeVel/X

Agregó que “la dictadura ha protegido a los narcoterroristas de Colombia, ha estimulado la violencia contra nuestro pueblo. Estados Unidos ha tenido que hacer lo que debieron hacer los organismos internacionales y las Fuerzas Armadas de Venezuela que prefirieron el soborno de la dictadura que hacer respetar la democracia de su País. Que las Fuerzas Armadas de Colombia no entren en el suicidio de proteger a la dictadura como se ha pretendido con la Zona Binacional. Que el hermano pueblo de Venezuela encuentre su camino de libertad y de bienestar colectivo. Que en Colombia nos liberemos pronto del contagio destructor”.

El expresidente Iván Duque, también se pronunció en sus redes sociales. Felicitó a los Estados Unidos y exigió el sometimiento del dictador Maduro a la justicia internacional.

“Felicito la acción adelantada por los EE. UU. en defensa de la seguridad hemisférica, la lucha contra el narcoterrorismo y la protección de los derechos humanos. El sometimiento a la justicia de Maduro es un deber moral ante la violación sistemática de los derechos humanos que su régimen ha perpetuado por años. Este es el momento del retorno a la democracia y la restauración del orden institucional. La comunidad internacional debe estar lista para dar todo el apoyo a la puesta en marcha del plan de reconstrucción".

Iván Duque se pronunció tras
Iván Duque se pronunció tras captura de Nicolás Maduro - crédito X

En entrevista con Noticias Caracol, el exmandatario que se tenía que celebrar una “intervención humanitaria”. Dijo que la operación era “liberar a Venezuela y al hemisferio de una tiranía, de un violador sistemático de los Derechos Humanos, y de un promotor del terrorismo. Es una intervención legitimada moralmente”.

También se pronunció la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que escribió este mensaje en su cuenta de la misma red social: “Gloria y bendiciones al Bravo Pueblo que el yugo lanzó. Gritemos con brío muera la opresión! Que Dios los proteja de la insensatez de Deisy, Padrino y Diosdado tratando de llamar más baños de sangre por decretos viciados”.

Además, celebró con una foto desde su ventana, con la madrugada capitalina: “Desde este amanecer bogotano felicito a @POTUS y a las FFMM de EEUU por comenzar la parte final de la liberación de #VenezuelaLibreYa”, escribió.

Marta Lucía Ramírez reaccionó a
Marta Lucía Ramírez reaccionó a la intervención de Estados Unidos en Venezuela - crédito X

De la misma manera felicitó al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio, porque, según Ramírez, la intervención en Venezuela ayudará a bajar los niveles de “riesgo” en Colombia.

“Felicitaciones @SecRubio su liderazgo y convicción democrática han sido fundamentales. Gracias por ayudar a reducir el riesgo de Colombia”, comentó.

