Estas son las horas que pasaron desde que Iván Duque dijo que “A la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas”

Pasaron más de 60.000 horas hasta que las predicciones del expresidente colombiano se materializaron con la operación militar en Caracas

La declaración realizada por el
La declaración realizada por el entonces jefe del Ejecutivo colombiano anticipó un desenlace cercano en el poder venezolano, aunque la detención del líder finalmente se produjo más de siete años después tras un operativo internacional - crédito @IvánDuque/X

En febrero de 2019, Iván Duque, quien entonces era presidente de Colombia, pronosticó que al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela “le quedan muy pocas horas”.

Duque expresó este vaticinio el 1 de febrero de 2019 durante una cumbre de gobernadores en San Agustín, Huila. En esa ocasión, afirmó: “A la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando, gracias al trabajo de Colombia y otros países”.

La captura de Maduro ocurrió años después, en la madrugada del 3 de enero de 2026, durante un operativo del ejército estadounidense en territorio venezolano.

Desde las contundentes palabras del mandatario colombiano hasta el momento en que Maduro fue finalmente aprehendido, transcurrieron 2.528 días, equivalentes a 60.672 horas.

Una predicción formulada en 2019
Una predicción formulada en 2019 por una alta autoridad de Colombia se concretó décadas después, tras una larga espera y la puesta en marcha de acciones militares en enero de 2026 - crédito Ronald Peña R./EFE/Colprensa

Entre la expectativa de un cambio inmediato y el hecho concreto, pasaron más de siete años hasta que la realidad alcanzó el pronóstico inicial.

El ex presidente Iván Duque advierte sobre movimientos internos contra Nicolás Maduro en Venezuela

El ex presidente de Colombia Iván Duque consideró, el 6 de noviembre del 2025, que sectores cercanos a Nicolás Maduro se encuentran a la espera de una coyuntura favorable para desplazarlo del poder, señalando que el mandatario venezolano representa una amenaza sustancial para la estabilidad democrática de América Latina.

Estas declaraciones las realizó en entrevista con Infobae, adelantando que actores internos en Venezuela ya habrían decidido tomar distancia del régimen, aguardando el momento propicio para actuar.

En el cierre de la conversación, el ex mandatario expresó optimismo sobre el reciente fortalecimiento institucional en la región: “América Latina cada vez tiene más conciencia antidictatorial”, afirmó.

El análisis político presentado por
El análisis político presentado por el ex presidente enfatiza la necesidad de control externo y alianzas políticas para evitar el avance del oficialismo, advirtiendo implicaciones en sectores como salud, economía y relaciones exteriores - crédito Adrián Escandar

Destacó los procesos de cambio en naciones como Argentina, Ecuador y Bolivia, y subrayó la necesidad de consolidar una amplia vigilancia internacional de cara a los comicios próximos en Colombia, con el objetivo de impedir cualquier intento de manipulación o connivencia entre el oficialismo y actores ilegales.

Recalcó que Venezuela continúa siendo un factor determinante en la dinámica delictiva y de violencia en el continente, citando el papel del régimen de Maduro en el resguardo y protección de grupos armados colombianos que operan desde territorio venezolano.

Al analizar la situación, sostuvo: “Muchos de los cercanos a Maduro ya tomaron la decisión de ubicarse en el lado correcto de la historia, pero están esperando el momento adecuado para sacarlo del poder”.

Duque también abordó las dificultades del proceso político colombiano, centrando sus críticas en la administración de Gustavo Petro, a quien calificó como “el aliado número uno de Maduro” en la región.

Cuestionó la gestión de la lucha antidrogas y las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos al presidente Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico, hecho que, según afirmó, se sustenta en información precisa y no en meras sospechas:

Las advertencias de Iván Duque
Las advertencias de Iván Duque acerca de la influencia de Nicolás Maduro subrayan la persistente amenaza que representa Venezuela para la estabilidad democrática y la seguridad en el entorno latinoamericano, con profundas consecuencias para el rumbo político continental - crédito Adrián Escandar

Las personas no se vinculan a las listas de Ofac por sencilla sospecha. Se supone que debe haber información precisa”.

Sobre el panorama electoral en Colombia, Duque advirtió que una eventual continuidad del oficialismo sería perjudicial: “Sería un desastre. Aquí ya acabaron la salud, la política fiscal, el sector energético, las relaciones internacionales con nuestros principales socios y aliados”, aseguró.

Al referirse al candidato oficialista Iván Cepeda, insistió en que solo una gran alianza opositora podrá evitar que el país siga por ese rumbo. En cuanto a la violencia política, Duque mostró inquietud ante la escalada de intimidaciones y asesinatos recientes, como el de Miguel Uribe, atribuido a la Segunda Marquetalia dirigida por Iván Márquez y presuntamente protegida por Maduro en Venezuela.

El ex presidente valoró el reciente fortalecimiento de la democracia en otros países sudamericanos. A propósito de la victoria de Rodrigo Paz en Bolivia y la derrota del MAS,

Duque subrayó la importancia de la cooperación regional en el combate contra el crimen organizado e identificó a Venezuela como el principal obstáculo para la paz en Colombia, al servir como respaldo y santuario de organizaciones armadas como las Farc y el ELN.

