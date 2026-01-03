Ministro del Interior anunció que el Gobierno buscaría declarar estado de emergencia económica, social y ecológica tras situación en Venezuela

Armando Benedetti anunció que el Gobierno plantea declarar un estado de emergencia luego de la intervención de Estados Unidos a Venezuela - crédito Ministerio del Interior

El ministro del Interior Armando Benedetti comunicó que el Gobierno proyecta la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica ante la situación en la frontera con Venezuela.

La medida busca habilitar nuevas acciones de protección, prevención y asistencia humanitaria destinadas a connacionales y migrantes venezolanos. Para avanzar en este plan, se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la ciudad de Cúcuta, donde se definirán los alcances del decreto y las estrategias a implementar.

El objetivo principal, remarcó Benedetti, es responder de forma coordinada y efectiva a las necesidades originadas en la zona fronteriza.

Ahora puede seguirnos en Facebook en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó el ministro del Interior Armando Benedetti a través de X, el país se prepara para desplegar un dispositivo institucional de alta prioridad en la región limítrofe.

“La cartera del Interior liderará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la ciudad de Cúcuta, con el objetivo de adoptar y proyectar un decreto de declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, en respuesta a la situación en la frontera”, afirmó Armando Benedetti en la red social.

El funcionario puntualizó que dentro de la agenda del PMU se establecerán acciones coordinadas para asistir tanto a colombianos como a migrantes provenientes de Venezuela, extendiendo esta cobertura a personas de otras nacionalidades que ingresan al territorio nacional.

Ministro del Interior sobre posibilidad de decretar un estado de emergencia - crédito @AABenedetti/X

“En el marco de este PMU se definirán y coordinarán medidas de protección, prevención y asistencia humanitaria dirigidas tanto a connacionales como a migrantes venezolanos y personas de otras nacionalidades que ingresen al país”, precisó Benedetti en la plataforma.

Entre las iniciativas contempladas por el Ministerio del Interior resaltan la atención médica y la garantía de derechos básicos. Benedetti detalló: “Asistencia en salud, a través de centros médicos y hospitales“.

Del mismo modo, la propuesta incluye esfuerzos articulados con otras entidades: “Garantía del derecho a la educación, en articulación con el Ministerio de Educación”, subrayó.

En lo relativo a la infancia y la seguridad en la región, el ministro enfatizó la necesidad de una protección integral: “Protección integral de niños, niñas y adolescentes, con el acompañamiento del Icbf”. El alcance de las medidas también considera a quienes se desplazan de países distintos a Venezuela: “Atención y protección a personas de terceras nacionalidades”, añadió.

El Gobierno evalúa aplicar la figura de 'Urgencia Manifiesta' para acelerar la recuperación de los edificios destruidos por el ataque - crédito X

Benedetti hizo hincapié en que uno de los puntos prioritarios será reforzar los controles en los pasos fronterizos. “Revisión y fortalecimiento de los puestos fronterizos, para asegurar condiciones adecuadas de seguridad”, explicó el titular del Interior.

Finalmente, el operativo contempla el establecimiento de instalaciones transitorias para los recién llegados a Colombia. El ministro anunció la “habilitación de albergues temporales en Cúcuta y en otras ciudades del país”.

Procurador instaló una mesa permanente de Alto Nivel para monitorear en la frontera con Venezuela

Una mesa permanente de trabajo fue instalada desde las primeras horas de este 3 de enero por el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, con el objetivo de vigilar y monitorear la situación generada tras los hechos ocurridos en Venezuela durante la madrugada.

Según informó la Procuraduría General de la Nación de Colombia, la máxima autoridad del Ministerio Público dispuso que este espacio institucional de alto nivel permanezca activo para responder a cualquier eventualidad que pueda impactar en la frontera y requerir intervención legal o constitucional.

La entidad enfatizó que, conforme al mandato de la Constitución, corresponde al Presidente de la República dirigir la política exterior en escenarios de crisis, por lo que exhortó de manera urgente y preventiva al Gobierno Nacional a activar todos los mecanismos de atención necesarios ante eventuales afectaciones a los Derechos Humanos.

Procuraduría sobre situación fronteriza con Venezuela - crédito Procuraduría General de la Nación

En este sentido, la Procuraduría aseguró que ha dispuesto de todas sus capacidades para estar en los puntos de frontera, con el propósito de desplegar acciones legales y constitucionales cuando la situación así lo demande.

Gregorio Eljach, en calidad de jefe del Ministerio Público, realizó además una convocatoria a los diferentes integrantes de este órgano —Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personerías—, solicitando la cooperación inmediata en la solución de las necesidades que surjan y la obligación de informar cada dos horas al nivel central sobre los desarrollos de la coyuntura en la frontera.

El llamado del Procurador incluyó una exhortación a la ciudadanía: “Avancemos en el fortalecimiento de nuestra democracia”, señaló Eljach, quien remarcó la importancia de mantener el compromiso con la Paz Electoral en momentos de alta tensión como el actual.