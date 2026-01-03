Colombia

Bomberos salvan a un perro atrapado en un conducto de aguas lluvias en Pasto: salió corriendo debido al uso de pólvora

El caso se presentó en el sector de Dos Puentes, en un nuevo caso que sirvió para volver a hacer el llamado a la ciudadanía para que no se celebre con pólvora no solo por el daño que le causan a los animales; también pueden quemarse

Luego del estruendo el animal
Luego del estruendo el animal de compañía salió corriendo despavorido - crédito Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto / Facebook | Pexels

Un perro fue rescatado con vida luego de quedar atrapado en un conducto de aguas lluvias de aproximadamente 300 metros en Pasto (departamento de Nariño, suroccidente de Colombia).

El incidente se provocó por culpa del uso de pólvora por parte de un grupo de ciudadanos, y esto provocó que el canino saliera corriendo despavorido a raíz del estruendo en medio de las celebraciones de Año Nuevo, que se extendieron el 1 y 2 de enero.

El caso fue reportado por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, evidenció las consecuencias que generan los fuegos artificiales en los animales, un fenómeno que se repite cada temporada y que preocupa a defensores y autoridades locales.

La emergencia se registró en el sector de Dos Puentes, destacó El País de Cali, cuando habitantes de la zona alertaron a los organismos de socorro tras notar que el animal había ingresado al caño sin lograr salir por sus propios medios.

“El perro, desorientado y visiblemente afectado por el miedo, quedó atrapado sin posibilidad de escapar”, detallaron los socorristas de Bomberos de Pasto en sus redes sociales.

Los bomberos en Pasto confirmaron
Los bomberos en Pasto confirmaron que el rescate del canino se realizó con éxito - crédito Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto / Facebook

De acuerdo con el reporte emitido por los bomberos, el operativo de rescate requirió la intervención de varios integrantes de la institución y el uso de herramientas especializadas.

Los socorristas debieron realizar una apertura controlada en el piso, una maniobra que solo fue posible tras obtener la autorización del propietario del predio ubicado sobre el trayecto del conducto de aguas lluvias.

La intervención se extendió durante varias horas debido a la complejidad del procedimiento y a la longitud del ducto donde se encontraba el animal.

Pero todo terminó con un final feliz, porque luego de la extracción, los socorristas confirmaron que el perro no presentaba heridas de consideración y que su vida no estaba en riesgo, según informaron a través de sus canales oficiales.

El perro no sufrió ninguna lesión - crédito Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto / Facebook

El llamado a no celebrar con pólvora: los animales pagan las consecuencias

El hecho puso de nuevo sobre la mesa el impacto negativo que el uso de pólvora tiene tanto en animales domésticos como en aquellos que viven en condición de calle.

Organizaciones defensoras de animales y autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la utilización de fuegos artificiales, en especial en sectores residenciales donde la presencia de mascotas es alta y se corre el riesgo de que puedan morir.

El vocero de los Bomberos de Pasto señaló en sus declaraciones que “episodios como este muestran la necesidad de promover celebraciones más responsables y empáticas, que no generen sufrimiento ni emergencias evitables”.

Según la institución, los animales expuestos al ruido de la pólvora experimentan altos niveles de estrés, ansiedad y pánico, y esto puede llevarlos a huir de manera desesperada y exponerse a situaciones que ponen en riesgo su integridad e incluso su vida.

El caso también sirvió para que las autoridades recordaran a la población que el uso de pólvora está prohibido en varios municipios y que su comercialización y manipulación pueden derivar en sanciones.

Aunque parezcan inofensivos, las autoridades
Aunque parezcan inofensivos, las autoridades alertan que los pirotécnicos suelen ser más peligrosos de lo que se cree- crédito Pixabay

Además de los animales, las personas también resultan lesionadas por el uso de pólvora: cifras de 2025

El número de personas quemadas por pólvora en Colombia durante la temporada festiva de 2025 ascendió a 1.028 casos, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud (INS), lo que representa un incremento del 7% frente a los registros de 2024.

El informe señaló que los niños y adolescentes conforman el grupo más afectado, con 324 menores lesionados, incluidos 33 incidentes en los que los menores se encontraban bajo la supervisión de adultos en aparente estado de embriaguez.

También se detalló que la mayoría de los incidentes se produjo antes del 25 de diciembre, cuando el INS ya registraba 825 casos en todo el país.

En ese momento, 267 de los lesionados eran menores de 18 años y 29 de ellos estaban acompañados de adultos bajo los efectos del alcohol.

Los adultos en estado de embriaguez ocupan el segundo lugar en la lista de los más afectados.

No obstante, las autoridades sanitarias han advertido que la manipulación de artefactos pirotécnicos en estas condiciones incrementa los riesgos y potencia la gravedad de los accidentes.

