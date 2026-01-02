Colombia

Primer homicidio de 2026 en Medellín: hombre de 48 años murió tras riña con machete en el barrio Manrique

La Policía Metropolitana confirmó el primer homicidio registrado en Medellín en 2026. Un hombre de 48 años falleció tras recibir una herida con machete durante una riña en el barrio Manrique, sector María Cano–Carambolas

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó el primer homicidio ocurrido en Medellín durante el año 2026, un hecho que se registró en el nororiente de la ciudad y que dejó como víctima a un hombre de 48 años.

El caso ocurrió en el barrio Manrique, específicamente en el sector María Cano–Carambolas, y fue atendido por las autoridades tras una alerta ciudadana recibida en horas de la mañana.

De acuerdo con la información oficial, el fallecido fue identificado como Carlos Enrique Restrepo, quien perdió la vida luego de recibir una herida en el cuello ocasionada con un machete.

El reporte señala que la situación se presentó en medio de una riña con otro hombre, en circunstancias que son materia de verificación por parte de los investigadores judiciales asignados al caso.

Según el registro de la central de emergencias, los hechos fueron reportados a la línea 123 a las 11:14 a. m. Una patrulla de la Policía se desplazó hasta el lugar indicado, ubicado en la calle 90 con carrera 22A-18, donde los uniformados encontraron el cuerpo sin vida del hombre, con una lesión visible en el cuello. La víctima falleció en el sitio, sin que fuera posible brindarle atención médica.

Las autoridades indicaron que, al momento de la llegada de los uniformados, no se encontraba presente el presunto agresor. Sin embargo, en el informe preliminar se dejó constancia de que el responsable ya estaría plenamente identificado, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda y localización para dar con su paradero.

Este hecho fue incluido dentro del balance de seguridad entregado por la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, correspondiente a la noche del 31 de diciembre de 2025 y la jornada del 1 de enero de 2026. En ese periodo, las autoridades atendieron un total de 3.209 llamadas de emergencia, de las cuales 1.727 se registraron el último día de 2025 y 1.482 durante el primer día del nuevo año.

Dentro de ese consolidado oficial se detalló que las principales causas de atención estuvieron relacionadas con alteraciones del orden público. En total, se reportaron 848 llamadas por perturbación, 377 por riñas, 407 por violencia intrafamiliar y 54 por lesiones personales, cifras que fueron divulgadas por el alcalde Federico Gutiérrez a través de sus canales oficiales como parte del informe ciudadano de Año Nuevo.

El homicidio ocurrido en Manrique fue uno de los casos incluidos en ese balance, en el que también se consignaron otros incidentes atendidos por la Policía durante las celebraciones. Las autoridades reiteraron que buena parte de las intervenciones estuvieron asociadas al consumo de alcohol y a conflictos entre particulares, situaciones que demandaron presencia permanente de las patrullas en distintos sectores de la ciudad.

De manera paralela, las autoridades informaron sobre otro hecho violento registrado en el Valle de Aburrá en días previos. En la mañana del 31 de diciembre, un hombre en situación de calle murió tras ser atacado con un arma blanca. Este caso se encuentra en proceso de verificación para establecer las circunstancias exactas y determinar responsabilidades.

En relación con el homicidio del 1 de enero, la Policía señaló que se adelantaron las actuaciones judiciales correspondientes, entre ellas la inspección técnica al cadáver, la recolección de elementos materiales probatorios y la toma de declaraciones a posibles testigos del hecho.

Estas diligencias buscan esclarecer cómo se produjo la riña y cuál fue la secuencia de los acontecimientos que derivaron en la muerte del ciudadano.

Las autoridades también confirmaron que el proceso investigativo quedó en manos de los equipos de Policía Judicial, quienes continúan con la ubicación del presunto agresor.

De acuerdo con el reporte oficial, la identificación del sospechoso permitirá avanzar en las diligencias judiciales que correspondan conforme a la ley.

