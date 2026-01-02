Colombia

Incremento del salario mínimo decretado por Petro disparará el deficit fiscal de Colombia, aseguró el Comité de la Regla Fiscal

El salto proyectado en el costo laboral presionará las finanzas públicas a través de aumentos en el gasto y caídas en los ingresos tributarios, según estimaciones del Carf

Las recientes previsiones del comité especializado indican que la decisión oficial podría aumentar el déficit presupuestario y dificultar los planes para mejorar la disciplina financiera en los próximos años - crédito iStock

El incremento del salario mínimo en Colombia para 2026, establecido por el Gobierno mediante el decreto 1469 de 2025, provocó una advertencia significativa del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).

De acuerdo con el organismo, el aumento del 23% para el próximo año incrementaría el déficit fiscal en al menos $5.3 billones en 2026, cifra que representa el 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB).

El Carf señaló que, a partir de 2027, el impacto ascendería como mínimo a $8 billones, equivalentes al 0,4% del PIB, lo que pondría en riesgo los esfuerzos por recuperar la disciplina fiscal y deterioraría la sostenibilidad de la deuda pública.

El Carf subrayó que el alza decretada en el salario mínimo representa un cambio de magnitud inusual frente al comportamiento histórico.

Según el comité, el salario mínimo mensual legal vigente (Smmlv) aumentó, en promedio, 1.2 puntos porcentuales en términos reales durante las dos décadas previas, considerando la inflación.

Las estimaciones presentadas por el organismo muestran un incremento considerable en los compromisos fiscales, con posibles repercusiones para la deuda pública y la estabilidad macroeconómica nacional - crédito Carf

Sin embargo, el incremento previsto para 2026 implica una variación real cercana al 18.5%, un salto considerablemente superior a la tendencia de los últimos veinte años.

En su análisis, el Carf identificó los principales canales fiscales afectados por la medida. Por un lado, el aumento del Smmlv incidiría en el gasto de las pensiones del régimen de prima media para beneficiarios que reciben cerca del salario mínimo.

Asimismo, la subida impactaría los salarios de los funcionarios públicos que perciben ingresos equivalentes al mínimo, elevando las erogaciones estatales. En lo relativo a los ingresos, el incremento del salario mínimo podría traducirse en una reducción en el recaudo del impuesto de renta debido al mayor costo salarial.

El comité advirtió que sus cálculos actuales son solamente ejercicios preliminares y parciales, ya que existen otros factores no cuantificados que podrían elevar aún más el impacto fiscal estimado.

El Carf también puntualizó que las proyecciones podrán ser ajustadas si se dispone de nueva información relevante que modifique el escenario previsto.

