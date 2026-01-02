Colombia

Gustavo Petro anunció programa nacional para que los taxis pasen a ser eléctricos: incluye incentivo económico

El mandatario espera que 54.000 vehículos se actualicen y reduzcan el impacto ambiental, replicando el plan que intentó poner en marcha en la Alcaldía de Bogotá

Guardar
La estrategia del Gobierno colombiano
La estrategia del Gobierno colombiano busca modernizar el sector transporte y disminuir las emisiones contaminantes en las principales ciudades - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El presidente Gustavo Petro anunció un programa nacional para que cerca de 54.000 taxistas adopten vehículos 100% eléctricos, con el objetivo de transformar la movilidad urbana y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

La iniciativa, divulgada por el mandatario a través de la red social X, prevé la sustitución de los taxis que operan con gasolina, diésel o gas por modelos eléctricos, respaldados por un incentivo económico directo para los propietarios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entregaremos 52 millones a cada propietario de taxi a gasolina, diesel o gas que lo cambie a eléctrico. Los precios bajan y la rentabilidad aumenta, es con la tecnología y no con la sobrexplotación de quién trabaja que se aumentan las ganancias(sic)”, expresó el mandatario.

Acto seguido recordó que durante su etapa como alcalde de Bogotá implementó una medida similar. “Hice en Bogotá humana el piloto de prueba con 50 taxis eléctricos y aún andan en la ciudad”, expresó.

Petro señaló que el programa incluye un componente arancelario: Colombia aplicará un incremento del 40% en los aranceles de importación para automóviles y motocicletas que utilizan hidrocarburos, con la intención de fomentar la industria nacional y la producción local de vehículos eléctricos y sus componentes.

El presidente Gustavo Petro anunció
El presidente Gustavo Petro anunció incentivos económicos directos de 52 millones de pesos para propietarios que conviertan taxis a vehículos eléctricos - crédito @gustavopetro/X

La propuesta forma parte de una estrategia gubernamental que apunta a modernizar el sector del transporte y a reducir las emisiones contaminantes. Además, la administración nacional busca que el ensamblaje y fabricación de partes, incluidos los motores eléctricos, se realicen en el país, incentivando así la inversión y el desarrollo tecnológico local.

Así le fue al programa de taxis eléctricos que implementó Petro en Bogotá

El programa de taxis eléctricos
El programa de taxis eléctricos de Petro en Bogotá inició en 2013 con una flota piloto de 43 vehículos BYD E6 - crédito Alcaldía de Bogotá

Las primeras reacciones en torno a lo manifestado por Petro se dirigieron a cuestionar, precisamente, los resultados que arrojó esta propuesta en su día en Bogotá, que se presentó como un acto pionero en Latinoamérica.

Tras firmar la resolución en 2011, en 2013 se puso en marcha la iniciativa que concluyó en agosto de 2024 con un balance favorable en cuanto a la reducción de impacto ambiental, pero con una ejecución que generó dudas entre conductores y propietarios.

La iniciativa, apoyada por la entonces administración, Codensa (hoy Enel-Codensa), la Clinton Climate Initiative, las secretarías de Movilidad y Ambiente y la empresa fabricante BYD, contemplaba la renovación de la flota de taxis contaminantes mediante la introducción de 50 vehículos BYD E6 eléctricos, aunque finalmente solo circularon 43 automóviles de color azul y blanco.

Los gastos en mantenimiento y
Los gastos en mantenimiento y repuestos de los taxis eléctricos resultaron hasta cinco veces superiores a los de los taxis a gasolina - crédito Alcaldía de Bogotá

Una de las metas centrales era evaluar el rendimiento de los taxis eléctricos en condiciones reales de trabajo, analizando factores como la autonomía, la eficiencia y la infraestructura de recarga disponible en Bogotá.

Los propietarios se beneficiaron por 10 años de la exención de pago de cupo y de las restricciones de pico y placa. No obstante, surgieron dificultades en el acceso a créditos con tasas preferenciales, lo que complicó la adquisición de los vehículos, cuyo coste ascendía a aproximadamente $85 millones cada uno.

Con el paso de los años, los participantes reportaron costos de mantenimiento y repuestos entre dos y cinco veces superiores a los de un taxi a gasolina. La situación se agravó con retrasos considerables en la reparación de unidades, llegando en algunos casos a hasta tiempos de 10 meses sin operar.

En declaraciones recogidas por El Espectador, el gerente de la marca BYD, Juan Luis Mesa, defendió que a pesar de las dificultades específicas, “es difícil argumentar que durante el piloto no se hayan recuperado los costos de inversión”, dado el ahorro energético. Subrayó que los dueños de los taxis estuvieron exentos de pagar combustible durante casi la totalidad de la prueba, lo cual representa un beneficio económico relevante, aunque reconoció que algunos problemas estuvieron ligados a la falta de recursos por parte de los propietarios o al mal uso de la infraestructura.

Factores como las dificultades para el mantenimiento de los vehículos —derivado de la falta de repuestos locales y ausencia en capacitación técnica para mecánicos—, a lo que se sumó la volatilidad del dólar. Añadió que uno de los mayores riesgos fue no contar con una mano de obra calificada, lo cual prolongo los tiempos sin servicio y reduce la viabilidad del negocio. El desgaste prematuro de las baterías y la ausencia de una legislación que regulara su disposición final también fueron dificultades que tuvo dicho proyecto.

En el terreno ambiental, la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que, entre 2013 y 2019, el piloto evitó la emisión de 3.350 toneladas de dióxido de carbono, validando sus beneficios frente al cambio climático. El organismo consideró que la experiencia demuestra la viabilidad de ampliar la flota eléctrica, siempre que se resuelvan los retos expuestos: garantizar repuestos, mano de obra calificada y condiciones impositivas adecuadas.

No obstante, la falta de continuidad en las alcaldías posteriores, la disminución de puntos de carga y la ausencia de una política nacional coherente limitaron la expansión del modelo.

Temas Relacionados

Gustavo PetroTaxis eléctricosTransporte públicoMovilidad en ColombiaAutos eléctricosColombia-Noticias

Más Noticias

Deportistas colombianos deberán acatar nuevas reglas antidopaje para 2026: lista de sustancias y métodos prohibidos entró en vigor

Colombia deberá ajustarse a la normativa internacional actualizada en materia de control del dopaje, la cual define nuevas reglas para atletas, entrenadores y personal de apoyo, tanto dentro como fuera de las competencias

Deportistas colombianos deberán acatar nuevas

⁠“Es irracional”: María Fernanda Carrascal arremetió contra Galán por posible aumento de la tarifa de TransMilenio

La representante a la Cámara criticó el incremento del valor del pasaje, que podría ser de $3.350. Aseguró que el alcalde no está gobernando para Bogotá

⁠“Es irracional”: María Fernanda Carrascal

“Lluvia” de botellas y mesas como escudo: celebración de Año Nuevo en Jambaló, Cauca, terminó en disturbios

Los asistentes a la reunión popular vivieron momentos de confusión tras la irrupción de actos violentos, lo que puso en evidencia la ausencia de protocolos para prevenir emergencias y garantizar la seguridad colectiva

“Lluvia” de botellas y mesas

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Las series más populares de

Petro protagonizó rifirrafe con exministro del gobierno Duque por tasa de mortalidad infantil por desnutrición: “Cómo les puede caber en la cabeza”

El presidente tuvo una discusión en redes sociales con Fernando Ruiz, que lideró la cartera de salud entre 2018 y 2022

Petro protagonizó rifirrafe con exministro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cúpula militar reforzó operaciones en

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Las series más populares de

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

Andrés Parra reveló cómo el personaje de Pablo Escobar fue clave para su cambio físico: “Quede con el gusto”

Las series de Prime Video Colombia que roban la atención HOY

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Juan Palau fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Deportistas colombianos deberán acatar nuevas

Deportistas colombianos deberán acatar nuevas reglas antidopaje para 2026: lista de sustancias y métodos prohibidos entró en vigor

Luis Javier Suárez arrancó el año con gol en la liga de Portugal y encabeza la tabla de goleadores

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

De la cancha al micrófono: de Maradona a Lucho Díaz, los futbolistas que incursionaron en la música

Junior encontró al remplazo de José Enamorado, es figura de uno de los clubes grandes del país