Esta es la curiosa búsqueda que hacen los colombianos después de celebrar el Año Nuevo

Apenas comenzó el año 2026, el calendario de los colombianos se enfocó en el próximo inicio de actividades escolares

Los colombianos, en temporada de
Los colombianos, en temporada de inicio de año, están buscando organizar sus calendarios del 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Solo van dos días del 2026 y los colombianos ya comenzaron a preocuparse por lo que depara el nuevo año.

Así lo reflejan las búsquedas en Google, que marcaron tendencia y quedaron registradas en la plataforma Google Trends, que mostró que, además del fútbol, una de las palabras más usadas tiene que ver con el calendario,

La tendencia reflejó un pronunciado interés de los colombianos por el calendario 2026.

De hecho, según el mapa, la tendencia mostró un repunte significativo hacia finales de 2025, que puede dejar ver una planificación anticipada por parte de estudiantes, docentes, instituciones educativas y ciudadanos en general.

De hecho, destacaron visiblemente las búsquedas vinculadas al sector educativo con estos términos calendario académico 2026, año escolar y calendario 2026 académico.

Este patrón sugiere que el grueso de las búsquedas proviene de la comunidad educativa, o de padres con hijos escolarizados, que requiere conocer con anticipación fechas de inicio y cierre de clases, periodos de vacaciones y cronogramas institucionales.

Estas fueron las búsquedas más
Estas fueron las búsquedas más recurrentes en Colombia con respecto al calendario 2026 - crédito Google Trends

Asimismo, aparecen consultas más específicas como calendario Colombia, calendario 2026 para imprimir y calendario Uniandes 2026.

Por subregiones, Bogotá encabezó el interés con el puntaje más alto, seguida de Cundinamarca, Amazonas, Antioquia y San Andrés y Providencia.

La fuerte presencia de la capital y su área de influencia refleja la concentración de instituciones educativas, universidades y entidades administrativas que dependen de calendarios oficiales para su planeación.

Se acerca la temporada escolar y hay subsidios para los útiles escolares: así puede reclamarlos

A pocos días del inicio del calendario escolar en Colombia, miles de familias afiliadas a las cajas de compensación familiar podrán acceder en 2026 a subsidios y bonos escolares que buscan aliviar el impacto económico del regreso a clases.

Estos apoyos permiten cubrir parte del costo de útiles, uniformes y tecnología para estudiantes de educación básica y media en el país.

El periodo posterior a las fiestas de fin de año representa un desafío financiero para muchos hogares con hijos en edad escolar. La adquisición de la lista de útiles, uniformes y otros elementos educativos suele requerir una planeación anticipada del presupuesto familiar.

Esta es la información del
Esta es la información del combo escolar que ofrece Cafam para sus afiliados - crédito Cafam

En ese contexto, las cajas de compensación entregan beneficios específicos durante los primeros meses del año, dirigidos a trabajadores afiliados que cumplen con ciertos requisitos de ingresos y composición familiar.

Entre las organizaciones que ofrecen estos apoyos se encuentran Compensar, Colsubsidio, Cafam y Comfama. Cada una cuenta con condiciones particulares para la asignación de los beneficios, así como montos y modalidades de entrega diferenciadas.

Compensar asigna un subsidio educativo de 105.000 pesos a trabajadores afiliados cuyos ingresos no superen los cuatro salarios mínimos mensuales vigentes.

El beneficio está dirigido a hijos o hermanos huérfanos de entre 6 y 18 años, siempre que reciban subsidio monetario y estén matriculados en una institución educativa. Las condiciones completas y el proceso de postulación pueden consultarse en la plataforma oficial de la entidad: https://corporativo.compensar.com/subsidio/subsidio-educativo.

En esta plataforma se puede
En esta plataforma se puede acceder al subsidio educativo en Compensar - crédito Compensar

Colsubsidio otorga un bono escolar de 90.000 pesos por estudiante a cargo, entre 5 y 12 años. Los beneficiarios pueden redimir el monto en tiendas Ara o almacenes Éxito autorizados en Cundinamarca, Tolima y Risaralda.

De acuerdo con la información institucional, el subsidio está destinado a la compra de útiles escolares, uniformes, tecnología, conectividad y cursos de idiomas. Este apoyo se entrega entre enero y marzo, mediante tarjetas de afiliación o códigos QR en aplicaciones móviles.

Colsubsidio ofrece un beneficio de
Colsubsidio ofrece un beneficio de 90.000 pesos para fines escolares - crédito Colsubsidio

En el caso de Cafam, el beneficio consiste en un kit escolar físico para niños de 6 a 11 años. Si ambos padres están afiliados y sus ingresos no superan los cuatro salarios mínimos, cada uno puede reclamar un combo para su hijo. El paquete incluye morral, cartuchera, cuadernos, colores, lápices y otros implementos básicos. Detalles y requisitos pueden revisarse en https://www.cafam.com.co/educacion-ninos-y-jovenes/educacion-ninos-y-jovenes-combo-escolar.

Westcol y Aida Victoria se

Así fue la pelea entre

Gustavo Petro le respondió a

En pleno "streaming" con Aída

Cúpula militar reforzó operaciones en

Westcol y Aida Victoria se

Luis Díaz es de lejos

