Andrés Parra reveló su menú diario cuando tenía sobrepeso: “Mientras calentaba la cena me comía dos sándwiches”

Andrés Parra relató cómo era su menú diario cuando tenía sobrepeso

El actor caleño Andrés Parra, recordado por protagonizar exitosas producciones como Pablo Escobar: el patrón del mal, El Comandante, El robo del Siglo y Estado de Fuga, compartió detalles íntimos de su vida durante su participación en el pódcast Por la Ventana, donde abordó abiertamente su relación con la comida, el sobrepeso y las transformaciones personales que ha experimentado en los últimos años.

En el episodio del programa digital, a cargo de Camilo Díaz, “Culotauro”; Camilo Sánchez y Emir Quintero, Parra relató con franqueza los hábitos alimenticios que lo llevaron a pesar 123 kilos, describiendo jornadas marcadas por comidas abundantes y poco saludables, así como las dificultades para cambiar esos patrones.

Entre las confesiones más llamativas, Parra relató qué era lo que normalmente se comía en su rutina habitual. “No desayunaba, entonces por ahí a las 11:00 a. m. me comía dos buñuelos, dos pasteles de pollo y un jugo de caja. Ese era mi desayuno”, dijo en su relato.

El actor detalló además cómo el almuerzo solía incluir arroz, papa y carne, sin ensalada, y siempre repetía la porción de arroz. La ingesta desproporcionada no paraba ahí.

“A las 3:00 p. m. iba a la cocina y en una olla echaba arroz del almuerzo, lo que hubiese sobrado, carne en gulash, papa, ají, salsa de tomate, mayonesa y salsa inglesa. Y me comía eso a las tres”, continuó Parra en diálogo con los conductores del pódcast. “5:00 p. m. me iba a un lugar que se llama El reino de la pizza, y me comía dos pedazos”, añadió.

El intérprete de Pablo Escobar en la serie El patrón del mal reconoció que, durante esa etapa, podía consumir hasta 12.000 calorías al día: “Yo me comía 12.000 calorías al día y no hacía nada de ejercicio (...) ahí pagaban mis papás, yo vivía con ellos”, admitió.

Indicó que su nivel de ansiedad era tanta, que mientras calentaba una de sus comidas habituales de madrugaba, aprovechaba para comer otros aperitivos: “Yo llegaba a mi casa, me acostaba a dormir tipo 12:00 a. m., y a las 3:00 a. m. repetía la operación, pero con lo que había sobrado de la comida. Y mira el nivel de ansiedad. Yo ponía en el microondas dos minutos con 35 segundos y en esos minutos me comía dos sánduches de jamón y queso fríos con pan Bimbo para esperar la comida”.

Andrés Parra ha vivido una lucha incansable por mantener su peso y vida saludable

Parra recordó que, como “buen gordo”, intentaba ocultar sus verdaderos hábitos alimenticios cuando salía con mujeres. Confesó que, en público, fingía comer poco para disimular: “Como buen gordo, yo en público comía poquito. Comía poquito, pero apenas dejaba a la nena en la casa, tin, papá”.

Además, describió en detalle sus visitas nocturnas a cadenas de comida rápida. “En McDonald’s, mire lo que pedía: un combo agrandado de Big Mac con otra Big Mac. O sea, todo con papas y gaseosa grande, más otra Big Mac”, relató Parra, ilustrando la magnitud de sus atracones tras las salidas sociales.

Parra explicó que su relación con la comida se descontrolaba fácilmente, comparándola con la de un alcohólico: “Yo como una hamburguesa y no puedo parar. Todo lo que me gusta es bien malo: hamburguesa, pizza, lo ultraprocesado, saturado”.

A lo largo de la conversación, Parra también compartió cómo el sobrepeso lo acompañó desde la infancia: “Me empecé a engordar a los 10 años. Siempre fui gordo, gordo y tetón”.

Andrés Parra relató varios episodios en los que su vida profesional chocó con su estado físico

En el pódcast, el actor describió el proceso de pérdida de peso como una batalla constante: “Bajar de peso es una lucha que sigo teniendo. Mantenerse ahí, no. Yo me descontrolo como un alcohólico igual”.

Parra reconoció la dificultad para mantenerse en un rango saludable y el temor a volver a su peso anterior: “Yo no vuelvo a ser ese gordo de esa época. Ya estabilizarse es 70, 80 kilos. Ahora debo estar en 77, 78 por ahí. Ya los 80 no pasa”.