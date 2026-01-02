Andrés Parra reveló cómo el personaje de Pablo Escobar fue clave para su cambio físico: “Quede con el gusto”

Parra habló de la importancia del papel de Pablo Escobar para su vida - crédito @Netflix/@Culotauros/Instagram

En el último capítulo de 2025 de Por la ventana, el pódcast que protagonizan los humoristas Camilo Díaz “Culotauro”, Camilo Sánchez y Emir Quintero, el invitado fue el actor Andrés Parra.

Durante la grabación participaron de una actividad de entrega de regalos en centros médicos, en la que las celebridades se disfrazaron de payasos y pasaron varias horas junto con menores de edad que estaban internados.

Además, aprovecharon para hablar con Parra sobre varios aspectos relevantes de su vida, como fue haber conocido a Lionel Messi durante la grabación de una serie; al respecto, el actor reconoció que no pudo disfrutar de la mejor manera ese momento ,porque estaba pasando por un proceso de separación.

De la misma forma, habló de la importancia que tuvo el personaje de Pablo Escobar en El patrón del mal para su carrera y su vida personal, reconociendo que fue uno de los momentos que lo motivaron a adelgazar de manera definitiva.

Para que los comediantes entendieran la magnitud de su problema, Parra narró lo que era su rutina diaria de alimentación, que incluía comer en pocos lapsos de tiempo y hasta despertarse en la madrugada por la ansiedad que le generaba su sobre peso.

“El punto de quiebre es que yo estaba muy gordo. Me entero de que van a hacer esa serie y yo no la quería hacer, yo pensé que eso lo iban a funar y que no quería hacer ese ridículo. Me enteré de que Juana Uribe me había visto comiendo en un centro comercial y había dicho: ‘Ese man está muy gordo ya’, eso a mí me pegó, de que yo estaba muy gordo, que yo solo servía para la escena del tejado, cuando lo matan“.

Tras hacer el casting y ser elegido, Parra se comprometió a bajar de peso y sin pensarlo, haber aceptado el reto de interpretar al mayor capo de la historia de Colombia, provocó que comenzara un cambio físico que ha mantenido hasta la fecha.

“Ella me dijo que estaba muy gordo y que tenía tres meses para bajar de peso. Yo contraté a un nutricionista y bajé 16 kilos, hice a Escobar con 96 kilos. Se acabó el proyecto y yo quede con el gusto de seguir bajando”.

Sobre el impacto de su cambio de vida, el actor reveló que tiene una meta de seguir bajando y poder tener el físico de un ciclista profesional. “Llegué a 70, yo ahora me subí un poco, pero yo no vuelvo a ser el gordo de esa época. Yo pudiera, tendría el cuerpo de Egan Bernal”.

Andrés Parra habló de otros aspectos sobre su rol como Pablo Escobar, reconociendo que ha sido el personaje que más lo agotó mentalmente por los tiempos que tenían para entregar cada escena.

“A la gente le gusta decir que me volví loco, pero yo estaba cansado. La carga política y todo. Ese proyecto iba a durar cuatro meses y duro diez, pero la gente ha preferido decir que me volví loco. Yo después de eso me desaparecí porque estaba cansado”.

Por último, el actor reconoció que en la actualidad se ha alejado de los malos hábitos y que tiene una mentalidad diferente, puesto que considera que ya no es necesario triunfar de manera constante o tener un poder adquisitivo amplio para poder ser feliz, algo que comprendió con el paso del tiempo y principalmente tras el punto más alto que tuvo a nivel de éxitos su carrera profesional.