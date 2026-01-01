Uribe volvió a hablar del castrochavismo y responsabilizó a Petro de la salida de 3 millones de colombianos: “Habla de democracia y la acabaron”

Las declaraciones de Uribe incluyeron acusaciones directas al gobierno actual, referencias a la migración de ciudadanos y comparaciones con la situación de países como Cuba, Venezuela y Argentina - crédito @AlvaroUribeVel/ X

Álvaro Uribe cerró el año con una aguda advertencia sobre el rumbo político y social que, a su juicio, atraviesa Colombia.

Ante una comunidad reunida en Planeta Rica, Córdoba, el 31 de diciembre, el exmandatario alertó sobre el avance del castrochavismo y responsabilizó a Gustavo Petro de una migración que, según indicó, habría llevado a la salida de tres millones de colombianos.

Uribe no solo vinculó la gestión actual con lo ocurrido en Cuba y Venezuela, sino que también expresó alarma ante la posibilidad de que se repitan esos escenarios económicos y sociales en Colombia.

“Hoy vemos la realidad del castrochavismo en Colombia”, afirmó Uribe con tono enfático. El exjefe de Estado señaló las similitudes entre líderes políticos de la región y comparó a Petro con figuras como Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro e Iván Cepeda: “Todos estos de este elenco hablaban de democracia. La acabaron poco a poco, como la va acabando Petro”.

Uribe trazó un paralelismo con la situación histórica de otros países al referirse a la migración masiva y la crisis de oportunidades: “Cuba tiene once millones de ciudadanos en la isla, once millones por fuera”.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - crédito Colprensa

Detalló el caso venezolano: “Chávez y Maduro sacaron nueve millones de venezolanos. De Colombia ya han salido tres millones y no han regresado millón setecientos. Y salen porque no hay oportunidades en el país, ochenta, noventa mil jóvenes por año”.

El exmandatario cuestionó las promesas sobre la cobertura en salud hechas por el modelo cubano y advirtió sobre posibles consecuencias similares en Colombia: “Hacían publicidad de la salud. Acabaron con la salud. Allá no hay sino dos opciones: o la salud de Raúl Castro o la de Fidel. En Colombia, como vamos, las únicas opciones que van a quedar son Petrosalud y Cepeda Salud”.

Uribe subrayó también sus críticas sobre la acumulación de riqueza de ciertos líderes en contraste con el sufrimiento de sus pueblos: “Cuba. Los Castro llenos de plata. Venezuela. Maduro, Cilia, Chávez, llenos de dinero. Sus pueblos en hambruna. En Colombia van acabando con la empresa, con los trabajadores”.

Al referirse al manejo de los recursos públicos bajo la presidencia de Petro, Uribe fue especialmente crítico: “Petro se la gasta en derroche y en viajes, qué pena los viajes. Se ha gastado veintitrés mil millones en viajes. Eso es un descaro con el pueblo colombiano”.

Señaló que el presidente “gasta en esos hoteles y en esos restaurantes como que fuera un petrolero árabe en vacaciones” y denunció que, según él, estas deudas terminarán recayendo sobre los ciudadanos: “Esas tarjas las tiene que pagar el pueblo colombiano con impuestos impagables, queridos ciudadanos”.

Las críticas incluyeron señalamientos hacia políticas fiscales, manejo de recursos públicos y acumulación de riqueza en altos funcionarios, junto con alertas sobre posibles escenarios de pobreza y ruina para empresarios y trabajadores - crédito @AlvaroUribeVel / X

Para Uribe, existen patrones que se repiten en diversos países y alertó sobre los efectos de políticas fiscales, aumentos de salario mínimo y restricciones a la empresa privada.

“Castro le prometió bienestar a la comunidad, acabó con la empresa privada y la comunidad quedó con hambre. Después de que Chávez decretó ese aumento del salario mínimo del 30%, con impuestos fue acabando con la empresa privada, los trabajadores quedaron en la ruina. El pueblo venezolano saltó la pobreza al 40%, al 90%. Eso es una tragedia”, advirtió.

El exgobernante lamentó la situación que viven empresarios y trabajadores, e hizo referencia al caso argentino: “En Argentina, por ejemplo, no expropiaban las empresas, pero las arruinaban a impuestos. Petro está arruinando las empresas”.

Sostuvo que la gestión actual estaría motivando a muchos colombianos a abandonar sus bienes: “Petro lo que quiere es que muchos colombianos tengan que hacer lo que hicieron muchos cubanos y muchos venezolanos. Abandonaron sus almacenes, sus casas, sus fincas, sus empresas, porque el gobierno no dejaba trabajar. Y cuando ellos se fueron en ruina para el extranjero, el gobierno las invadió y se quedó con ellas. Qué peligro”.

En su discurso, Uribe no dejó de mencionar a otros actores influyentes en el futuro inmediato del país, destacando a Iván Cepeda, a quien asoció con una agenda estatista:

“En el elenco nos falta Cepeda, que quiere profundizar las reformas de Petro, llevar el país a la ruina, encantar a los trabajadores para llevarlos al matadero de la pobreza extrema”.

La intervención del expresidente en Planeta Rica invoca paralelismos históricos para alertar sobre riesgos percibidos en economía, migración y gobernanza, planteando interrogantes sobre el rumbo institucional y social del país - crédito Colprensa

Agregó: “Cepeda, con una frialdad de los polos, pero por dentro un infierno de odio contra la democracia y la empresa privada. Lo que quiere Cepeda es estatizar todo en Colombia, destruir la creatividad del ser humano”.

Uribe distinguió matices entre Cepeda y Petro: “La diferencia entre Cepeda y Petro es que Petro todavía espabila un poquito. Pero Cepeda, por dentro, es un horno hirviente de odio. Por fuera, es la gélida frialdad de los polos. Qué peligro, Cepeda”.

Al concluir su intervención, Uribe llamó a la movilización social y política: “Pero vamos a luchar. Todos ustedes se han comprometido que van a convertir petristas, porque nosotros invitamos a nuestra base y a la base petrista engañada”.