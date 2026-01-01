Colombia

Exfuncionaria de Gustavo Petro criticó proyecto del Gobierno que afectaría los fondos de pensiones: “No es responsable con los colombianos”

La exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) criticó un posible decreto que obligaría a fondos de pensiones repatriar cerca de 250 billones de pesos que tienen invertidos fuera del país

El Gobierno alista un decreto que busca captar inversiones extranjeras de fondos de pensiones - crédito Joel González/Presidencia/Flickr

Mónica Higuera Garzón, exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) del Gobierno Petro, publicó en sus redes sociales una seria preocupación sobre una de las medidas que quiere tomar el Gobierno nacional para buscar financiamiento dentro del paquete de decisiones que trae la Emergencia Económica, decretada por el presidente Gustavo Petro.

Se trata de un decreto que estaría alistando el Gobierno nacional, a través del ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, con el que eventualmente —como parte de una de las varias estrategias de recaudo— está buscando repatriar 250 billones de pesos de las inversiones que tienen los fondos de pensiones en el extranjero.

Esta información fue confirmada por el mismo jefe de la cartera de Hacienda y por la Presidencia de la República, que el 30 de diciembre del 2025 expresó públicamente cuáles serían las medidas de la Emergencia Económica.

Al respecto, Higuera escribió un mensaje en el que reconoció que decidió renunciar a la dirección de la URF por serias discrepancias con estas medidas económicas planteadas por el jefe de Estado, entre esas, la búsqueda de financiamiento como la plantea el Gobierno, a través del reingreso de inversiones pensionales.

“Presidente Petro: Cuando traté de explicárselo al ministro Ávila, no me escuchó. Por supuesto que invertir en el país tiene muchas cosas positivas. Sin embargo la diversificación protege el capital. Yo comparto su visión de un país más justo y equitativo. Pero no a la brava ni a las malas”, escribió la servidora.

