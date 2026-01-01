Colombia

Daniel Quintero arremetió contra el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia por crisis en la UdeA: “Son un virus”

La controversia se intensificó tras la destitución del rector de la institución ordenada por el Ministerio de Educación, decisión que generó un cruce entre el Gobierno nacional y la administración departamental

Quintero afirmó que las críticas
Quintero afirmó que las críticas obedecen a la pérdida de espacios burocráticos en el departamento - crédito Jhon Paz/Colprensa

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle se pronunció en redes sociales tras las declaraciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que calificó al presidente Gustavo Petro como “usurpador” por la intervención del Gobierno nacional en la Universidad de Antioquia.

La respuesta de Quintero se dio en medio de la controversia generada por la decisión del Ministerio de Educación de destituir al rector de la institución, John Jairo Arboleda Céspedes, y anunciar recursos económicos para su funcionamiento.

La discusión pública se desató luego de que el gobernador cuestionara la actuación del Ejecutivo nacional frente a la universidad, mientras el presidente respondió señalando presuntas fallas administrativas, desfinanciación y problemas estructurales en distintos sectores del departamento. A este intercambio se sumó Quintero, que criticó directamente a las autoridades departamentales y locales por su manejo de la universidad y otras entidades estratégicas.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Daniel Quintero afirmó: “Son un virus. Fico y el gobernador dejaron morir a la Udea y ahora que Petro sale a rescatarla lloran porque les quitaron la burocracia. Lo mismo están haciendo con el Metro”, en referencia a Andrés Julián Rendón y al exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Acusaciones de extralimitación

El gobernador Andrés Julián Rendón
El gobernador Andrés Julián Rendón anunció acciones jurídicas para defender la autonomía de la institución - crédito Universidad de Antioquia

La reacción del gobernador Andrés Julián Rendón se produjo tras la decisión del Ministerio de Educación de ordenar el relevo del rector de la Universidad de Antioquia como parte de una medida preventiva de inspección y vigilancia. En su mensaje, Rendón señaló directamente al presidente Petro por lo que considera una intromisión indebida en asuntos regionales.

“Petro actúa como un usurpador. Tiene la mala costumbre de acometer funciones y competencias que no le corresponden, especialmente en el ámbito regional, aun sabiendo que todo le queda grande”, escribió el mandatario departamental en su cuenta de X. En el mismo pronunciamiento, sostuvo que una cosa es la gestión del rector y otra distinta la intervención del Gobierno nacional en una institución que, según indicó, pertenece a los antioqueños.

Rendón también mencionó antecedentes de lo que considera intervenciones negativas del Gobierno central en otras entidades: “Una cosa es que el rector sea un mal administrador; otra muy distinta es que, una vez más, Petro vulnere la autonomía de una institución que pertenece a los antioqueños. Ya lo hizo con Comfenalco y con Savia y sabemos que el remedio termina siendo peor que la enfermedad”.

Finalmente, anunció que la Gobernación emprenderá acciones jurídicas y académicas para proteger la autonomía universitaria y la misión institucional de la Universidad de Antioquia.

Petro respondió a las críticas

El presidente Gustavo Petro respondió
El presidente Gustavo Petro respondió al gobernador señalando desfinanciación y presuntos malos manejos en la Universidad de Antioquia y otras entidades del departamento - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Según la cartera de Eduación, la decisión de destituir al rector de la Universidad de Antioquia contempla su reemplazo por un periodo inicial de un año, prorrogable una sola vez, dependiendo de la evolución de los indicadores de gestión.

Frente a esa decisión y a las críticas del gobernador de Antioquia, Gustavo Petro respondió a través de redes sociales. “Pero si se han robado tanto a Savia, como a la Universidad de Antioquia y la han desfinanciado y, encima, hicieron un desastre con la minería ocupando la tierra de la alimentación antioqueña. Hasta la calidad el aire potable se desplomó”, escribió el mandatario, en referencia a la gestión de administraciones anteriores y a problemas estructurales del departamento.

El presidente y el gobernador
El presidente y el gobernador de Antioquia protagonizaron un nuevo enfrentamiento por la destitución del rector de la Universidad de Antioquia - crédito @PetroGustavo/X

Anuncio de recursos para la institución

En otra publicación, Petro anunció la asignación de recursos económicos para la Universidad de Antioquia. “Estamos salvando la Universidad de Antioquia… Acabamos de entregarle 70.000 millones de pesos (sic)”.

El anuncio fue confirmado por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, explicando que estos recursos buscan atender la crisis financiera de la institución y responsabilizó a administraciones anteriores y a gobiernos regionales por la situación actual. “Con esto empezamos a superar la crisis financiera causada por las administraciones de la universidad, apoyadas por las gobernaciones y alcaldías, que, hoy critican las acciones del gobierno y que no hicieron un esfuerzo económico para su rescate, solo se quejan”, escribió.

