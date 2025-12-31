Colombia

Westcol y Milica confirmaron que tuvieron un amorío: esto fue lo que sucedió entre el colombiano y la argentina

El ‘streamer’ paisa confesó su relación con la creadora de contenido, pero aclaró que fue un vínculo espontáneo y sin compromisos, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales

Westcol confirma su romance con
Westcol confirma su romance con Milica y deja atrás los rumores en pódcast con Cami Pulgarín - crédito @westcol y @milica_yb/IG

El streamer paisa Westcol volvió a estar en el centro de la conversación digital, esta vez por confirmar públicamente que sí tuvo un romance con la creadora de contenido Milica Ybáñez, un tema que durante meses fue motivo de especulación entre sus seguidores.

La revelación se dio durante la entrevista que le realizó Cami Pulgarín en el pódcast Gordas de envidia, donde salió a relucir una polémica letra de una canción de Westcol en la que menciona a Milica y deja entrever que tuvieron encuentros íntimos en medio de una etapa emocional difícil para él.

Durante la charla, Pulgarín fue directa al referirse al verso que encendió las redes y recordó que Milica ya había hablado del tema en una transmisión en vivo, confirmando que lo que se decía en la canción era cierto y que no tenía ningún problema con que el público lo supiera.

Incluso, la influencer argentina aseguró que Westcol le pidió permiso antes de publicar la letra.

Aunque al principio de la conversación sobre el tema Westcol se mostró escéptico de dar detalles, finalmente se refirió al tiempo que compartieron junto con la argentina, pues Cami Pulgarín sacó la situación a relucir porque el paisa estaba indicando que él respetaba sus relaciones con amigas y que no pasaba el límite de la confianza.

Westcol y Milica confirman que
Westcol y Milica confirman que tuvieron un romance - crédito Instagram

En ese momento Cami mencionó a Milica, amiga del streamer, y el hecho de que en el verso de la canción habló de los encuentros íntimos entre los dos, fue ahí cuando Westcol explicó que nunca vio nada negativo en que se supiera lo que pasó entre ellos, pero reconoció que se trató de una relación sin etiquetas y que en efecto la conclusión sería que sí se podía tener algo más con una amiga.

En medio del intercambio con Cami Pulgarín, el streamer aceptó que no fueron novios y que lo suyo fue más bien un “parche”, una conexión que se dio mientras ambos estaban solteros y de acuerdo con la situación.

  • Cami Pulgarín: tú hace poquito dijiste en una canción algo con su puchaina (se refiere a la parte íntima de Milica). Y ella hizo un live y dijo que sí, que efectivamente le había sacado punta a tu lápiz. O sea, ella dijo: ‘Me importa un culo. Sí, nos comimos, ¿y qué?’. A mí me gustan las viejas así, que no son mojigatas. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué te sentís mal?
  • Westcol: no, no, no es malo, solo que... Yo la verdad voy a decir algo, yo si lo dije fue porque me nació decirlo.
  • Cami Pulgarín: ¿entonces si viste que sí pusiste amigas a eso (tener relaciones), porque ella no fue tu novia, ves?
  • Westcol: llegamos a una conclusión final. Tienes razón, tienes razón, a veces pasa y no hay nada de malo, porque realmente también si uno está soltero... ¿Sí me entiende?
  • Cami Pulgarín: son amigos, la vieja es bien chimba ese también. Entonces se parchan y normal...
  • Westcol: ya.
  • Cami Pulgarín: un algo así de parche.
  • Westcol: sí.
Westcol y Milica hablan sin filtros de su vínculo - crédito @micaclips1/tiktok

Pulgarín insistió en que se trató de una relación clara desde el inicio, sin expectativas de formalidad, a lo que Westcol terminó dándole la razón: fue algo que simplemente pasó, sin compromisos y sin conflictos entre las partes.

  • Cami Pulgarín: con ella, obviamente, o sea, ustedes siempre estuvieron claros de que no iban a ser novios ni nada. O sea, fue como que pasemos rico y ya.
  • Westcol: es que nunca fue algo así como... Sí.
  • Cami Pulgarín: no fue alg como hablado... fue situaciones.
  • Westcol: sí.

Por su parte, Milica también se pronunció de manera contundente en una transmisión en vivo, donde defendió a Westcol de las críticas que surgieron por la letra de la canción y la creadora de contenido explicó que el colombiano la llamó por videollamada para pedirle permiso antes de incluir el verso y dejó claro que nunca se sintió ofendida ni expuesta.

La gente se tomó a mal algo que es real y que hasta me pidieron permiso para decir”, afirmó Milica, quien agregó que no le incomoda que el público conozca lo que ocurrió entre ellos, ya que el tema llevaba meses circulando en clips y comentarios en redes sociales.

La historia real detrás de Westcol y Milica al descubierto - crédito @colclips___/tiktok

“No entiendo cómo hay mucha gente que se tomó a mal la barra (el verso de la canción) de West siendo que es algo que hasta me pidió permiso a mí (ríe). No, cálmense. Cuando él estaba escribiendo esa barra y él estaba todo inspirado y todo, lo primero que hicieron fue hacerme una videollamada para pedirme permiso. Ya, aflojen un poco (ríe)... Y me parece normal. A mí no me molesta que el público sepa algo, o sea, que sepan lo nuestro, porque es real (ríe). A mí la verdad no es que me molesta ni que digo: “¡Ah!, estoy expuesta” porque ya se sabía, ya sacaron clips, ya me rompieron las bolas como cinco meses, y como que ya, ya fue. Tipo, ya fue (ríe). Literal", expresó la argentina.

