Shakira está entre los músicos mejor pagados de 2025: superó a Drake y Bad Bunny

La cantante colombiana Shakira alcanzó en 2025 un logro inédito dentro de la industria musical, puesto que figura entre los artistas mejor pagados del año, según el ranking publicado por Forbes. El informe ubicó a la intérprete en el sexto lugar de la lista anual gracias a ingresos estimados en 105 millones de dólares.

En el texto se explica que el resultado es la combinación de su actividad discográfica, contratos publicitarios y el impacto de su última gira internacional, lo que reconoce a la barranquillera como una figura de influencia global en términos económicos.

En el listado, Shakira superó a figuras como Bad Bunny y se posicionó junto a nombres como Coldplay. El ranking, que cada año elabora la revista estadounidense y sirve como termómetro del negocio musical, mostró que la cantante colombiana se ubicó por encima de otros exponentes de la música latina y que su desempeño económico durante 2025 la consolidó como la artista femenina latina de mayor recaudación en la historia reciente.

En el listado se explica que el principal motor de este crecimiento fue la gira Las mujeres ya no lloran, que batió récords de recaudación y asistencia. Según el reporte, el tour alcanzó una recaudación total de más de 327,4 millones de dólares y convocó a más de 2.5 millones de personas en una serie de conciertos que agotaron localidades en países de Europa y América.

El espectáculo, descrito por medios especializados como una experiencia inmersiva, incluyó una producción tecnológica de alto nivel y momentos de cercanía con el público. En Buenos Aires, Shakira compartió escenario con sus hijos, Milan y Sasha, que participaron de la presentación ante una multitud.

“Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará por siempre. Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro, mientras vimos familias enteras también cantar y abrazarse”, manifestó la cantante tras cantar con sus pequeños.

Este tipo de episodios aportaron un perfil particular a la gira, que combinó tecnología, música y experiencias personales. A lo largo de su recorrido, el tour no solo registró entradas agotadas en varias ciudades, sino que también alcanzó promedios de venta que superaron las expectativas del sector.

El impacto económico de Las mujeres ya no lloran se reflejó en el ranking global de recaudación de conciertos. Según el análisis de Billboard, la gira de la colombiana superó la barrera de los 100 millones de dólares en ventas, una cifra sin precedentes para una artista latina.

Este hito la posicionó como una de las principales impulsoras del crecimiento de la industria durante 2025. La proyección para 2026 anticipa nuevas fechas y la posibilidad de incrementar aún más los números de asistencia y recaudación.

El listado de Forbes para 2025 mostró un escenario dominado por giras multitudinarias y la venta de catálogos musicales como principales fuentes de ingresos. En la cima del ranking se ubicó The Weeknd con 298 millones de dólares, seguido por Taylor Swift (202 millones), Beyoncé (148 millones) y Coldplay (105 millones). La presencia de Shakira en el grupo de los diez primeros fue destacada como un indicio del creciente peso que la música latina adquirió en los escenarios internacionales.

El éxito económico de la artista colombiana también se vio impulsado por acuerdos comerciales y colaboraciones con otras figuras del espectáculo. A lo largo de 2025, la cantante firmó nuevos contratos publicitarios y lanzó colaboraciones que escalaron rápidamente en las plataformas de streaming. La estrategia de diversificación de ingresos de Shakira le permitió afrontar con solidez los desafíos del nuevo mercado musical y adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo.

La relevancia de Shakira en el ranking de Forbes y el éxito sin precedentes de su gira reflejan el rumbo de una industria musical cada vez más global, donde la diversificación y la capacidad de conectar con el público en distintos mercados resultan claves para alcanzar cifras millonarias y consolidar trayectorias de alto impacto.