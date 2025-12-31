Sebastián Caicedo confesó que rompió el celibato antes de su boda con Juliana Diez: “Tuvimos que pedirle perdón a Dios”

La confesión fue realizada durante una entrevista en la que detalló la dificultad de sostener una decisión basada en creencias religiosas y la importancia del arrepentimiento en el fortalecimiento de su relación con Juliana Diez - crédito besamecolombia / TikTok

Sebastián Caicedo, reconocido actor colombiano, sorprendió al público al admitir que rompió el celibato antes de casarse con Juliana Diez, su actual esposa.

Durante una entrevista en la emisora Bésame, el intérprete explicó que, tras haber tomado la decisión de reservarse para el matrimonio por motivos de fe, no lograron cumplir completamente su compromiso, lo que los llevó a pedir perdón a Dios y a replantear su relación de pareja.

La declaración de Caicedo se da un año después de su boda celebrada en Medellín el 27 de diciembre de 2024. “Yo fui perro, me metí con muchísimas mujeres, yo también tengo que reconocer que nosotros caímos ahí, yo ya lo había contado (...). Nosotros tratamos de agradarle a Dios, pero caímos”.

De una vida agitada a un nuevo propósito

Durante varios años, Sebastián Caicedo fue conocido por su vida social activa y su participación en el mundo del entretenimiento. Su trayectoria profesional lo posicionó como uno de los rostros más reconocidos de la televisión en Colombia, principalmente por su participación en la telenovela Nadie es eterno en el mundo. Allí conoció a Carmen Villalobos, actriz con la que mantuvo una relación de 13 años.

En 2019, Caicedo y Villalobos formalizaron su unión con una boda que acaparó la atención mediática. No obstante, en 2022, la pareja anunció su separación, un proceso que el actor describió como complejo y que lo llevó a enfrentar una etapa de depresión.

Fue en este periodo cuando el actor decidió fortalecer su vida espiritual y buscar nuevas oportunidades personales y profesionales.

Un giro marcado por la fe y una nueva relación

El encuentro de Sebastián Caicedo con Juliana Diez se produjo en una iglesia, espacio en el que ambos coincidieron debido a su interés por la fe cristiana. Según el propio actor, su relación estuvo guiada desde el comienzo por un propósito espiritual.

“Es una relación con propósito, ahí es cuando te digo que estamos tratando de llevar una relación diferente, no basada en las emociones físicas del hombre”, expresó en la entrevista con el medio citado.

El compromiso de la pareja incluyó la decisión de abstenerse de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, convencidos de que ese camino correspondía a sus nuevas convicciones.

Sin embargo, Caicedo reconoció que no lograron mantener ese compromiso durante todo el noviazgo, y describió el episodio como una prueba personal. “Dijimos, ‘oye, ¿sabes qué? No se sintió tan chévere’, porque sentíamos que le fuimos infiel y tuvimos que pedirle perdón a Dios y ahí nos guardamos hasta el matrimonio”, reveló el actor durante el diálogo con la emisora citada.

El papel de Juliana Diez en la transformación de Sebastián Caicedo

Juliana Diez, actual esposa de Sebastián Caicedo, es una empresaria paisa que lidera la marca de ropa Navissi, presente en varias ciudades de Colombia. Además de su éxito empresarial, desempeñó un rol fundamental en el proceso de transformación personal del actor.

Diez impulsó a Caicedo a desarrollar su propia línea de productos capilares, aprovechando su conocimiento en el sector. La influencia de la mujer fue determinante para que el actor replanteara su actitud ante las relaciones sentimentales y la vida espiritual.

“Dije: Yo ya lo hice mal. ¿Por qué esta vez que Dios me está dando una segunda oportunidad, no lo hago bien? Qué bonito poder decir: Oye, ¿sabes qué? Estoy tratando de hacer las cosas bien”, declaró Caicedo.

En diferentes espacios, el actor ha hablado abiertamente sobre su pasado amoroso y los desafíos que enfrentó antes de encontrar estabilidad junto a Juliana Diez. “A veces nos llenamos de tantas cosas y tenemos que probar tanto y tenemos que pasar por tantas cosas que al final dices: ¿En verdad era necesario pasar por tantas cosas para conocer el amor de mi vida, para conocer esa persona que va a estar conmigo el resto de mi vida?”, compartió el actor.