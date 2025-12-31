Colombia

Estas son las celebridades colombianas que fallecieron en 2025: muchos son famosos actores

Colombia despidió este año a figuras inolvidables de la televisión, la música y el entretenimiento digital, cuyas trayectorias y carisma siguen inspirando a fanáticos y colegas en cada rincón del país

Guardar
El emotivo adiós a los
El emotivo adiós a los grandes del entretenimiento colombiano que marcaron generaciones - crédito captura de pantalla Los 33

El impacto de varias pérdidas en el entretenimiento colombiano durante 2025 todavía se refleja en la memoria colectiva, por eso el público se volcó en redes sociales y espacios públicos para expresar su pesar y admiración, reafirmando el profundo vínculo que estas personalidades establecieron a lo largo de los años.

Actores emblemáticos dejaron una huella indeleble, siendo recordados por generaciones gracias a sus papeles protagónicos en televisión y teatro.

Su fallecimiento provocó reacciones inmediatas tanto de colegas como de admiradores, los cuales resaltaron no solo el profesionalismo, también la calidad humana con la que marcaron la industria del espectáculo nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el ámbito musical, intérpretes que supieron poner en alto el nombre de Colombia con su talento fueron despedidos entre homenajes y reconocimientos públicos; sus composiciones, interpretaciones icónicas y presentaciones en escenarios internacionales constituyen ahora parte de la herencia cultural que preservará su recuerdo.

Las leyendas de la televisión
Las leyendas de la televisión y la música colombiana que dejaron huella eterna en 2025 - crédito @DiamandDM

Algunos de los que más dieron de qué hablar en las redes sociales y el mundo del entretenimiento fueron:

  • Gustavo Angarita: la mañana del viernes 17 de octubre de 2025 se confirmó la muerte del actor colombiano a sus 83 años, recordado por su extensa carrera actoral que le llevó a ganarse un lugar como uno de los mayores talentos en la historia de la televisión nacional.

Sobre la causa de la muerte de Angarita se confirmó que llevaba varias semanas con complicaciones en su salud a raíz de un cáncer que le habían diagnosticado, de igual forma que en sus últimos días estaba en etapa de cuidados paliativos debido a que había hecho metástasis, y el 16 de octubre se reportó el suceso, pero solo hasta el día siguiente se reveló en las plataformas digitales.

  • B King y Regio Clownn: los cuerpos de los dos artistas colombianos, identificados como Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Ramos, fueron hallados en el Estado de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue la encargada de confirmar la noticia.
Las autoridades mexicanas confirmaron el
Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo sin vida de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clownn), desaparecidos en Ciudad de México desde el 16 de septiembre - crédito Instagram

Las autoridades encontraron al cantante y el DJ sin vida el 17 de septiembre de 2025 en el municipio de Cocotitlán y para el 22 de septiembre del mismo año los familiares de Bayron Sánchez reconocieron el cuerpo del músico en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla.

De acuerdo con la información brindada tras la investigación, el doble crimen está vinculado a la distribución y comercialización de drogas sintéticas como 2-CB (Tusi) y Coco Chanel, así como a otros delitos como extorsión (gota a gota) y redes de privación de la libertad y secuestro.

  • Kepa Amuchastegui: el actor y director falleció el 27 de mayo de 2025 sobre las a las 11:11 p. m., a los 84 años, y la noticia de su muerte fue confirmada por su familia a través de las redes sociales, en las que se describió su partida como un momento sereno y en paz.

“El 27 de mayo a las 11:11 p.m. ha fallecido nuestro amado Kepa Amuchastegui. Se nos fue, con un respiro lento y sereno, esta bellísima persona. Lo recordaremos siempre con mucho amor”, escribieron en el Instagram oficial del actor. Finalmente, indicaron el lugar de la velación, que fue en La Candelaria el 28 de mayo de 2025.

El actor de ‘Yo soy
El actor de ‘Yo soy Betty, la fe’, Kepa Amuchástegui, murió a las 84 años - crédito @Soytlnovelero/X

Wilson Manyoma: el icono de la salsa murió en la madrugada del 20 de febrero de 2025 a los 73 años, en la ciudad de Cali.

Aunque no se dieron detalles sobre la causa exacta de su muerte, sus familiares indicaron que el cáncer de próstata con el que el intérprete de El Preso llevaba luchando por varios años fue el responsable de su retiro de los escenarios y se cree que esas serían las razones detrás del deceso.

El cantante Wilson Manyoma, recordado
El cantante Wilson Manyoma, recordado por su paso en Fruko y sus Tesos, enfrentó quebrantos de salud en sus últimos años de vida - crédito @mariluzuluaga/X
  • Conrado Osorio: el actor de Padres e hijos atravesó serios problemas de salud debido a un cáncer de colon que hizo metástasis, lo que lo llevó a alejarse de la actuación y concentrarse en su salud; hasta que falleció el 27 de noviembre de 2025 a los 49 años.

En el proceso para intentar superar la enfermedad estuvo acompañado por familiares y allegados, según él mismo documentó a través de sus redes sociales.

De hecho, Osorio compartió que estuvo con sus seres queridos durante la celebración de su último cumpleaños el 26 de octubre en una clínica de Medellín, donde permanecía hospitalizado debido a su delicado estado de salud.

Durante los últimos meses, el antioqueño dio a conocer detalles sobre el complejo proceso de salud que enfrentaba, que fue confirmado en 2024 y a partir de ese momento debió someterse a varias intervenciones y tratamientos.

Conrado Osorio falleció tras una
Conrado Osorio falleció tras una lucha contra el cáncer de colon - crédito captura de pantalla/Facebook
  • Carlos Barbosa: el actor conocido por producciones como La saga, Vuelo secreto y El divino, falleció a los 81 años y generó una profunda conmoción en el ámbito artístico colombiano.

La noticia fue confirmada por su esposa la actriz Miriam Bohórquez a través de las redes sociales de La red, de Caracol Televisión, en las que detallaron que el artista enfrentaba un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas, y que esta enfermedad fue la causa de su deceso.

Además, el medio indicó que el actor falleció la noche del 9 de octubre de 2025 en su residencia de Bogotá, tras enfrentar durante dos años el mieloma múltiple, al igual que se conoció que su esposa, Miriam Bohórquez, le confirmó a Vea de El Espectador que el desenlace se produjo en un ambiente de serenidad, rodeado de cuidados paliativos y con la posibilidad de una despedida en calma.

Carlos Barbosa Romero falleció a
Carlos Barbosa Romero falleció a los 81 años - crédito @carlosbarbosaactor/IG
  • Bayardo Ardila murió el 1 de enero a los 55 años, tal como lo confirmó el actor Julio César Herrera, que lo recordó como una gran persona y un excelente profesional.

Aunque los detalles de la muerte del actor no fueron confirmados, se sabe que en 2009 fue diagnosticado con lupus, una enfermedad crónica y autoinmune que se produce cuando el sistema inmunitario ataca los tejidos y órganos del cuerpo, causando inflamación y daño.

El actor sufrió en 2018
El actor sufrió en 2018 una grave enfermedad que complicó su salud - crédito Telenovelas Colombianas

Temas Relacionados

Celebridades colombianas fallecidasFamosos que murieron en 2025B KingCarlos BarbosaGustavo AngaritaKepa AmuchasteguiColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Ataque en El Tarra, Norte de Santander, dejó varios heridos: drones cargados de explosivos habrían afectado a menores de edad

Los enfrentamientos entre ambos grupos armados han elevado la tensión en la región y podrían provocar nuevos desplazamientos forzados, como ocurrió hace un año cuando iniciaron choques similares

Ataque en El Tarra, Norte

Sebastián Villalobos confesó cómo notó el patrón negativo que estaba teniendo con sus relaciones y terminarles: está fue la manera en la que lo solucionó

El creador de contenido abrió su corazón en ‘Los hombres sí lloran’, donde habló de las raíces de sus rupturas amorosas y cómo la relación con su padre influyó en su vida sentimental

Sebastián Villalobos confesó cómo notó

Experto da recomendaciones para organizar el presupuesto de enero: “Los gastos se convierten en desembolsos planeados y manejables”

Después de los gastos navideños y las celebraciones de fin de año, a muchas personas les cuesta cumplir sus obligaciones en enero, por lo que la planeación es vital para no tener sorpresas

Experto da recomendaciones para organizar

Gobierno Petro publicó el decreto de emergencia económica que comenzará a regir desde el primero de enero: saldrá más caro comprar en Temu y en Amazon

Los aumentos en impuestos que entrarán en vigor a partir del 1 de enero buscan asegurar recursos para el presupuesto nacional, pero afectando los costos de compras en plataformas internacionales

Gobierno Petro publicó el decreto

Ex mánager de Diomedes Díaz fue encontrado sin vida en un cerro de Santa Marta: autoridades investigan las causas de su muerte

Según las primeras investigaciones no hubo hurto ni signos de violencia en la escena, lo que refuerza la hipótesis de un accidente mientras Páez hacía senderismo en la zona

Ex mánager de Diomedes Díaz
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La ONU expresó su preocupación

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Villalobos confesó cómo notó

Sebastián Villalobos confesó cómo notó el patrón negativo que estaba teniendo con sus relaciones y terminarles: está fue la manera en la que lo solucionó

Westcol y Milica confirmaron que tuvieron un amorío: esto fue lo que sucedió entre el colombiano y la argentina

La ‘influencer’ y empresaria Mariam Obregón se refirió al aumento del salario mínimo en Colombia: “Estoy de acuerdo con pagar lo justo”

Béele, Blessd, Karol G y otros: estas fueron las canciones de artistas colombianos que fueron tendencia en 2025

Dany Hoyos habló de la carga emocional de su famoso personaje: “Si no soy Suso, ¿quién me va a querer?”

Deportes

Así le fue a la

Así le fue a la selección Colombia de Fútbol en 2025 masculina y femenina: consiguieron la clasificación al mundial de 2026 y un subcampeonato en Copa América

Así fue el 2025 para el deporte colombiano: más de 600 medallas en eventos multideportivos, títulos mundiales y podios

Arturo Reyes es el nuevo director técnico del Deportivo Pereira en medio de la crisis institucional

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los clubes del fútbol colombiano el 30 de diciembre

Protesta silenciosa en Santa Fe: se cae el plan de los cardenales con sus hinchas para la temporada 2026