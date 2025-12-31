Estas son las celebridades colombianas que fallecieron en 2025: muchos son famosos actores

El emotivo adiós a los grandes del entretenimiento colombiano que marcaron generaciones - crédito captura de pantalla Los 33

El impacto de varias pérdidas en el entretenimiento colombiano durante 2025 todavía se refleja en la memoria colectiva, por eso el público se volcó en redes sociales y espacios públicos para expresar su pesar y admiración, reafirmando el profundo vínculo que estas personalidades establecieron a lo largo de los años.

Actores emblemáticos dejaron una huella indeleble, siendo recordados por generaciones gracias a sus papeles protagónicos en televisión y teatro.

Su fallecimiento provocó reacciones inmediatas tanto de colegas como de admiradores, los cuales resaltaron no solo el profesionalismo, también la calidad humana con la que marcaron la industria del espectáculo nacional.

En el ámbito musical, intérpretes que supieron poner en alto el nombre de Colombia con su talento fueron despedidos entre homenajes y reconocimientos públicos; sus composiciones, interpretaciones icónicas y presentaciones en escenarios internacionales constituyen ahora parte de la herencia cultural que preservará su recuerdo.

Las leyendas de la televisión y la música colombiana que dejaron huella eterna en 2025 - crédito @DiamandDM

Algunos de los que más dieron de qué hablar en las redes sociales y el mundo del entretenimiento fueron:

Gustavo Angarita: la mañana del viernes 17 de octubre de 2025 se confirmó la muerte del actor colombiano a sus 83 años, recordado por su extensa carrera actoral que le llevó a ganarse un lugar como uno de los mayores talentos en la historia de la televisión nacional.

Sobre la causa de la muerte de Angarita se confirmó que llevaba varias semanas con complicaciones en su salud a raíz de un cáncer que le habían diagnosticado, de igual forma que en sus últimos días estaba en etapa de cuidados paliativos debido a que había hecho metástasis, y el 16 de octubre se reportó el suceso, pero solo hasta el día siguiente se reveló en las plataformas digitales.

B King y Regio Clownn: los cuerpos de los dos artistas colombianos, identificados como Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Ramos, fueron hallados en el Estado de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue la encargada de confirmar la noticia.

Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo sin vida de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clownn), desaparecidos en Ciudad de México desde el 16 de septiembre - crédito Instagram

Las autoridades encontraron al cantante y el DJ sin vida el 17 de septiembre de 2025 en el municipio de Cocotitlán y para el 22 de septiembre del mismo año los familiares de Bayron Sánchez reconocieron el cuerpo del músico en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla.

De acuerdo con la información brindada tras la investigación, el doble crimen está vinculado a la distribución y comercialización de drogas sintéticas como 2-CB (Tusi) y Coco Chanel, así como a otros delitos como extorsión (gota a gota) y redes de privación de la libertad y secuestro.

Kepa Amuchastegui: el actor y director falleció el 27 de mayo de 2025 sobre las a las 11:11 p. m., a los 84 años, y la noticia de su muerte fue confirmada por su familia a través de las redes sociales, en las que se describió su partida como un momento sereno y en paz.

“El 27 de mayo a las 11:11 p.m. ha fallecido nuestro amado Kepa Amuchastegui. Se nos fue, con un respiro lento y sereno, esta bellísima persona. Lo recordaremos siempre con mucho amor”, escribieron en el Instagram oficial del actor. Finalmente, indicaron el lugar de la velación, que fue en La Candelaria el 28 de mayo de 2025.

El actor de ‘Yo soy Betty, la fe’, Kepa Amuchástegui, murió a las 84 años - crédito @Soytlnovelero/X

Wilson Manyoma: el icono de la salsa murió en la madrugada del 20 de febrero de 2025 a los 73 años, en la ciudad de Cali.

Aunque no se dieron detalles sobre la causa exacta de su muerte, sus familiares indicaron que el cáncer de próstata con el que el intérprete de El Preso llevaba luchando por varios años fue el responsable de su retiro de los escenarios y se cree que esas serían las razones detrás del deceso.

El cantante Wilson Manyoma, recordado por su paso en Fruko y sus Tesos, enfrentó quebrantos de salud en sus últimos años de vida - crédito @mariluzuluaga/X

Conrado Osorio: el actor de Padres e hijos atravesó serios problemas de salud debido a un cáncer de colon que hizo metástasis, lo que lo llevó a alejarse de la actuación y concentrarse en su salud; hasta que falleció el 27 de noviembre de 2025 a los 49 años.

En el proceso para intentar superar la enfermedad estuvo acompañado por familiares y allegados, según él mismo documentó a través de sus redes sociales.

De hecho, Osorio compartió que estuvo con sus seres queridos durante la celebración de su último cumpleaños el 26 de octubre en una clínica de Medellín, donde permanecía hospitalizado debido a su delicado estado de salud.

Durante los últimos meses, el antioqueño dio a conocer detalles sobre el complejo proceso de salud que enfrentaba, que fue confirmado en 2024 y a partir de ese momento debió someterse a varias intervenciones y tratamientos.

Conrado Osorio falleció tras una lucha contra el cáncer de colon - crédito captura de pantalla/Facebook

Carlos Barbosa: el actor conocido por producciones como La saga, Vuelo secreto y El divino, falleció a los 81 años y generó una profunda conmoción en el ámbito artístico colombiano.

La noticia fue confirmada por su esposa la actriz Miriam Bohórquez a través de las redes sociales de La red, de Caracol Televisión, en las que detallaron que el artista enfrentaba un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas, y que esta enfermedad fue la causa de su deceso.

Además, el medio indicó que el actor falleció la noche del 9 de octubre de 2025 en su residencia de Bogotá, tras enfrentar durante dos años el mieloma múltiple, al igual que se conoció que su esposa, Miriam Bohórquez, le confirmó a Vea de El Espectador que el desenlace se produjo en un ambiente de serenidad, rodeado de cuidados paliativos y con la posibilidad de una despedida en calma.

Carlos Barbosa Romero falleció a los 81 años - crédito @carlosbarbosaactor/IG

Bayardo Ardila murió el 1 de enero a los 55 años, tal como lo confirmó el actor Julio César Herrera, que lo recordó como una gran persona y un excelente profesional.

Aunque los detalles de la muerte del actor no fueron confirmados, se sabe que en 2009 fue diagnosticado con lupus, una enfermedad crónica y autoinmune que se produce cuando el sistema inmunitario ataca los tejidos y órganos del cuerpo, causando inflamación y daño.

El actor sufrió en 2018 una grave enfermedad que complicó su salud - crédito Telenovelas Colombianas