El fútbolista Luis Díaz despide el 2025 lanzando su carrera musical cantando champeta: esta es “La Promesa”

Con esta champeta, Díaz muestra momentos de su vida, desde sus inicios en Colombia hasta el momento brillante que vive actualmente en Europa

Luis Díaz estrenó la champeta
Luis Díaz estrenó la champeta llamada La Promesa, como homenaje a su familia y carrera - crédito captura de pantalla Youtube

En un giro que sorprendió a seguidores y público general, Luis Díaz cerró el año 2025 mostrando una nueva faceta: la musical.

El delantero colombiano aprovechó el último día del año para presentar su primera canción como solista, titulada La promesa, una champeta que en cuestión de horas se convirtió en tendencia en redes sociales y generó comentarios tanto de aficionados al fútbol como de amantes de la música.

El lanzamiento del tema, realizado el 31 de diciembre, sirvió de preámbulo a la llegada del Año Nuevo y marcó un hito en la carrera personal de Luis Díaz, quien hasta ahora era conocido principalmente por su desempeño en la cancha.

En esta ocasión, el futbolista eligió compartir su debut musical junto a Juanda Iriarte y Nelsen, quienes participaron como colaboradores en la producción. El video oficial de la canción presenta a Díaz acompañado de su familia, en escenas que recorren desde su infancia en Colombia hasta su presente como figura internacional, brindando una mirada íntima a sus raíces y a la importancia del entorno familiar en su vida.

En el video se encuentran
En el video se encuentran guiños a sus idolos como el Pibe Valderrama - crédito captura de pantalla Youtube

La promesa” se construyó como un repaso por el camino recorrido por Luis Díaz en el fútbol y fuera de él. Tanto en la letra como en la melodía, el tema aborda conceptos como la disciplina, la fe, la perseverancia y el agradecimiento, todo ello enmarcado en un tono festivo que rinde homenaje a la tradición musical del Caribe colombiano.

En uno de los fragmentos más emotivos del sencillo, Díaz expresa: “Gracias Dios / Por darme la bendición de jugar al futbol / Y poderle cumplir la promesa a mis padres / Y a toda mi familia, amén”, dejando en claro la relevancia de su familia y su fe a lo largo de su trayectoria.

Mientras disfruta de un receso competitivo, Luis Díaz se encuentra de vacaciones tras una destacada temporada con el Bayern Múnich y la selección de Colombia. Este paréntesis en el fútbol profesional le ha permitido explorar una faceta artística que, según él, siempre estuvo presente en su entorno más cercano.

La música, y en particular la champeta, forman parte de la identidad cultural del jugador, quien ha crecido rodeado de sonidos caribeños y de una comunidad donde la expresión artística es parte fundamental de la vida cotidiana.

En el video aparece su
En el video aparece su esposa e hijos - crédito captura de pantalla Youtube

La incursión de Díaz en la música no es completamente novedosa. Ya en 2024, el extremo colombiano había participado junto a Juan Fernando Quintero en “El ritmo que nos une”, una canción del artista urbano Ryan Castro creada para acompañar la Copa América de ese año.

Sin embargo, “La promesa” marca su verdadero debut como solista, asumiendo el liderazgo en el proyecto y mostrando una faceta más personal, alejada de las colaboraciones puntuales del pasado. El propio Díaz ha señalado que esta canción representa algo especial para él, pues le permite “cumplir una promesa” y rendir homenaje a sus orígenes y a quienes lo han apoyado desde el inicio.

El lanzamiento fue motivo de celebración, especialmente para Mane Díaz, padre del futbolista, quien es una figura muy cercana al mundo musical en su región, aunque no ejerce como artista.

Díaz recreó momentos de su
Díaz recreó momentos de su infancia - crédito captura de pantalla Youtube

El apoyo de su familia y la conexión con sus raíces se reflejan tanto en la letra como en las imágenes del videoclip, que refuerzan la narrativa de un joven que, a base de esfuerzo y sacrificio, ha logrado sus objetivos.

Otro fragmento de la canción da cuenta de este sentimiento: “Aprendí a trabajar desde chamaco / Siempre he sido un guerrero / Y siempre he echado pa’lante / Siempre pa’lante / Yo nací para cumplir mis sueños / Con la bendición de mi madre / Nada me hará de faltar”. El tema se puede encontrar en el canal de Youtube del futbolista y cantante: Luis Díaz Music.

