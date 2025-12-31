Drogas y alcohol: los excesos y presuntas adicciones que envuelven al Gobierno de Gustavo Petro

El Gustavo Petro ha estado envuelto en rumores sobre un presunto consumo problemático de drogas. El ministro del Interior reconoció haber estado en rehabilitación - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters, Imagen Ilustrativa Infobae, Andrea Puentes/Presidencia/Flickr (Montaje Jesús Aviles/Infobae)

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado marcado por múltiples escándalos. Hay señalamientos por corrupción, presuntas irregularidades en la campaña de 2022 que lo llevó a la Presidencia, aparentes malos manejos de los recursos públicos, prácticas clientelistas, “chuzadas” y hasta conductas machistas y misóginas.

Todo esto se suma a las dudas que han surgido sobre la idoneidad del mandatario para gobernar, pero no precisamente por su educación o experticia. Hay rumores y denuncias sobre un presunto consumo excesivo de alcohol por parte del jefe de Estado, que hasta el momento ha negado a toda costa. Las supuestas adicciones del presidente estarían entorpeciendo su trabajo en la dirección del país.

“Usted está mal. Muy mal. Ya no se mide”

El excanciller Álvaro Leyva aseguró que el presidente Gustavo Petro tuvo un consumo problemático de drogas - crédito Colprensa

Una de las personas que señaló al primer mandatario de tener un consumo problemático o dependiente de estupefacientes es el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva. El excanciller pasó de ser un funcionario aliado del Gobierno a convertirse en uno de sus detractores más acérrimos, centrando su atención, sobre todo, en el presidente.

A través de una carta publicada el 19 de abril de 2025, denunció la presunta desaparición de Gustavo Petro en París (Francia), donde se encontraba atendiendo tareas oficiales previstas en su agenda. Según detalló, el jefe de Estado se “desvinculó de la comitiva oficial que lo acompañaba” y nadie supo nada de él durante 48 horas.

Esa repentina y extensa desaparición de Petro habría sido causada por su supuesto consumo de drogas. “Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar (…). Es que usted está mal. Muy mal. Ya no se mide. Perdió los estribos. Y lo sabe”, indicó.

Sus declaraciones derivaron en una ola de pronunciamientos por parte de políticos afines al mandatario –que exigieron respeto– y por parte de la oposición, que pidió que el jefe de Estado sea sometido a exámenes toxicológicos.

Petro se defendió. Calificó las acusaciones como “suspicacias atroces” y reveló que su desaparición en París se debió a que estaba pasando tiempo con su familia. Su hija Andrea Petro ratificó su postura.

“En Francia, mi papá encontró algo raro en Colombia: tiempo en familia, privacidad, calma. Su pasatiempo favorito fue estar con mis hijas, ser abuelo sin distracciones. ¿Culpable de desconectarlo un poco? Lo asumo. Solo buscábamos una paz que allá no permiten”, señaló en su cuenta de X.

Andrea Petro explicó por qué Gustavo Petro se desapareció en París - crédito @andreapetro91/X

Momentos en los que Petro parecía estar ebrio

Los señalamientos contra Petro y las peticiones de que se someta a exámenes en los que se evidencie si ha consumido o no algún tipo de alucinógeno se intensificaron debido a la manera como el primer mandatario se ha presentado en eventos públicos. En algunos de ellos, que han quedado grabados, ha mostrado dificultad para articular sus palabras y problemas con su postura, lo que ha desatado todo tipo de especulaciones sobre su sobriedad.

Políticos y ciudadanos han asegurado que el presidente se ha presentado ante las multitudes en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva. Así lo advirtieron en enero de 2024, cuando el jefe de Estado lideró un evento en Guapi, Cauca.

En redes, usuarios expresan que Gustavo Petro estaba en estado de embriaguez mientras hablaba en el programa de “Gobierno con el pueblo” - crédito @infopresidencia/X

En febrero de 2024 el tema volvió a surgir. Durante el desarrollo de la inauguración del parque de energía solar más grande del país, ubicado en la planta La Loma, Cesar, Petro fue señalado de haber ingerido alcohol antes del encuentro con la población. Esto, debido a que, nuevamente, parecía arrastrar las palabras y no poder hablar con claridad.

Usuarios de redes sociales acusan a Petro de estar bajo efectos del alcohol - crédito @infopresidencia/X

En abril de 2025, Petro se pronunció sobre las acusaciones en su contra relacionadas con el consumo excesivo de alcohol y su posible interferencia con su trabajo como gobernante. En la promulgación presidencial de la Ley Ángel y Ley Lorenzo, el presidente aseguró que por motivos de salud no puede excederse con la bebida, indicó que padece de fuertes dolores que se generan cuando toma bebidas alcohólicas.

Sin embargo, reconoció que hay un tipo de licor que disfruta beber, pero que procura no consumir por sus afecciones de salud. “Todos esos trinos que andan por ahí, y que ando borracho… pues no puedo emborracharme, desgraciadamente, porque a mí me gustaba el aguardiente rojo, tapa roja era lo que decían allá en Tolima. Ahora me ponen esos tragos y ya de una vez me va ardiendo hasta el alma. Así que no es porque no quiera, es que no puedo”, dijo.

Chats revelados por Vicky Dávila: fiestas, licor y “mujeres”

En agosto de 2025, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila expuso conversaciones de WhatsApp entre Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, y Day Vásquez, su exesposa. En los chats, que corresponden a 2021 y 2022, cuando el jefe de Estado era senador y, posteriormente, candidato a la Presidencia, quedaron en evidencia fiestas, posible abuso de alcohol y “mujeres” con las que presuntamente Petro departía.

Los chats entre Day Vásquez y Petro Burgos demostrarían que el presidente Petro habría tenido un consumo problemático de licor - crédito @dayvasquezcdd - @nicolaspetrob/Instagram

Las conductas del hoy jefe de Estado habrían interferido con el cumplimiento de su agenda en campaña; su hijo y su exesposa conversaron en varias ocasiones sobre el tema, preguntándose sobre su ubicación y el estado en el que se encontraba:

Nicolás Petro: Qué cagada toda esta vaina.

Day Vásquez: Porque el Coronel deja entrar a todas esas viejas? Por qué (sic).

Nicolás Petro: No sé, yo creo que él se las consigue.

Day Vásquez: Obvio.

La exesposa de Petro Burgos, incluso, hizo críticas sobre las mujeres que al parecer se encontraban con Gustavo Petro en ese entonces: “Buscando alguna enfermedad. Y esas viejas se ve que son de la calle. Solo en la apariencia se les ve”.

El chat revelado por Vicky Dávila mostraría presuntas conductas del hoy presidente Gustavo Petro, que llegaron a interferir con su campaña y otras responsabilidades - crédito Vicky Dávila/TikTok

El hijo mayor del presidente reaccionó a la divulgación de las conversaciones con una denuncia contra la periodista y precandidata presidencial y contra su exesposa. Aseguró que los chats en cuestión fueron manipulados y expuestos sin su consentimiento, además de que habrían sido mostrados a conveniencia, para sacarlos de contexto.

Indicó que detrás de la publicación del material hay intenciones de “destruir” a su familia. “Lo hago tras advertir un patrón de hostigamiento y exposición pública que ha puesto en riesgo el debido proceso y han sido utilizados por intereses particulares, ajenos a la justicia. El debido proceso significa, entre otras cosas, que la información judicial no sea tergiversada”, aseveró.

Nicolás Petro denunciará a Vicky Dávila y Day Vásquez - crédito X

Armando Benedetti: adicción y denuncias de maltrato

Además del presidente Gustavo Petro, otro integrante de su Gobierno ha estado envuelto en escándalos vinculados al consumo de drogas y alcohol: el ministro del Interior, Armando Benedetti, que también fue embajador de Colombia en Venezuela, embajador de Colombia ante la FAO y jefe de Despacho de la Presidencia durante la actual administración.

El jefe de la cartera reconoció haber sido dependiente tanto del licor como de sustancias psicoactivas como la cocaína. Indicó de 57 años de su vida, 30 ha logrado evitar por completo este tipo de drogas. En 1995 se sometió a un proceso de rehabilitación que lo ayudó a mantenerse libre de drogas durante 14 años; después, recayó, y tuvo que volver a iniciar otro proceso de rehabilitación.

“Ese proceso te lleva a mirar hacia atrás para saber qué te hace consumir. En mi caso, son inestabilidades emocionales debido a la separación de mis padres. Ahí tú tienes que contar muchas cosas de tu pasado que pueden ser causa de algunas actitudes irracionales, o muy cargadas de sentimiento y emotividad que te llevaron a cometer actos como manejar embriagado”, detalló el ministro en conversación con la revista Cambio.

Armando Benedetti, ministro del Interior, reconoció que el consumo de licor lo volvía irritable - crédito Colprensa

La bebida lo convertía en una persona irritable y poco tolerante, lo que afectó gravemente su relación con su esposa, Adelina Guerrero. Además, reconoció que fue infiel en muchas oportunidades. “Yo había sido bastante infiel y me arrepentí. Y le pedí perdón a mi esposa y no sé cómo me ha perdonado”, señaló.

Aseguró que esa irritabilidad la experimentó en más de una ocasión, y el resultado fue muy problemático. Como ejemplo, recordó cuando un grupo de mariachis se negó a ofrecer una serenata para su madre; su respuesta fue intimidarlos con un arma.

“Yo estaba con bastantes tragos. Y saqué una pistola, no tuve en cuenta que las pistolas que ellos tenían eran de juguete, pero parecerían de verdad. Entonces les hice poner las pistolas abajo, tal como si estuviéramos en una película de vaqueros”, confesó.

Armando Benedetti reconoció que le fue infiel a Adelina Guerrero - crédito Adelina Guerrero / Instagram

Según la prensa, un hecho similar se habría presentado entre Benedetti y su esposa; es señalado de haberla maltratado, pero el jefe de la cartera lo negó. Guerrero hizo lo propio a través de una publicación en su cuenta de X.

“La historia que llevan meses difundiendo con claros intereses políticos NO corresponde a la realidad. Yo no fui amenazada con un arma blanca, ni me golpearon. La carroñería mediática no ha hecho sino violentar mi intimidad y el bienestar emocional de mi familia”, escribió.

Adelina Guerrero desmintió que Armando Benedetti la haya intimidado con arma blanca - crédito @Adeguerreroco/X

De acuerdo con su relato, solía consumir cocaína cuando notaba que se tornaba irritable por el licor, pero eso también era un problema que no podía controlar del todo. “Me ponía muy pasivo, muy amoroso, muy tranquilo. Entonces, es en esa segunda etapa, el problema era que quería pasar más días rumbeando”, dijo.

El ministro aseguró que hablar abiertamente sobre el tema le genera vergüenza, pero reconoció que el haber dejado el licor y la cocaína cambió su vida para bien.

El presidente Petro, parte de su familia y el ministro Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton - crédito Office of Foreign Assets Control

Más allá del consumo, tanto Gustavo Petro como Benedetti enfrentan situaciones complejas en su vida por cuenta de las drogas. El presidente y el ministro, así como el hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro Burgos, y su exesposa Verónica Alcocer, fueron incluidos en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), por orden del Gobierno de Estados Unidos. Esto, por presuntamente contribuir al fortalecimiento del narcotráfico.