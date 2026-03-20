El presidente Gustavo Petro está siendo investigado por fiscales estadounidenses especializados en tráfico de drogas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Nathalia Angarita)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha tenido una relación volátil con el presidente Donald Trump, está siendo investigado penalmente por al menos dos oficinas de fiscales federales de Estados Unidos, según tres personas con conocimiento del asunto.

Las investigaciones, que no habían sido informadas previamente, estaban siendo llevadas a cabo por las oficinas del fiscal federal en Manhattan y Brooklyn, e involucran a fiscales especializados en tráfico internacional de drogas, así como a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) e Investigaciones de Seguridad Nacional, según indicaron las fuentes.

Las pesquisas han estado explorando, entre otras cuestiones, posibles reuniones del señor Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones a traficantes, según las personas, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir investigaciones activas.

Las investigaciones, que son independientes entre sí, se encuentran en sus primeras etapas y no está claro si alguna de ellas dará lugar a cargos penales.

No hay nada que indique que la Casa Blanca haya tenido un papel en el inicio de ninguna de las investigaciones.

Pero el señor Trump, quien ha utilizado frecuentemente investigaciones penales como un instrumento contra sus rivales y enemigos, ha criticado duramente al señor Petro, calificándolo de “hombre enfermo”. Y podría usar las investigaciones como palanca para buscar mayor cooperación de Colombia, que es tanto el principal productor mundial de cocaína como uno de los aliados más cruciales de Estados Unidos en la lucha contra el narcoterrorismo en la región.

El señor Trump también podría utilizar la existencia de las investigaciones para tratar de influir en el resultado de las elecciones presidenciales de Colombia en mayo. El señor Petro, el primer presidente de izquierda de su país, está limitado a un solo mandato, pero ha pedido a sus seguidores que respalden a su sucesor designado. En el último año, el señor Trump ha intervenido en varias otras elecciones en la región, contribuyendo a alimentar una ola derechista.

Un representante del señor Petro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los representantes de las dos oficinas de los fiscales —en los distritos sur y este de Nueva York— declinaron hacer comentarios, al igual que la Administración para el Control de Drogas (DEA). El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios.

Poco después de que el ejército estadounidense irrumpiera en Caracas en enero, capturando al líder venezolano Nicolás Maduro y llevándolo a Nueva York para enfrentar cargos por tráfico de drogas, a Trump le preguntaron periodistas si el ejército podría tomar medidas contra Colombia. Él respondió: “Me parece bien”.

El entonces líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, fue detenido por la administración Trump en una redada llevada a cabo por el ejército estadounidense (Vincent Alban)

En los últimos meses, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se han mantenido en un terreno más estable. Sin embargo, los fiscales están investigando al señor Petro en un contexto en el que la Casa Blanca ha incrementado agresivamente el uso del sistema legal para avanzar la agenda de política exterior del presidente.

El principal fiscal federal en el sur de Florida, un leal a Trump, también ordenó una investigación sobre los líderes de Cuba por delitos de drogas, inmigración, económicos y violentos, informó The New York Times este mes, luego de que Trump sugiriera recientemente que Estados Unidos podría iniciar “una toma amistosa de Cuba”.

Y funcionarios estadounidenses citaron la acusación del Departamento de Justicia contra el señor Maduro como la razón de su captura. El secretario de Estado, Marco Rubio, caracterizó la captura del líder venezolano a principios de este año en gran parte como una operación de orden público más que como una invasión militar.

El señor Petro ha negado de forma constante tener vínculos con el narcotráfico, destacando el éxito de su gobierno en la reducción del cultivo de coca, el producto base de la cocaína, y sus órdenes al ejército para atacar a grupos armados de traficantes. En el pasado, fue parte de un grupo guerrillero urbano e inició procesos de paz con grupos armados —algunos de los cuales también tienen raíces como guerrillas de izquierda— que finalmente fracasaron.

Al mismo tiempo, medios colombianos han informado que personas vinculadas a narcotraficantes han intentado canalizar fondos hacia el señor Petro, incluso a través de su hijo. Según fiscales colombianos, su hijo admitió que dinero ilícito ingresó a la campaña presidencial de su padre en 2022, pero no se han presentado cargos penales contra el señor Petro. Él ha negado cualquier irregularidad y ha descrito las acusaciones como motivadas políticamente.

Durante el primer año del segundo mandato del señor Trump, las relaciones entre la Casa Blanca y el señor Petro fueron abiertamente hostiles, ya que ambos presidentes se lanzaron insultos personales en línea. En enero pasado, el señor Petro bloqueó los vuelos militares estadounidenses que transportaban colombianos deportados para que no aterrizaran en su país, cediendo solo después de que Trump amenazara a Colombia con fuertes aranceles.

En septiembre, Estados Unidos revocó la visa del señor Petro durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, después de que él llamara a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump en una manifestación a favor de Palestina en Nueva York.

La enemistad se intensificó cuando el ejército estadounidense bombardeó embarcaciones que, según alegaba, transportaban drogas en el Caribe y el Pacífico Oriental, lo que llevó al señor Petro a acusar al gobierno de Estados Unidos de cometer “asesinato” en octubre.

Poco después, el Departamento del Tesoro impuso sanciones al señor Petro y a miembros de su familia, congelando cualquier activo que pudieran tener en Estados Unidos e impidiendo seriamente sus viajes al extranjero.

“El presidente Petro ha permitido que los cárteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad”, dijo en ese momento el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Para diciembre, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia parecían haber tocado fondo. Ese mes, Trump dijo que Petro haría bien en “cuidar su trasero” y lo acusó de inundar Estados Unidos con cocaína. Luego, llegó la redada en Caracas del 3 de enero.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla por teléfono desde la Oficina Oval, con un teléfono de escritorio y objetos personales sobre su mesa (Doug Mills)

Pero días después hubo una distensión. El 7 de enero, el señor Petro y el señor Trump mantuvieron su primera conversación telefónica, gestionada por el embajador de Colombia en Washington y el senador republicano Rand Paul de Kentucky, quien estaba interesado en evitar una mayor participación militar estadounidense en Sudamérica.

Después, Trump calificó la conversación como un “gran honor”, mientras que Petro la describió como “histórica”. Petro visitó la Casa Blanca el mes siguiente, y siguió un trato aún más cordial e inesperado.

El señor Petro dejará el cargo a finales de este año. En el pasado, Estados Unidos generalmente esperaba a que los jefes de Estado salieran del cargo para presentar acusaciones y solicitar su extradición, como ocurrió con Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras.

El señor Hernández fue extraditado por cargos relacionados con drogas apenas unas semanas después de dejar el cargo en 2022. Fue juzgado, declarado culpable y sentenciado a 45 años de prisión, pero Trump le concedió el indulto a finales del año pasado.

Federico Rios y Simón Posada contribuyeron con reportes.